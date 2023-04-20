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'Eris'li aramada otobüste saç spreyi tüplerine saklanmış uyuşturucuyu bulundu

DHA

'Eris'li aramada otobüste saç spreyi tüplerine saklanmış uyuşturucuyu bulundu


ERZURUM,(DHA)-ERZURUM'da İran plakalı yolcu otobüsünde narkotik arama köpeği Eris'in de katıldığı aramada, saç spreyi tüpleri içerisine saklanmış 5 kilo uyuşturucu skunk maddesi ele geçirildi. İran uyruklu 8 kişi gözaltına alındı.
Erzurum Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İran plakalı yolcu otobüsünü durdurarak arama yaptı. Narkotik madde arama köpeği Eris, İranlı yolculara ait bir valize tepki verdi. Valizdeki saç spreyi tüplerini açan narkotik polisi içlerinde 32 parça halinde 5 kilo 4 gram uyuşturucu skunk maddesi ile 4 bin 800 lira parayı ele geçirdi. Uyuşturucu ile ilgili İran uyruklu Masoumeh A., Khorshıd N., Isa J., Alı G.,Majid E., Momammad E., Hosseın P.T., Mır Hosseın H. gözaltına alındı.(DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Erzurum / Merkez DHA
2023-04-20 15:03:00

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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