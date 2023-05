Zift tankındaki patlamada yaralanan işçi: Alevlerin üzerimize geldiğini gördük ve yere düştük

Turgay İPEK/ERZURUM, (DHA)-ARDAHAN'ın Damal ilçesinde bir inşaat firmasına ait tesisteki zift tankında meydana gelen patlamada yaralanan işçi Ümit Taşlan (30), o anları anlattı. Patlamada yüzü ve elleri yanan Taşlan, "Her şey bir anda oldu. Alevlerin üzerimize geldiğini gördük ve yere düştük, sonrasını hatırlamıyoruz" dedi.

Özel bir inşaat firmasına ait tesisteki zift tankında, 27 Nisan'da öğle saatlerinde patlama meydana geldi. Patlamada 2'si ağır 4 işçi yaralandı. Sağlık ekiplerince Ardahan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Ümit Taşlan ile Ercan Demir (45), Erzurum Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezi'ne, Okay Yıldırım (29) Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Yanık Yoğun Bakım Ünitesi'ne, Nuri Cansever (45) ise ambulans uçak ile Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Durumu ağır olan Taşlan ile Demir de hayati tehlikeyi atlattı.

Patlamada yüzü ve elleri yanan evli ve 2 çocuk babası Ümit Taşlan, "Arkadaşlar ile malzemeleri topluyorduk. Tankın yanında değildik ama patlama şiddetli olunca bu hale geldik. Zaten her şey bir anda oldu. Alevlerin üzerimize geldiğini gördük ve yere düştük, sonrasını hatırlamıyoruz. Şu an gözlerim şişlikten dolayı kapalı. Çok şükür, hepimiz yaşıyoruz" dedi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Erzurum / Merkez Turgay İPEK

2023-05-01 11:11:23



