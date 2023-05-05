Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

ERBAKAN: YEDİLİ MASANIN TÜRKİYE'DE İKTİDAR OLMASINA MÜSAADE EDEMEZDİK (2)  

DHA

ERBAKAN: YEDİLİ MASANIN TÜRKİYE'DE İKTİDAR OLMASINA MÜSAADE EDEMEZDİK (2)  


ERZURUM'DA PARTİLİLERE SESLENDİYeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Trabzon'daki programının ardından karayoluyla Erzurum'a geldi. Partisinin, İbrahim Erkal Kültür Merkezi'nde düzenlediği milletvekili aday tanıtım etkinliğine katılan Erbakan, burada partililere seslendi. Erbakan, "Hocamızın bereketi halen daha üzerimizde devam ediyor. Ne kadar travmalar yaşansa da ne kadar sıkıntılar yaşansa da 4 tane partimizi kapatsalar da halen daha milli görüş kervanı yoluna devam ediyor ve inşallah milli görüş kıyamet sabahına kadar da baki kalacaktır Allah'ın izniyle. Seçimlerin arifesinde Yeniden Refah Partisi olarak son derece stratejik ve önemli bir karar aldık ve bir duruş sergiledik. Bu seçimlerden önce mevcut şartları değerlendirdik ve ülkemiz için, devletimiz için, milletimiz için, ailemizin korunması için, yeni nesillerimiz için, evlatlarımızın, çocuklarımızın geleceği için, ülkemizin, milletimizin felaketlerden korunması için Yeniden Refah Partisi olarak Cumhur İttifakı çatısı altında seçimlere girme kararı aldık. Cenabı Allah bu kararımızı ülkemize, milletimize, devletimize hayırlı ve uğurlu eylesin" dedi.'BUNLARA ERZURUMLULAR OY VERİR Mİ?'Erbakan şunları söyledi:"Şurada Erzurumluların, dadaşların karşısında söylemeye bile çekindiğim utandığım açıklamaları ve görüşlerini ister istemez ifade etmek mecburiyetindeyim. 'LGBT Türk aile yapısına zarar vermez' diyen bir cumhurbaşkanı adayıyla karşı karşıyayız.' Ne münasebet efendim? Neden zarar versin' diyor. Çok affedersiniz yine üzülerek ifade ediyorum. Eşcinsel evlilikler gayet doğaldır, normaldir. Herkesin kendi özel hayatıdır, tercihidir ama bu toplum, bu millet buna hazır değil diye bir cumhurbaşkanı yardımcısı adayıyla karşı karşıyayız. Düşünebiliyor musun? Şu Erzurum'da konuşmaya bile utandığımız konular hayret ediyorum. Şu bin sene İslam'a bayraktarlık yapan ecdadın torunlarının karşısına çıkıyorlar. Bunlara Erzurumlular oy verir mi?"'70 SENEDEN BERİ BU CHP'NİN GENETİK ÖZELLİKLERİNDE BİR DEĞİŞİM OLMAMIŞ'"28 Şubat'tan bugüne kadar 25 senedir bir santim yol almamışlar, bir milim yol almamışlar" diyen Erbakan, sözlerini şöyle sürdürdü:"Zihniyetlerinde en ufak bir değişim olmamış. Hatta 25 seneden beri değil, 70 seneden beri bu CHP'nin genetik özelliklerinde bir değişim olmamış. Ne kadar makyaj yaparsa yapsın ne kadar kıyafetini değiştirirse değiştirsin ne kadar helalleşme hikayeleri anlatırsa anlatsın işte gerçekler ortada. Milletvekili çıkıyor, mecliste bir basın toplantısında. Diyor ki 'efendim dört altı yaş arasında bir çocuğa Kur'an öğretilir mi? Bu Taliban zihniyetidir, bu çağ dışılıktır. Okul öncesi Kur'an öğretimine biz CHP olarak karşıyız' diyor. Biraz önce ne dedin? Bin sene İslam'a bayraktarlık yapmış bir ecdadın torunları bu aziz millet çocuğuna Kur'an öğretecek. Kalkıp o CHP'lilere soracak. Şunların uğraştığı meseleye bakın. Camiden ezan okunmasını durduracağım. İmam hatiplerin fazlasını kapatacağım. Çocukları Kur'an öğretilmesini engelleyeceğim. Bunun yanında bir de Ayasofya'yı tekrardan müze yapacağım. Bir de üstüne gelir gelmez İstanbul Sözleşmesi'ni getireceğim. İYİ Parti'nin de derdi bu. CHP'nin de derdi bu. Hepsinin derdi bu. Bunlara Erzurumlular, 14 Mayıs'ta sandıkta en güzel cevabı verecekler Allah'ın izniyle." (DHA)Görüntü Dökümü:
------------------------------------
-Fatih Erbakan'ın karşılanması
-Erbakan'ın salonu girmesi
-Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması
-Erbakan'ın konuşmasıHaber-Kamera: Turgay İPEK / ERZURUML (DHA)DHA-Gündem Türkiye-Erzurum / Merkez Turgay İPEK
2023-05-05 01:26:17

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Erbakan: Yedili masanın Türkiye'de iktidar olmasına müsaade edemezdik (2)
YEREL HABERLER Erbakan: Yedili masanın Türkiye'de iktidar olmasına ...
Erzurum'da lise öğrencileri Antov Çehov'un "Vanya Dayı" oyununu tiyatroda sahneledi
YEREL HABERLER Erzurum'da lise öğrencileri Antov Çehov'un "Vanya ...
Erzurum'da "Filizden Altın Başağa" projesi ile üretime ve ekonomiye katkı sunulacak
YEREL HABERLER Erzurum'da "Filizden Altın Başağa" projesi ile ...
Erzurum'da 59 firari hükümlü yakalandı
YEREL HABERLER Erzurum'da 59 firari hükümlü yakalandı
Erzurum Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Erzurum Ticaret Borsası
Erzurum'da kuyumcuların yoğunlukta olduğu çarşıya polis noktası kuruldu
YEREL HABERLER Erzurum'da kuyumcuların yoğunlukta olduğu çarşıya ...
Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Yavilioğlu, Erzurum'da iş insanlarıyla buluştu
YEREL HABERLER Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Yavilioğlu, ...
Erzurum Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Erzurum Ticaret Borsası
Yeşil Sol Parti Erzurum’un Hınıs ilçesinde miting düzenledi
YEREL HABERLER Yeşil Sol Parti Erzurum’un Hınıs ilçesinde miting ...
'16 yıl evimin ışıklarını söndürmeyip evladımı bekledim'
YEREL HABERLER '16 yıl evimin ışıklarını söndürmeyip evladımı ...
Gürcistan'dan gelip, Erzurum'da kuyumcu soydular
YEREL HABERLER Gürcistan'dan gelip, Erzurum'da kuyumcu soydular
Erzurum'da devrilen pikaptaki 3 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Erzurum'da devrilen pikaptaki 3 kişi yaralandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.