Erzurum ve Nevşehir'de 'Kökünü Kurutma' operasyonlarında 133 gözaltı (2)

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SOYLU, 'ALLAH AYAĞINIZA TAŞ DEĞDİRMESİN' DİYEREK OPERASYONU BAŞLATMIŞ

Erzurum'da uyuşturucu ile mücadele kapsamında 51'ncisi düzenlenen 'Kökünü Kurutma' operasyonuna katılan personeli İçişleri Bakanı Süleyman Soylu uğurlamış. Saat 04.00'te Erzurum Emniyet Müdürlüğü bahçesinde toplanan 864 personeli beraberinde Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanı İbrahim Hakkı Seydioğulları ile uğurlayan Bakan Soylu, polis memurlarına, "Allah ayağınıza taş değdirmesin" diyerek operasyonu başlattı. Bakan Soylu'nun operasyon öncesi çekilen fotoğrafları Erzurum Emniyet Müdürlüğü Basın Medya Merkezi tarafından basınla paylaşıldı. (DHA)FOTOĞRAFDHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Turgay İPEK

2023-04-25 17:21:14



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