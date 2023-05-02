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Rakibini yakalamak isteyen ciritçi ölümden döndü

DHA

Rakibini yakalamak isteyen ciritçi ölümden döndü


Turgay İPEK/ERZURUM, (DHA)ERZURUM´da düzenlenen ağır sıklet ciritçiler müsabakasında rakibini yakalamak için dört nala sürdüğü atı düşen ciritçi Murat Saydan (47), ölümden döndü.
Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Erzurum İl Temsilciliği'nce Yakutiye cirit sahasında düzenlenen müsabakada, 95 ve üstü kiloya sahip ciritçiler yarıştı. Puan ve kural olmadığı için 'kara cirit' olarak adlandırılan müsabakaya seyirciler yoğun ilgi gösterdi. Maçın ikinci yarısında yürekleri ağızlara getiren bir kaza yaşandı. Evli 5 çocuk babası Murat Saydan, rakibini yakalamak için dört nala sürdüğü atı zeminin azizliğine uğradı. Tamamen çamurla kaplı olan sahada ayağının takılması sonucu düşen atıyla birlikte Saydan taklalar attı. Saydan, tecrübesiyle kısa sürede kendini atın altından kurtardı. Ayağa kalkıp yeniden atına binen Saydan, tribünleri dolduran izleyiciler tarafından ayakta alkışladı.
Geçirdiği kazaya yara almadan atlatan Murat Saydan, "Kıran kırana geçen bu gibi maçlarda ister istemez böyle kazalar oluyor. Ciridini atıp sahasına dönen rakibimi yakalamak için atımı dört nala sürdüm. Gün boyu yağan yağmur nedeniyle sahanın çamurluydu ve atımın ayağı sanırım takıldı ve birlikte düşüp takla attık. Yılların vermiş olduğu tecrübe ile kendimi korudum. Büyük bir kazayı yara almadan kurtarınca sahadaki yerimi aldım" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Turgay İPEK
2023-05-02 09:23:43

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