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14 yaşındaki kardeşini öldürüp, annesini yaralayan sanığa ağırlaştırılmış müebbet

DHA

14 yaşındaki kardeşini öldürüp, annesini yaralayan sanığa ağırlaştırılmış müebbet


Oktay POLAT/ERZURUM, (DHA)ERZURUM'un Palandöken ilçesinde kardeşi Yahya Ağdaş'ı (14) av tüfeği ile vurup, bıçaklayarak öldüren, annesi Esragül Acıçimen'i de yaralayan Mustafa Ağdaş (23), ağırlaştırılmış müebbet ve 6 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Karar duruşmasında Esragül Acıçimen, olayın kazara yaşandığını öne sürüp, oğlundan şikayetçi olmadı.
Olay, 18 Şubat 2022'de Müftü Solakzade Mahallesi'nde meydana geldi. Mustafa Ağdaş, dini nikahla birlikte yaşadığı kadını kıskandığı kardeşi Yahya Ağdaş ile annesi Esragül Acıçimen´i tüfekle yaraladı. Uyuşturucu bağımlısı iddia edilen Mustafa Ağdaş, ardından kardeşine bıçakla saldırdı. Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Yahya Ağdaş hayatını kaybetti, annesi Acıçimen ise tedavisi sonrası taburcu oldu. Gözaltına alınan Mustafa Ağdaş, çıkarıldığı mahkemece 'kasten öldürme' ve 'kasten yaralama' suçlarından tutuklandı. 
'BIÇAK, 4 KERE KARDEŞİMİN VÜCUDUNA NASIL GİRDİ BİLMİYORUM'
Erzurum 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında, üzerine atılı suçları kabul etmeyen Mustafa Ağdaş, olayın kazara yaşandığını iddia etti. Kardeşi ile annesini öne sürüldüğü gibi kıskançlık yüzünden vurmadığını belirten Ağdaş, "Olay günü arkadaşlarım ile evin bahçesinde av tüfeğiyle ateş ettik. Komşular rahatsız olup, şikayet ederler diye tüfeği eve getirdim. Annem görünce, 'Yine mi silahı çıkardın. Birileri görüp, şikayet ederse ne yaparız' diye bağırdı. Kendisinden özür dileyip, tüfeği tezgah ile birleşik çekmecelerin üstündeki fayansa bıraktım. Eşim A.'dan su istedim. Tüfek o sırada kazara yere düştü. Çıkan saçmalar kardeşim ve anneme isabet etmiş. Kardeşim yere düştü. Gözlerini kapatınca kendisine sarıldım. Üzerimdeki şişme yeleğimin içinde bir bıçak vardı. Bu bıçağı eşimi rahatsız eden bir kişi olması nedeniyle yanımda taşıyordum. Bıçak yeleğimin içinde, kabındaydı. 4 kere kardeşimin vücuduna nasıl girdi, bilmiyorum. Bilerek böyle bir şey yapmadım. Annem ile kardeşim yaralanınca binayı ayağa kaldırıp, yardım istedim. Kardeşimin göğsüne tampon yaptım. Olaydan sonra kendimi yiyip, bitiriyorum. Beraatimi ve tahliyemi talep ediyorum" dedi.
'EŞİNİ HEPİMİZDEN KISKANIRDI'
Mahkemede tanık olarak dinlenen kız kardeşi K.A., ağabeyi Mustafa Ağdaş'ın uyuşturucu kullandığını belirterek, şöyle konuştu:
"Bazen kafası iyi oluyor ve ister istemez tartışmalar yaşanıyordu. Biz de bu sebepten kendisi hakkında uzaklaştırma kararı aldırmıştık. Mustafa ağabeyim, eşini ben de dahil hepimizden kıskanırdı. Olay günü 20.30 sıralarında dışarıdan eve geldim. Mustafa evde yoktu, annem, kardeşim Yahya ve A. salonda çay içiyorlardı. Ben de odama gittim, ardından Mustafa geldi. Evden 1 el silah sesi geldi. Çıktığımda ilk önce kardeşim Yahya'yı gördüm. Annem dizleri üstüne düşmüştü. Annem de Yahya da yaralanmıştı. Mustafa ise telaşla Yahya'yı kucağına alıp duruyordu. Mustafa'nın Yahya'yı bıçakladığını görmedim."
OĞLUDAN ŞİKAYETÇİ OLMADI
Anne Esragül Acıçimen ise oğlundan şikayetçi olmadığını belirterek, "Oğlumun tüfeği, mutfağa dikine doğru koyduğunu gördüm. O sırada küt diye bir ses duydum ve kulaklarım çınladı. Karnımı tutarak koltuğa doğru yürümeye çalışıyordum. Mustafa, yaralanan Yahya'ya sarılmış. 'Yahya, bunu bana yaşatma' diye bağırıyordu. Banyodan kazak alıp Yahya'nın yarasına tampon yaptı. Sonra beni gördü ve 'Sen de mi vuruldun?' dedi. Gelen ambulansa bindiğimizde de 'Tüfek kaza ile patladı' dedim. Oğlum katil olsa bunu söyler ve onun yanına bırakmazdım. Kendisinden şikayetçi değilim" dedi.
MAHKEME, İNDİRİM UYGULAMADI
Mahkeme heyeti ise olayın 'kıskançlık' nedeniyle yaşandığına kanaat getirip, bilirkişi raporu ile tanık beyanlarının uyumlu olduğunu belirtti. Heyet, sanık Ağdaş'a 'kardeşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, annesi Esragül Acıçimen'i yaraladığı gerekçesiyle de 'kasten yaralama' suçundan 6 yıl hapis cezası verdi. Heyet ayrıca geçmişi ve duruşmadaki olumsuz halleri nedeniyle sanık hakkında takdiri indirimi uygulamadı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Erzurum / Merkez Oktay POLAT
2023-04-24 10:35:07

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