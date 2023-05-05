

ERZURUM'DA PARTİLİLERE SESLENDİYeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Trabzon'daki programının ardından karayoluyla Erzurum'a geldi. Partisinin, İbrahim Erkal Kültür Merkezi'nde düzenlediği milletvekili aday tanıtım etkinliğine katılan Erbakan, burada partililere seslendi. Erbakan, "Hocamızın bereketi halen daha üzerimizde devam ediyor. Ne kadar travmalar yaşansa da ne kadar sıkıntılar yaşansa da 4 tane partimizi kapatsalar da halen daha milli görüş kervanı yoluna devam ediyor ve inşallah milli görüş kıyamet sabahına kadar da baki kalacaktır Allah'ın izniyle. Seçimlerin arifesinde Yeniden Refah Partisi olarak son derece stratejik ve önemli bir karar aldık ve bir duruş sergiledik. Bu seçimlerden önce mevcut şartları değerlendirdik ve ülkemiz için, devletimiz için, milletimiz için, ailemizin korunması için, yeni nesillerimiz için, evlatlarımızın, çocuklarımızın geleceği için, ülkemizin, milletimizin felaketlerden korunması için Yeniden Refah Partisi olarak Cumhur İttifakı çatısı altında seçimlere girme kararı aldık. Cenabı Allah bu kararımızı ülkemize, milletimize, devletimize hayırlı ve uğurlu eylesin" dedi.'BUNLARA ERZURUMLULAR OY VERİR Mİ?'Erbakan şunları söyledi:"Şurada Erzurumluların, dadaşların karşısında söylemeye bile çekindiğim utandığım açıklamaları ve görüşlerini ister istemez ifade etmek mecburiyetindeyim. 'LGBT Türk aile yapısına zarar vermez' diyen bir cumhurbaşkanı adayıyla karşı karşıyayız.' Ne münasebet efendim? Neden zarar versin' diyor. Çok affedersiniz yine üzülerek ifade ediyorum. Eşcinsel evlilikler gayet doğaldır, normaldir. Herkesin kendi özel hayatıdır, tercihidir ama bu toplum, bu millet buna hazır değil diye bir cumhurbaşkanı yardımcısı adayıyla karşı karşıyayız. Düşünebiliyor musun? Şu Erzurum'da konuşmaya bile utandığımız konular hayret ediyorum. Şu bin sene İslam'a bayraktarlık yapan ecdadın torunlarının karşısına çıkıyorlar. Bunlara Erzurumlular oy verir mi?"'70 SENEDEN BERİ BU CHP'NİN GENETİK ÖZELLİKLERİNDE BİR DEĞİŞİM OLMAMIŞ'"28 Şubat'tan bugüne kadar 25 senedir bir santim yol almamışlar, bir milim yol almamışlar" diyen Erbakan, sözlerini şöyle sürdürdü:"Zihniyetlerinde en ufak bir değişim olmamış. Hatta 25 seneden beri değil, 70 seneden beri bu CHP'nin genetik özelliklerinde bir değişim olmamış. Ne kadar makyaj yaparsa yapsın ne kadar kıyafetini değiştirirse değiştirsin ne kadar helalleşme hikayeleri anlatırsa anlatsın işte gerçekler ortada. Milletvekili çıkıyor, mecliste bir basın toplantısında. Diyor ki 'efendim dört altı yaş arasında bir çocuğa Kur'an öğretilir mi? Bu Taliban zihniyetidir, bu çağ dışılıktır. Okul öncesi Kur'an öğretimine biz CHP olarak karşıyız' diyor. Biraz önce ne dedin? Bin sene İslam'a bayraktarlık yapmış bir ecdadın torunları bu aziz millet çocuğuna Kur'an öğretecek. Kalkıp o CHP'lilere soracak. Şunların uğraştığı meseleye bakın. Camiden ezan okunmasını durduracağım. İmam hatiplerin fazlasını kapatacağım. Çocukları Kur'an öğretilmesini engelleyeceğim. Bunun yanında bir de Ayasofya'yı tekrardan müze yapacağım. Bir de üstüne gelir gelmez İstanbul Sözleşmesi'ni getireceğim. İYİ Parti'nin de derdi bu. CHP'nin de derdi bu. Hepsinin derdi bu. Bunlara Erzurumlular, 14 Mayıs'ta sandıkta en güzel cevabı verecekler Allah'ın izniyle." (DHA)Görüntü Dökümü:

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-Fatih Erbakan'ın karşılanması

-Erbakan'ın salonu girmesi

-Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması

-Erbakan'ın konuşmasıHaber-Kamera: Turgay İPEK / ERZURUML (DHA)DHA-Gündem Türkiye-Erzurum / Merkez Turgay İPEK

2023-05-05 01:26:17



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