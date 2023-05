Ekrem İmamoğlu'nun Erzurum mitingi çıkan olaylar nedeniyle yarıda kaldı

Turgay İPEK- Salih TEKİN / ERZURUM, (DHA)İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Erzurum mitingini çıkan olaylar nedeniyle yarıda bırakmak zorunda kaldı. Seçim otobüsünün üzerinden konuşurken, atılan taşlardan korumaların açtığı şemsiye yardımıyla korunmaya çalışan İmamoğlu, "Bunu seyreden polisler biz de sizi seyrediyoruz. Bu şehrin valisi, emniyet müdürü bizde sizi seyrediyoruz. Devam edin. Yaralılar var. Erzurum Valisi, Erzurum Belediye Başkanı hakkınızda suç duyurusunda bulunacağım. İnsanları tahrik ediyorsunuz." dedikten sonra konuşmasına sonlandırdı. Çok sayıda kişi atılan taşlardan yaralanırken, polis olayları güçlükle bastırdı.

Ekrem İmamoğlu, Çorum ve Sivas'tan Erzurum'un Yakutiye ilçesine geldi. İmamoğlu'nun konuşma yapacağı Yakutiye ilçesindeki Atatürk Anıtı'nın da bulunduğu havuz başı kent meydanında toplanan Millet İttifakı üyeleri ile karşıt görüşlü grup arasında sözlü tartışma çıktı. Gerginliğin artması üzerine polis iki grubu bariyerlerle birbirinden ayırdı. Saat 17.45 sıralarında miting alanına gelen Ekrem İmamoğlu'nın bulunduğu seçim otobüsüne diğer gruptakiler tarafından taş ve pet şişe atıldı. Seçim otobüsünün üzerine çıkan İmamoğlu halka seslendi. Korumalar İmamoğlu'nu atılan yabancı cisimlerden korumak için şemsiye açarak önlem almaya çalıştı.

'BUNU SEYREDEN POLİSLER BEN DE SİZİ SEYREDİYORUM'

Konuşmasını atılan cisimler altında sürdüren İmamoğlu, "Bize sevgi, barış, huzur, dostluk ve bereket sözleri düşüyor. Siz bunu kullanın, bunu konuşun. Bunu seyreden polisler biz de sizi seyrediyoruz. Bu şehrin valisi, emniyet müdürü bizde sizi seyrediyoruz. Devam edin. Yaralılar var. Erzurum Valisi, Erzurum Belediye Başkanı hakkınızda suç duyurusunda bulunacağım. İnsanları tahrik ediyorsunuz. Şimdi sizin zarar görmemeniz için" dedikten sonra mitingi sona erdirerek otobüsün içine girdi.

Atılan cisimlerin miting alanında bulunanlara isabet edip yaralanmasına neden oldu. İmamoğlu saldırıların artması üzerine otobüsle alandan uzaklaştı. Bu sırada diğer gruptakiler tarafından atılan taşlarla otobüste hasar meydana geldi. Polis, miting alanında bulunanların çevresinde adeta etten duvar ördü. Karşıt grubu dağıtmak için zaman zaman güç kullandı. Miting alanında bulunanlara saldırmak isteyen grubu dağıtmak için polis megafonunu alan MHP İl Başkanı Adem Yurdagül, kalabalıktan sağ duyulu olup dağılmalarını istedi.

Çıkan olaylar ilerleyen saatlere kadar devam ederken Ekrem İmamoğlu havalimanı yolunda otobüsü durdurup açıklama yaptı. İmamoğlu, şunları söyledi:

"Daha önce il başkanlarının yaptığı görüşmelerle öncelikle belirlenen miting alanının tahsisi konusunda görüşmelerine rağmen bu alanın bize verilmeyeceğini ifade ettiler. Daha sonra burayı uygun gördüklerini ifade ettiler. Bir selamlama şeklinde kabul edebileceklerini söylemişler. Arkadaşlarımız aldığı izin doğrultusunda 2 gün öncesinden itibaren çağrılar yapıldı. Malumunuz gün içerisinde biz gayet güzel bir şekilde yiğidolar diyarı Sivas'ta hem Türkiye'nin medeniyet beşiği Çorum'da miting yaptık. Üçüncü durak Erzurum'a geldik. Daha doğrusu Erzurum'a gelmeden Çorum-Sivas arasında Büyükşehir Belediyesi büyük bir nezaketsizlik göstererek 40-50 otobüsünü yığılarak tanıtım yapacağı şeklinde duyuru alındı. Kendisini tanıyorum bu nezaketsizliğini deneyimli bir belediye başkanı olarak kendisine hiç yakıştırmadığımı da ifade ediyorum. Daha sonra valiyle irtibat kuruldu, valinin aynen ifadesini söylüyorum: '5 bine yakın polisimizle Erzurum'da gerekli tedbir alınmıştır. Hiçbir sorun, problem yok, endişe etmeyin. Otobüslerde yerinden çekiliyor' ifadesinde bulunmuştur. Akabinde havalimanında karşılamayla beraber konuşma yapacağımız alana vardık. Bu esnada biriken bir kalabalığın olduğunu, bütün meydan bizim vatandaşlarımız tarafından doluydu. Çocuk, kadın, genç, erkeği, emeklisi, yaşlısı bütün insanlarımız Türk bayraklarıyla güzel meydanı gelincik tarlasına çevirmişler ve biz Erzurum'da vatandaşımıza her yerde olduğu gibi seslenecektik. Bir baktık ki her yerden taş yağıyor. Görüntülerde de var polislerin hiçbirisi kılını kıpırdatmadı. Bu bir talimattır. Bunun adı başka bir şey olamaz. 'Müdahale etmeyin' talimatıdır. Orda TOMA var, taşlar atılıyor milletin kafasına. Biz otobüsün üstüne çıktık. Bize taşlar atılıyor. Görüntülerde taşların büyüklüklerini görürsünüz. Yapılan müdahaleyle beraber konuşmamı 5'inci dakikasında kestim. Çünkü bize atılan taşlar, üstümüzden insanların kafasına gözüne, benim gözümün önünde 10-15 insan yaralandı. Böyle olunca vatandaşlara dedim ki 'bizim yüzümüzden size taş geliyor, arabadan uzaklaşın, bende arabanın içine giriyorum' dedim ve arabanın içine girdim."

İmamoğlu, araba girdikten sonra taş atılmaya devam edildiğini belirterek şunları söyledi:

"Arabanın içine girdikten sonra vatandaşlarımızı bekleyim diye düşündüm taş trafiği devam edince oradan seslendim; lütfen siz cevap vermeyin siz korumakla yükümlü polis vardır. Polis sizi uyarıyorum, eğer müdahale etmezseniz buradaki yetkili amirleriniz hakkında suç duyurusunda bulunacağım. Emniyet Müdürü başta olmak üzere, valisine varıncaya kadar bugün yaptığı kışkırtıcı propagandan dolayı da belediye başkanını da bu silsileye katıyorum Akabinde arabayla ayrıldım. Arabamızın malum camları, korumaları vesairesi ortada. Burada müdahaleyi görüyorsunuz araca karşı. Allah'a şükür arabanın içine giren arkadaşlarımızın hiçbir şeyi yok. Zaten olay tamamen orda tekrar söylüyorum. Bir tarafta 200 kişiyi geçmez, ben kalabalık bilirim benim hayatım tribünlerde geçti. Kaç kişi vardır bilirim, siyasetten önce de bilirim, siyasette de bilirim. Öbür uç tarafta da sözüm ona AK Parti'li oluğu söylenen insanlar vardı. Onlar ne AK Parti'li, ne ülkücü ne de Erzurumlu. Az önce vali beye mesaj attım. Kendisinin Erzurum'a yakışmadığını, gerekeni yapması gerektiğini, istifa etmesi gerektiği yazdım. O da kendisi beni aradı, bilgilendirme için aradığını sandım. Aramasında söylediği şey 'biz sadece esnaf ziyareti biliyorduk'. İl başkanları burada kesinlikle öyle bir şey yok. Öğleden sonra bize söylediği '5 bine yakın polisle görev başındayım, hiçbir sorun yok' diye teminat veren vali, şimdi orası size verilmedi, miting olsa kuş uçurtmazdık. Oraya 15 20 bine yakın insan toplanmış, 300400 tane provokatör, ısmarlama gelmiş. Siz valiye söylüyorum buradan, siz Erzurum'a bu güzel memlekete, canım memlekete, şu an Türkiye'de ekonomik olarak 62'nci sıraya düşmüş Erzurum'a yakışmayan bir valisiniz. Erzurum dadaş diyarına, Nene Hatun torunlarına yakışmayan valisiniz, yakışmayan, emniyet müdürlüğü, yakışmayan bir irade vardır. Bu iradenin tepesinde kim varsa sorumludurlar, gereğini acilen yapmalıdırlar. Seçime giderken ortaya konulan davranış biçimi asla kabul edilemez. Kabul etmemiz mümkün değil. Vali beye şunu söyledim en geç 20 dakika içerisinde oradaki insanların can güvenliğini sağladık diye açıklama yapana kadar burada bekleyeceğim. Yaralılarla ilgili açıklamanızı bekliyorum. Yapılan açıklamayla beraber gerekirse yaralılara evlerinde ziyaret edecek onlarla ilgili bilgi almadan Erzurum'u terk etmiyorum. Bugün yaşanan demokrasi adına utanç verici bir durumdur. Elinde Türk bayraklarıyla milli duyguları en üst seviyede olmuş, insanları taşlatan bir anlayış, bu memleketi bölme anlayışı sahibi olan anlayıştır. Buna karşı mücadelemiz devam edecektir. Biz milletimizi barışa, huzura, davet etmeye devam edeceğiz." (DHA) DHA-Politika Türkiye-Erzurum / Merkez Turgay İPEK

