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İmamoğlu'nun miting yapacağı alanda araç tanıtımına CHP'lilerden tepki (2)

DHA

İmamoğlu'nun miting yapacağı alanda araç tanıtımına CHP'lilerden tepki (2)


'KORSAN MİTİNG YAPMA GAYRETLERİ VAR'
Tepkiler üzerine bir açıklama yapan Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen CHP'nin korsan miting yaptığını söyledi. Sekmen, "Bugün Erzurum'da CHP İl Başkanlığı yasal olmayan, gayri yasal bir yerde korsan bir miting yapmak üzere yoğun bir gayret göstermektedir. 4 Mayıs'tan itibaren tüm yetki İl Seçim Kurulu'na geçmiştir ve miting ve toplantı yapmak için alanları belirlemiştir. Bizim şehrimizde tanıtım yapmak üzere araç gereçlerimizi koyduğumuz alanı miting alanına çevirmek istemektedirler. Bu vesile ile gayri yasal miting yapmak isteyen CHP hem kamuoyunu yanıtlamakta hem de korsan miting yapma girişiminde koşmaktadır. Tüm kamuoyuna duyurulur" dedi.
ARAÇLAR KALDIRILDI, CHP İL BAŞKANI TEŞEKKÜR ETTİ
CHP İl Başkanı Suat Dülger alana konulan araçların saat 16.30 itibariyle çekildiğini belirtti. Dülger, "Önce yaptıkları çok ayıptı. Otobüsleri geri çektikleri içinde teşekkür ediyoruz. Ama buraya toplanan bir grup slogan atıyor. Yani ortamı germeye çalışıyorlar. Bizler sağduyudan yanayız. Saat 18.00'de tüm halkımızı havuz başındaki mitinge davet ediyoruz" dedi.FOTOĞRAFDHA-Politika Türkiye-Erzurum / Merkez Turgay İPEK
2023-05-07 17:44:34

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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