Anne katili: Gizemli bir iç ses anne ve babamı öldürmemi söyledi (2)

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ANNE DEFNEDİLDİ

Erzurum'da oğlu Ahmet Yavuz Köşebent tarafından bıçakla boğazı kesilerek öldüren 2 çocuk annesi Serpil Köşebent´in yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan alınan cenazesi, merkez Yakutiye ilçesindeki Narmanlı Cami'ye getirildi. Cuma namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Köşebent, Asri Mezarlık'ta yakınlarının gözyaşları arasında toprağa verildi.

TUTUKLANDI

Baba Nevzat Köşebent'in hastanedeki tedavisi devam ederken, bugün sabah saatlerinde adliyeye sevk edilen Ahmet Yavuz Köşebent, çıkarıldığı mahkemece `kasten öldürme´ ve `yaralama´ suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Oktay POLAT

2023-04-14 14:43:59



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