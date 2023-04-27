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Akşener'den Binali Yıldırım'a: Yahu alt tarafı seçime gidiyoruz

DHA

Akşener'den Binali Yıldırım'a: Yahu alt tarafı seçime gidiyoruz


Salih TEKİN/ ERZURUM, (DHA)İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın "Bu seçim işgalcilerle istiklal harbi verenler arasında yapılan arasında bir seçim" sözlerine tepki göstererek, "Milletin birliğinden yana olan herkes bu ülkenin birinci sınıf, has evladıdır. Yahu alt tarafı seçime gidiyoruz" dedi.
Erzurum'a gelen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Havuzbaşı Kent Meydanı'nda partililerle buluştu. Milletvekili adaylarının tanıtımının ardından yağmur altında 'Başbakan Meral' sloganları eşliğinde konuşan Akşener, "Ben Allah'ın izniyle başbakan olacağım ama bedavadan değil. Oylarınızla olacağım. Bir şey daha olacağız, Erzurum'da uzun bir aradan sonra bir de bakan çıkacak" diye konuştu.
'BİR ELİNİZDE BEBEK KATİLİNİN ELİ VAR, BİR ELİNİZDE PKK, BİR ELİNİZDE HİZBULLAH VAR'
AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın "Bu seçim işgalcilerle, istiklal harbi verenler arasında yapılan arasında bir seçim" ifadesine üzüldüğünü belirten Akşener, şunları söyledi:
"Buraya gelirken bazı şeylere çok üzüldüm. Bu ülkede başbakanlık yapmış bir kişi ve yaşını başını almış bir kişi Erzincan'da konuşurken, Sayın Binali Yıldırım'dan bahsediyorum. Bakın çok enteresan bir şey söyleyeyim, diyor ki 'Bu seçim işgalcilerle istiklal harbi verenler arasında yapılan bir seçim.' Ayıptır, günahtır. Biz bu ülkenin, her birimiz, bu ülkede yaşayan herkes bu vatanın bütünlüğünden ve birliğinden, milletin refahından yana olan herkes, ayrılıkçılara karşı olan herkes, bayrağın, toprağın, milletin birliğinden yana olan herkes, bu ülkenin birinci sınıf has evladıdır. Yahu alt tarafı seçime gidiyoruz. Buna karşılık eski içişleri bakanı bir televizyona çıkıyor, diyor ki 'Açılım süreci harikaydı, doğru bir işti.' Kardeşim, hanginize inanalım. Bu gençlerin, KPSS'de hakkı yenen gençlerin, tencere kaynatmakta zorlanan kadınların, 82 puan, 94 puan alıp atanamamış, dayısı olmadığı için atanamamış gençlerin hakkında ne düşündüğünüzü ne yapacağınızı söylemek yerine bu seçim işgalcilerle istiklal mücadelesi verenler arasında yapılıyor diyorsunuz. Sayın Yıldırım, Binali Bey, eğer öyleyse işgalci olan sizsiniz. Bir elinizde bebek katilinin eli var, bir elinizde PKK, bir elinizde Hizbullah var. Bu işten zararlı çıkarsınız ama bu ülkenin kavgaya ihtiyacı yok. Bu ülkenin çocuklarının umuda ihtiyacı var. Bu ülkenin gençlerinin işe ihtiyacı var, adalete ihtiyacı var, hukuka ihtiyacı var, istihdama ihtiyacı var. Senelerdir iktidar bunlar. Bunları konuşmayalım diye İstiklal Mücadelesi ilan etmiş arkadaşlar, hadi oradan be."
'KUL HAKKI ALANLARIN TAMAMININ ELİNİ KIRMAZSAM NAMERDİM'
"Cenab-ı Hak sizi ve bizleri bu harami düzeni, bu hırsızlık düzenini, yolsuzluk düzenini yıkmak için vesile kıldı" diyen Akşener, şöyle devam etti:
"Erzurumlu Hazreti Adem kıssasını bilir, harama el uzatmak. Allah'ım harama bugüne kadar el uzatmadım. Şayet uzatırsam hem kanım kurusun hem canım gitsin ama size söz o harama el uzatanların, sizin hakkınızı alanların, kul hakkı alanların tamamının elini kırmazsam namerdim. Evet, bizi birbirimize düşürmek isteyenler var. 45 bin Erzurumluya iş bulmak bizim görevimiz. 100 bin öğretmenin tayinini yapmak bizim görevimiz. Staj mağdurlarının haklarını yerine getirmek görevimiz. Tarımda çalışan genç kardeşlerimizin Bağ-Kur ya da SGK primlerini ödemek bizim görevimiz. Çobanlık yapan kardeşlerimizin SGK, Bağ-Kur'unu ödemek bizim görevimiz. Su ve mazottaki ÖTV'yi kaldırmak bizim görevimiz."
'HER YERE T.C. YAZILACAK'
İktidar olduklarında Erzurum'un doğal gazı indirimli kullanacağını, nüfus azalmasının önüne geçeceklerini anlatan Akşener, Erzurumspor için de kapasitesi yüksek tamamı kapalı stadyum inşa edileceğini söyledi. Akşener, yağmur altındaki konuşmasının sonunda, "Bir şey daha yapacağız. Bu arkadaşlar T.C.'yi kaldırdılar. Her yere T.C. yazılacak ve 'Ne Mutlu Türküm diyene' ölünceye kadar bunu demeye söz mü? Duy Recep Bey, duy 14 Mayıs'ta hayırlısıyla kendisini emekli edeceğiz. Sayın Kılıçdaroğlu 13'üncü Cumhurbaşkanı, Meral Akşener Başbakan olacak" dedi.
Akşener, yağmur sebebiyle kent merkezindeki esnaf gezisini iptal ederek, Erzurum'dan ayrıldı. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Erzurum / Merkez Salih TEKİN
2023-04-27 19:53:38

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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