Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çözüm sürecinde uzattığımız eli ısırdılar (2)



ERZURUM'DA VATANDAŞLARA SESLENDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve 28'inci Dönem Milletvekilliği Genel Seçimleri için Van mitinginin ardından Erzurum'a geldi. Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan miting alanında halka hitap eden Erdoğan, 21 yıldır yol arkadaşı olan Erzurum'a teşekkür ederek konuşmasına başladı. Erdoğan, "2002'den beri aramıza kimseyi sokmadık, saflarımız sıkı tuttuk, sağlam ve güçlü tuttuk. Büyük ve güçlü Türkiye mücadelesinde sırt sırta verdik. İnşallah şimdi de Türkiye yüzyılını beraber inşa edeceğiz. Bir duvar tuğlaları misali birbirimize kenetleneceğiz. Bizi bölmesine, ayırmasına, nifak tohumları ekmesine müsaade etmeyeceğiz. Allah'ın izniyle 14 Mayıs günü sandıktan bir kez daha zaferle çıkacağız. Bu öyle bir zafer olacak ki Kandil'deki terör baronları dışında kimse kaybetmeyecek. Pensilvanya'daki hainler dışında kimse üzülmeyecek. Türkiye'ye kefen biçenler dışında kimse boynunu bükmeyecek, kan ve kaos tüccarları dışında kimse feryat etmeyecek. Şimdi Van'dan geliyorum. Van'da maşallah muhteşem bir katılım vardı. Siyaset mühendisleri dışında kimse başarısız olmayacak. Milleti tehdit eden yabancı dergiler dışında kimse karalar bağlamayacak. Kutlu yürüyüşümüze engel çıkarmak isteyenler dışında kimse kaybetmiş hissetmeyecek. 14 Mayıs´ta Erzurum kazanacak. 14 Mayıs´ta 81 vilayetiyle tüm Türkiye kazanacak. Genciyle yaşlısıyla kadını erkeğiyle Allah'ın izniyle 85 milyonun tamamı kazanacak. Türkler kadar Kürtler de kazanacak. Sünniler kadar Aleviler de kazanacak. AK parti ve Cumhur İttifakı kadar CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve diğer yavrucuklara gönül vermiş vatandaşlarımız da kazanacak. Sadece Türkiye ve 85 milyon Türk Milleti sevinmeyecek. Gece yarısı bizim için ellerini semaya açan milyonlar sevinecek. Sadece Türkiye'de değil, yurtdışında da gözleri yaşlı elleri semada olan kardeşlerimiz de sevinecek. Seccadelerini gözyaşlarıyla ıslatan mahsun gönüller sevinecek. Seccadeye ayakkabılarıyla basanlar değil, kıblesi Kabe olanlar sevinecek. Umudunu Türkiye'ye bağlamış mazlum ve mağdurlar sevinecek. Ay yıldızlı bayrağımızı görünce huzur bulan soydaşlarımız sevinecek. 'Daha adil bir dünya mümkün' çağrımıza kulak veren Asya ve Afrika'da 100 milyonlar sevinecek. Kandil'dekinin bayrağı var mı? Onun paçavrası var. Onda kitap var mı? İşte bu kitapsızlara inşallah 14 Mayıs'ta gereken dersi birlikte vereceğiz. Ben Kürt kardeşlerimi tenzih ederim. Kandil'dekiler haindir. Kandil'dekiler benim Diyarbakırlı annelerimin maalesef yavrularını kaçıran hainler. Bunlara gereken dersi vermeye hazır mıyız? 14 Mayıs bizimle birlikte kalbi bizimle çarpan milyonların bayramı olacak. Kapı kapı dolaşacağız. Ulaşılmadık kimseyi bırakmayacağız. Yüreği burkulmuş kalbi kırılmış kim varsa helallik isteyecek, mutlaka onların da gönlünü kazanacağız. 14 Mayıs seçimlerinin önemini anlatacak. Bu kardeşiniz ve Cumhur İttifakı için desteğini talep edeceğiz" diye konuştu.

'BİZİM IMF İLE İŞİMİZ YOK'

Alanı dolduranlara iktidarları döneminde yapılan hizmetleri anlatan videoyu izleten Erdoğan, konuşmasında şunları söyledi:

"Detaylıca anlatmaya kalksak saatler, günler sürecek işleri sadece 21 yılda yaptık. 80 senede yapılamayanı 21 yıla sığdırmayı başardık. Şimdi önümüzde yeni bir dönem var. Bunun adı Türkiye Yüzyılıdır. 21 yılda attığımız adımlarla altyapısını oluşturduk. Bizden önce Türkiye'nin üretim sıkıntılı, dışa bağımlılık problemi vardı, giderdik. Bizden önce turizm sadece belli mevsimlerde ülkemizin belli illerinde yapılıyordu, yaygınlaştırdık. Bizden önce ekonomisi IMF komiserlerince yönetilen Türkiye gerçeği vardı, tamamen değiştirdik. Davos´ta, yanımda o zaman ki ekonomiyle ilgilenen Bebecan vardı. Şimdi hava yapıyor ya 'ekonomiyi şöyle bilirim falan filan'. Orada IMF başkanıyla görüşüyoruz, dedim ki 'siz alacağınız taksitlerinizi tahsil ediyor musunuz' 'Evet ediyoruz'. Ama Türkiye'ye siyasetine talimat veremezsin. Çünkü Türkiye'nin Başbakan'ı benim. Türkiye'yi ben idare ediyorum. Tabi IMF başkanı kızardı, 'Bebecan da kızardı. Biz o zaman 23 ,5 milyar dolar IMF'ye borcumuz vardı. Merkez Bankamızın rezervi 27,5 milyar dolardı. 2013'te İMF'ye borcumuzu ödedik. Ondan sonra da IMF ile işimiz kalmadı. Şimdi de Merkez Bankamızın döviz rezervi 27,5 milyar dolardan 115 milyar dolara çıktı. Bunlar ne yaptılar? Gittiler otellerin odalarında CHP'nin bir sözcüsü var bir de İYİ Parti'den bir zamanlar Merkez Bankası'nda olan kişi var. Birlikte IMF ile görüşmeler yaptılar. IMF'den borç alın diye akıl veriyorlar. Biz o kapıyı kapadık. Bizim IMF ile işimiz yok. Bu ne demek biliyor musunuz. Biz bize yeteriz demek. Ayrıca bununla da kalmadık bizden önce terör örgütlerine karşı mücadelesinde başkalarına muhtaç bir ülke vardı. Buna son verdik mi? Şimdi artık buralarda terör esiyor mu? Artık başkalarından ne silah ne de icazet bekliyoruz. Kendi ürettiğimiz İHA, SİHA, Akıncıyla, Anka'yla, Atak'la Fırtına'yla geliyoruz. Şimdi aslolan Kızılelma'yla nerde terörist varsa başlarını tek tek eziyoruz. Benim Erzurumlu dadaşımı bunlar rahatsız edemez. Sınırlarımızın içinde olduğu gibi Irak ve Suriye'de de bu alçaklara nefes aldırmıyoruz. Donanmamızın amiral gemisi TCG Anadolu'yu İstanbul'da ağırladık. 150 bine yakın ziyaretçi oldu. Şimdi İzmir'e gönderdim. İzmir'de de kuyruklardan geçilmiyor. İstedim ki İzmir'de TCG Anadolu'yu görsün. Tabi başkaları da görsün. Anlıyorsunuz kimlerin göreceğini. 60 yıllık hayalin ürünü olan TOGG elektrikli araç teknolojisinde. Onunla da biz varız diyoruz. Renklerden bir tanesi de Oltu. Boşuna Oltu koymadık, bak şimdi Erzurum'da dolaşıyor. Karadeniz gazının yanı sıra Gabar'da bulduğumuz petrol ile ülkemizin enerji kaynaklarını milletimizin istifadesine sunuyoruz. Ortada gaz maz yok dedikleri Karadeniz gazını vatandaşın emrine verdik. Bu gururu milletimizle paylaşmak içinde de doğalgazı bir ay ücretsiz yaptık. Bundan sonra bir yıl boyunca da her ay 25 metreküplük kullanımınız faturanızdan düşülecek. Artık Erzurum'un kışı siz kardeşlerimiz için biraz daha kolay geçecek. Günlük 100 bin varil üretim kapasitesine sahip Gabar petrolümüzü de milletimizle buluşturacağız. Petrol bulduk deyince birileri hemen kalitesini soruyor. Ben de onlara diyorum ki 'petrolümüz Erzurum dut pekmezi kıvamında. Bayılırım Erzurum dut pekmezine yani kalitesiyle, saflığıyla hamdolsun en üst standartta. Doğalgaz ve petrol arama çalışmalarımız hem kara hem denizde devam edeceğiz. Enerjide bağımsızlığımızı kazanana kadar çalışmayı sürdüreceğiz."

'ALLAH BU CENDEREDEN KURTULMAYI NASİP ETSİN'

Konuşmasında Millet İttifakı'na yönelik eleştirilerde de bulunan Erdoğan, "Ağacın kurdu içinde olur' derler. Türkiye yüzyılı vizyonumuz karşısına da içimizden birilerini çıkardılar. Önce altı benzemez bir masa etrafına topladılar. Sonra masanın altında olanı eklediler. Kimdi o? HDP. Ardından masaya iki tane de belediye başkanı iliştirdiler. Bu arada masadaki ortaklardan biri hışımla kalktı ama üç gün içinde tıpış tıpış yerine oturdu. İttifak ortaklarından yediği 30 yıllık hakaret ise yanına kar kaldı. Şimdi CHP geçen hafta Erzurum'a gelmiş. Güvenlik gerekçesiyle iptal etmişler. İYİ Parti gelmiş sadece esnaf ziyareti yapmış. 300 kişi etrafında toplanmış. En son HDP bin 500 kişiyle Hınıs'ta miting yapmış. Ben şimdi buradan Hınıs'taki kardeşlerime de sesleniyorum; bunlardan ne bekliyorsunuz. Benim Hınıslı kardeşim imanlıdır, inançlıdır. Bu imansızlara, bu kitapsızlara, bu ezansızlara artık hadi buradan delmeyecek misiniz? Bu masanın etrafındakiler anlaşamıyor, her gün kavga ediyorlar. Ama iş birbirlerine makam, koltuk dağıtmaya gelince kimse bunların eline su dökemiyor. Şimdilik 7 cumhurbaşkanı yardımcısı var. Yakında bölücü örgütün uzantılarına da ne söz verdiklerini açıklarlar. FETÖ'cülere ne söz verdiklerini açıklarlar. Birine siyasi uzantısını incitmeden bölücü terör örgütüne sataşma görevi vermişler, ajansın ezberlettiği metni sağda solda tekrarlayarak görevini yerine getiriyor. Diğerine Selo'nun havariliğini yapma vazifesi yüklemişler. Bu Selo Diyarbakır'da 51 Kürt kardeşimin ölümüne neden oldu mu? Şimdi içerde. Ne diyor bay bay Kemal? 'Onları da çıkaracağız' diyor. Başkanı olduğu belediyede hiç iş yapmıyor ama il il dolaşarak Selo´nun avukatlığını kimseye bırakmıyor. Bir başkasına mütedeyyin kesimi kontrol edeceksin demişler, diğer iki tanesine de AK Parti'den koparabildiğiniz kadar oy kopartacaksınız diye tembihlemişler. Koalisyonun tüm pis işlerini milliyetçi görünümlü ortağı İYİ Parti'ye vermişler. En zor durumda olan bu ortak cami ile kilise arasında kalmış beynamaz misali, kontrolünü kaybetmiş bir şekilde hergün sağa sola savrulup duruyor. Allah bir an önce bu cendereden kurtulmayı nasip eylesin. Bir iki ay öncesine kadar 'kazanamaz' dedikleri güvenmedikleri defolu bir şahsı şimdi ülkenin başına musallat etmeye çalışıyorlar. Daha kendi sorunlarını çözemiyorlar, çıkmışlar bir de ülkenin meselelerini çözmekten bahsediyorlar. Rotası, çizgisi, ilkesi olmayan böyle bir masadan ülkeye hayır gelir mi? Pensilvanya ile Kandil'le iş birliği yapanların bu millete faydası dokunur mu? Daha teröriste terörist diyemeyenler insanımızın canını, malını, ırzını koruyabilir mi? Alevi Sünni diyerek Türk, Kürt diyerek bu milleti bölenler 85 milyonu bir arada barış içinde yaşatabilir mi? Avrupa'dan aferin almak için kırk takla atanlar Türkiye'nin başını dik tutabilir mi? Otel odalarında gizli saklı pazarlık yapanlar ekonomiyi ihracatı turizmi geliştirebilir mi: Bunlardan ülkeye de hayır gelmez, millete de hayır gelmez. Erzurum'a zaten hiç hayır gelmez. İnşallah 14 Mayıs'ta gizli açık ortaklarıyla birlikte bu kumar masasını tasfiyeye var mıyız? Türkiye'yi ve Türk siyasetini bu kifayetsiz muhterislerden kurtarmaya var mıyız? Bay bay Kemal ve ortakları kimlerle kol kola girerse girsin biz yolumuza sizlerle birlikte yürüyeceğiz. Bay bay Kemal Kandil'le yürüyor, Kandil'in uşaklarıyla yürüyor. Biz milletimizle yürüyoruz" diye konuştu. (DHA)Salih TEKİN/ ERZURUM, (DHA)DHA-Politika Türkiye-Erzurum / Merkez Salih TEKİN

2023-05-05 20:18:49



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