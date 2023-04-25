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Erzurum ve Nevşehir'de 'Kökünü Kurutma' operasyonlarında 133 gözaltı

DHA

Erzurum ve Nevşehir'de 'Kökünü Kurutma' operasyonlarında 133 gözaltı


Turgay İPEK/ERZURUM,(DHA)-ERZURUM ve Nevşehir'de uyuşturucu ile mücadele kapsamında düzenlenen 'Kökünü Kurutma' operasyonlarında 133 şüpheli yakalandı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Uyuşturucu meselesine terör meselesi gibi bakıyoruz. Dünyanın en temel güvenlik meselesi olarak bakıyoruz" dedi.
Erzurum'da 7 ay süren teknik takibin ardından, bu sabah 'Kökünü Kurutma Operasyonu' için düğmeye basıldı. Türkiye genelinde 51'incisi düzenlenen operasyon, saat 04.00'te başladı. Uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddia edilen 105 şüpheli için gözaltı kararı verildi. 864 personel, 1 hava aracı ve 10 narkotik dedektör köpeğinin katıldığı operasyonda; 123 adrese basıldı. 4 saat süren operasyonda 92 şüpheli, gözaltına alındı. 52'nci 'Kökünü Kurutma Operasyonu' ise Nevşehir'de düzenledi. 4 ay süren teknik takip sonrası 47 şüphelinin yakalanması için 47 adrese baskın yapıldı. 123 personel, 1 hava aracı ve 5 narkotik dedektör köpeğinin katıldığı operasyonda 41 şüpheli, yakalandı.
'MÜCADELEMİZ ARALIKSIZ SÜRECEK'
Operasyonlara ilişkin Erzurum Emniyet Müdürlüğü'nde açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, toplam 152 şüpheliden 133'ünün yakalandığını belirterek, "Öncelikle bu operasyona katılan arkadaşlarımı tebrik ediyorum, kutluyorum. Kendilerini saat 04.00'te yolcu ederken de 'Allah, ayaklarına taş değdirmesin' demiştik. Allah'a şükür; kaza bela olmadan, herhangi bir olay meydana gelmeden şüpheliler yakalanmış, gözaltına alınmıştır. Bundan sonra da uyuşturucu ile mücadele devem edecektir. Bizim asla vazgeçmeyeceğimiz, asla gevşetmeyeceğimiz, geri adım atmayacağımız mücadelemizdir. Afet yönetsek de zor günlerden geçsek de seçim ortamında olsak da başka gündemlerimiz peşinden gelse de evlatlarımız arkadaşlarımız, bu mücadeleyi aralıksız sürdürecektir. Uyuşturucu alım satımı yapanlara, imal edenlere, organize edenlere sesleniyorum; yapmayın aynen bugün olduğu gibi yine afetin en önemlerinde olduğu gibi geliriz ve affetmeyiz. Mutlaka yakalanacaksınız ve uzun süre hapiste kalacaksınız" dedi.
'CEZA ALT SINIRI 15 YILA ÇIKARTILDI'
Uyuşturucu ile mücadele mevzuatında önemli adımlar atıldığını belirten Soylu, şunları söyledi: "Eroin ve kokain gibi maddelerin cezaları yüksekti. Bunlara ilaveten sentetik zehirlerin ticaretinde de cezalar yükseltildi. Bunların imalindeki cezanın alt sınırını 10 yıldan 15 yıla çıkarttık. Uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmak suçundan veya bulundurmak suçundan haklarından kamu davasının açılmasının ertelenmesi veya denetimli serbestlik kararı verilenlere daha farklı ilave yükümlülükler getirilebilecektir. Erteleme süresi içerisinde uyuşturucu kullanıp, kullanmadığına bakılmaksızın önceden haber verilmeden sürpriz testler yapılabilecek. Bu suçtan ayrıca cezaevinde bulunacak tutuklu ve hükümlülere zorunlu ve tedavi rehabilitasyon uygulanabilecektir. Bu amaca uygun cezaevleri inşa edilecektir. Türk Medeni Kanunu'na göre; verilen zorunlu tedavi kararlarına ilişkin başvurular, eskiden kişi, 'Tedaviyi kabul etmiyorum' deyince yapılmıyordu. Fakat şimdi doktor 'Tedaviye ihtiyacı var' dedikten sonra hakim 2 günde karar vererek, resen tedavi ve rehabilitasyon uygulanabilecek. Özellikle uyuşturucu ile ilgili suçu ve kişileri ihbar edenlerin kimliklerinin saklı tutulacağı bir kanun düzenlenmiş ve 5 Nisan'da Sayın Cumhurbaşkanı'mızın imzasıyla yasalaşmıştır. Bunlar uyuşturucu ile mücadelede, bizim ve yargının elini daha da kuvvetlendirecektir. Uyuşturucu meselesine terör meselesi gibi bakıyoruz. Dünyanın en temel güvenlik meselesi olarak bakıyoruz."(DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Erzurum / Merkez Turgay İPEK
2023-04-25 09:21:45

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