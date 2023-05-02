Midesinden 1 kilo 198 gram uyuşturucu çıktı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Muzaffer KOŞAN/ERZİNCAN, (DHA)ERZİNCAN'da, polisin yol uygulamasında durdurduğu İran plakalı otobüste yolculuk yapan Abdolmannan S.'nin (23) midesinden 106 parça halinde 1 kilo 198 gram Afyon sakızı çıktı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 28 Nisan günü uygulama noktasında İran plakalı yolcu otobüsünü durdurdu. Otobüste yolculuk yapan Abdolmannan S.'nin, şüphe üzerine alınan kararla, götürüldüğü hastanede tomografisi çekildi. Tomografide, Abdolmannan S.'nin mide ve bağırsağında uyuşturucu tespit edildi. Abdolmannan S.'nin midesinden doğal yollarla 106 parça halinde 1 kilo 198 gram Afyon sakızı çıktı.

Gözaltına alınan Abdolmannan S., emniyetteki işlemlerinin ardından 1 Mayıs günü sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece uyuşturucu ticareti yapmak suçundan tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Erzurum / Merkez Muzaffer KOŞAN

2023-05-02 14:25:26



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.