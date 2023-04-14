Anne katili: Gizemli bir iç ses anne ve babamı öldürmemi söyledi (2)

ANNE DEFNEDİLDİ
Erzurum'da oğlu Ahmet Yavuz Köşebent tarafından bıçakla boğazı kesilerek öldüren 2 çocuk annesi Serpil Köşebent´in yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan alınan cenazesi, merkez Yakutiye ilçesindeki Narmanlı Cami'ye getirildi. Cuma namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Köşebent, Asri Mezarlık'ta yakınlarının gözyaşları arasında toprağa verildi.
TUTUKLANDI
Baba Nevzat Köşebent'in hastanedeki tedavisi devam ederken, bugün sabah saatlerinde adliyeye sevk edilen Ahmet Yavuz Köşebent, çıkarıldığı mahkemece `kasten öldürme´ ve `yaralama´ suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Oktay POLAT
2023-04-14 14:43:59
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
-
Keşfet
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Dünya Kupası 2022
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Dünya Kupası 2022
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.