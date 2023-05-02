Ayşecik cinayetinde sevgilisi ile şüpheliye `eziyet çektirerek öldürmek´ten dava



Oktay POLAT/ERZURUM, (DHA)ERZURUM'da aynı evde yaşadığı Ayşecik Dağıstanlı'yı bıçaklayarak öldüren Fırat Işık ile kadının sevgilisi olduğu öne sürülen Erdem İçoğlu hakkında, ambulansı geç aradıkları gerekçesiyle `eziyet çektirerek öldürme´ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. İddianamede müşterek fail olduğu belirtilen 2 sanık da ilk duruşmada, ambulansın geç çağırılması konusunda birbirine suçladı.

Yakutiye ilçesi Muratpaşa Mahallesi Paşakızı Sokak´taki bir apartmanda 18 Haziran 2022 günü meydana gelen olayda, Fırat Işık (27) aynı evde yaşadığı ve abla dediği Ayşecik Dağıstanlı'yı (46) erkek arkadaşı Erdem İçoğlu'yla (33) uygunsuz vaziyet görünce göğsünden bıçakladı. Ağır yaralanan Dağıstanlı için ambulans çağırmak yerine Fırat Işık ile Erdem İçoğlu, polise verecekleri ifade konusunda 2 saat tartıştı. Polise anlatacakları olayın senaryosunu hazırlayan Işık ve İçoğlu, 112 Acil Çağrı Merkezi´ne ihbarda bulundu. Gelen ambulansla hastaneye kaldırılan Ayşecik Dağıstanlı, kurtarılamadı.

Polis, Dağıstanlı'nın ölümüyle ilgili Fırat Işık ve Erdem İçoğlu'nu gözaltına aldı. Polise verdiği ifadesinde, bıçaklamanın yaşandığı sırada evde olmadığını söyleyen Erdem İçoğlu'nun olay anında evde olduğu Ankara Kriminal Polis Laboratuvar Müdürlüğü'nün uzmanlık raporunda yer aldı. Raporda, evde ele geçen muhtelif izmaritlerde Erdem'in de izinin bulunduğu, uzun süre birlikte oldukları anlaşıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Işık ve İçoğu, çıkarıldıkları mahkemece 'eziyet çektirerek öldürme' suçundan tutuklandı. Ayşecik İçoğlu'nun cinayetini soruşturan Cumhuriyet Başsavcılığı hazırladığı iddianamesinde iki sanık hakkında 'Eziyet çektirerek kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istedi.

FİKİR VE EYLEM BÜTÜNLÜĞÜ İÇİNDE ÖLMESİNİ BEKLEDİLER

Cumhuriyet Başsavcılığı'nın iddianamesinde şu ifadeler yer aldı:

"Ayşecik Dağıstanlı'yı bıçaklayarak öldürenin Fırat isimli şüpheli olduğunun ikrarı ile sabit olduğu ancak maktulün uzun süre can çekiştiği, olayın oluşu ve mevcut delil durumuna göre Fırat isimli şüphelinin kollukta alınan beyanında geçtiği şekilde kabulünün gerektiği, aldığı darbelerle ağır yaralanan maktulün uzun süre ölmesinin beklendiği ve bu sırada ölümüyle alakalı senaryolar oluşturulmaya çalışıldığı bu nedenle her ne kadar bıçaklayan Fırat isimli şüpheli olsa da bıçak darbeleriyle hemen hayatını kaybetmeyen maktulün eziyet çektirilerek şüphelilerce fikir ve eylem birliği içerisinde ölmesinin beklenildiği ve ölümüne farklı saiklerle suçtan kurtulmaya yönelik olarak sebep uydurmaya çalıştıkları, hal böyle iken meydana gelen ölüm neticesinden 'eziyet çektirilerek' müşterek fail olarak sorumlu tutulmaları gerektiği kanaatiyle şüphelilerin üzerine atılı eylemlerine uyan 'eziyet çektirerek kasten öldürme' suçundan sorumlu tutulmaları gerektiği kanaati ile şüphelilerin TCK 82/1 b maddesi uyarınca eziyet çektirerek kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbetle cezalandırılması iddia ve talep olunur."

'AYŞE'NİN HAREKETİNE SİNİRLENDİM'

Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianame 3'üncü Ağrı Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilerek sanıkların yargılanmasına başlandı. Mahkemede ifade veren Fırat Işık, Ayşecik Dağıstanlı'nın Erdem İçoğlu'nu sevgilisi olarak tanıştırdığını belirterek, "Ayşe Ablamın bana sevgilisi olarak tanıttığı Erdem İçoğlu eve geldi. Ayşe Ablam, bir süre sonra 'sen git gez' dedi. Ayşe ve Erdem odada otururken salona gittim. Onlar benim evden çıktığımı düşündüler, ardından içeriden sesler geldi. Kapıdan baktığımda Ayşe ve Erdem'i uygunsuz vaziyette görünce 'ayıptır' diyerek odaya girdim. Ayşe'yi kardeşim gibi gördüğüm için bu hareketine sinirlendim. Odada bulunan bıçağı alarak Erdem'in üzerine gidip 'seni öldürürüm, neden terbiyesizlik yapıyorsun' dedim. Erdem, daha sonra odadan dışarı çıktı. Ayşe Abla beni tutup çekince, bıçak yanlışla vücuduna geldi. Daha sonra yere düştü, Erdem odaya geldi. Ben Erdem'e ambulansı arayalım dedim. Ancak Erdem 'kendine gelir' dedi. Bir, bir buçuk saat Erdem'i ikna etmeye çalıştım. Daha sonra Erdem bana 'Ayşe'nin tümörü var rahatsızlandı diyelim, ne sen zarar gör ne de ben' dedi. Ayşe'nin üzerindeki beyaz kazağı çıkardık. Yeşil bir kazak giydirdik. Daha sonra Erdem ambulansı aradı. Ayşe'yi bıçakladığım için Erdem beni dövdü" diye konuştu.

'AYŞE'Yİ BENDEN KISKANDIĞINI SÖYLEDİ'

Erdem İçoğlu ise ifadesinde, Ayşe ve Fırat'la çay içerken tartışma çıktığını söyledi. Fırat'a olan borcunu ödememesi yüzünden yaşanan tartışma sırasında Ayşe'nin kendisinden dışarı çıkmasını istediğini belirten İçoğlu, şunları anlattı:

"Biz Ayşe ile Fırat ile çay içip sohbet ettiğimiz sırada Ayşe'nin Fırat'a olan borcunu ödememesi sebebi ile aralarında tartışma çıktı. Fırat'a bağırma diye ikaz edince Ayşe bana 'sen dışarı çık ben hallederim' dedi. Ben dışarı çıktıktan sonra yine bağırma seslerini duydum. Bahçede sigara içip tekrar Ayşe'nin evine gittiğimde sesler kesilmişti. Fırat'ın elinde bıçak vardı. Fırat, bana 'gel buraya beni bu işten kurtaracaksın' dedi. Ben Fırat'a ne olduğunu sorunca arbede sırasında bıçakladığını, Ayşe'yi benden kıskandığını söyledi. Ben 'ambulansı arayalım' dedim. Bir saat bu şekilde Fırat'ı ikna etmeye çalıştım. Daha sonra Ayşe nefes almakta zorlanınca Fırat, yanına geçti. Ben bunun üzerine dışarı kaçıp ambulansı aradım."

Sanıkların tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme, duruşmayı erteledi. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Erzurum / Merkez Oktay POLAT

2023-05-02 11:26:54



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