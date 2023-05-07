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Ekrem İmamoğlu'nun Erzurum mitingi çıkan olaylar nedeniyle yarıda kaldı (2)

DHA

Ekrem İmamoğlu'nun Erzurum mitingi çıkan olaylar nedeniyle yarıda kaldı (2)


VALİ: MİTİNG DEĞİL, ESNAF ZİYARETİ OLARAK PROGRAMLANDI
Erzurum Valisi Okay Memiş, yaşanan olaylarla ilgili basın toplantısı düzenledi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun programının miting değil, esnaf ziyareti olarak programlandığını belirten Vali Memiş, "Çünkü 4 Mayıs tarihinden itibaren seçim yasakları başlıyor. 4 Mayıs tarihinden itibaren seçimlerle ilgili işte bütün emir komuta zinciri il ve ilçe seçim Kurullarında düzenleniyor. Daha önceden bize yapılan müracaatlarında miting alanı olarak gösterdiğimiz bir yer vardı. Orada miting yapılmadı. Daha sonra tabii bu 4 Mayıs'tan önceki bir tarih içindi. 4 Mayıs'tan sonra ise miting yapılamayınca Sayın İmamoğlu'nun ilimizi ziyaretlerini bize ifade ettiler. Biz de bunun bu konuyla ilgili olarak yetkinin il ve ilçe seçim kurullarında olduğunu bununla birlikte tabii ki bütün siyasi partilerin gerekli demokratik haklarını kullanabileceğini, böyle bir ziyaret olması halinde de bizim her türlü tedbiri alacağımızı söyledik. Esnaf ziyaretinden sonra da uygun olan yerlerde konuşma yapılacağı, halka hitap edileceği söylendi. Aslında bu bir noktada bir miting, bir değerlendirilebilirdi ve biz çok fazla böyle yasaklayıcı davranmamak adına bu konuda bizim için önemli olan sayın misafirlerin güvenliğini almak olduğunu ifade ettik ve nitekim o şekilde planlandı. Biz Sayın İmamoğlu'nun ilimize ziyaretini havalimanından şehir merkezine gelene kadar ve ondan sonraki işte muhtemel konuşma alanları ve yapacağı konuşma alanından sonraki bütün güvenlik tedbirlerimizi ona göre aldık. Hatta çok üst düzeyde tedbir aldığımızı söyleyebiliriz. Sayın İmamoğlu havalimanına indikten sonra şehir merkezine geldiler ve esnaf ziyaretinden sonra yapılacak olan muhtemel konuşma yerlerinden birisi olan havuz başına doğrudan yönlendirildiler. Bizim orada gerekli güvenlik tedbirlerimiz vardı. Yani binin üstünde polis kardeşimizi, biz polis arkadaşımızı buraya görevlendirmiştik. Konuşmasını yaptığı sırada bariyerlerin arkasından su şişeleri atılmaya başlandı. Kendileri konuşmayı yarıda bırakarak havaalanına döndüler ve oradan da ilimizden ayrıldılar. Bu saat itibariyle havalimanından ayrılacakları bilgisine sahibim" diye konuştu.
YASAKLAYICI BİR YAKLAŞIM DEĞİL
Devlet olarak görevlerinin bütün siyasi partilerin yapacakları bu şeylerde, programlarda onların gerekli güvenlik tedbirlerini almak olduğunu ifade eden Vali Memiş, şunları söyledi: 
"Şunu ifade etmek isterim ki, bugün burada yani havuz başındaki, o kent meydanındaki program bir resmi olarak ilan edilmiş bir miting alanı değil. Eğer resmi alan olarak ilan edilmiş bir miting alanı olsaydı biz çok daha fazla güvenlik tedbirini alıp bunu sağlayabilirdik. Şu ana kadar ilimizi Sayın Cumhurbaşkanımız da dahil olmak üzere birçok siyasi lider ziyaret ettiler. Vatandaş ziyaretleri olsun miting olsun, her türlü çalışmayı yaptılar. Hatta daha önceden Sayın Meral Akşener Hanım da ilimizi ziyaret etmişlerdi. Orada da yine aynı şekilde orada konuşma yapıldı. Kendiliğinden gelişti olay. Yani miting haricindeki vatandaş ziyaretleri veyahut da esnaf ziyaretlerine karşı biz daha esnek bir şekilde hareket ediyoruz ve güvenlik tedbirlerini almaya gayret ediyoruz. Bizim yaklaşımımız yasaklayıcı bir yaklaşım değil herkesin seçim ortamında yasaların, mevzuatın bize vermiş olduğu yetki çerçevesinde hareket edip gerekli güvenlik tedbirlerini almak. Tedbirlere rağmen, yapılan bariyerlere rağmen bariyerin arkasından müdahale oldu. Aslında onun ondan sonra biz gerekli müdahalede de bulunduk. Bize göre yerinde müdahalede de bulunduğumuzu değerlendiriyoruz. Ancak kendileri tarafından bu çok yerinde olmadığı şeklinde değerlendirildi. Bu bilgilendirmeyi de kamuoyuna yapma ihtiyacı hissettim."
17 KİŞİ SAĞLIK KURULUŞLARINA MÜRACAAT ETTİ
Basın toplantısında soruları cevaplandıran Vali Memiş, 17 kişinin sağlık kuruluşuna müracaat ettiğini belirterek, "17 kişi sağlık kuruluşlarına müracaat etti. Bunlardan 9 kişisinin tedbirli olmak adına müşahede altında tutuyoruz. Ama durumları ağır değil, hafif yaralı şeklinde. Onların takibatını yapıyoruz. Çalışmalarımız devam ediyor, elimizde görüntüler de var. Gerekli müdahale de yapıldı. Gözaltıyla ilgili olarak da ihtiyaç olması halinde gözaltı işlemleri de yapılacaktır. Önemli olan orada işte bir şekilde galeyana gelmiş olan kitlenin sakinleştirilmesiydi. Orada Sayın İmamoğlu'nu dinlemek için alana gelen vatandaşların sağlıklı bir şekilde oradan ayrılmasını temin etmek öncelikli görevimiz. O da şu anda temin ettik diyebilirim. İhtiyaç duyulması halinde işte konunun savcılığa intikal etmesiyle beraber gözaltıyla ilgili işlem ihtiyaç olursa da gözaltına alınacaktır." dedi. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Erzurum / Merkez Salih TEKİN
2023-05-07 22:22:22

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