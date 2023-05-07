Ekrem İmamoğlu'nun Erzurum mitingi çıkan olaylar nedeniyle yarıda kaldı (4)



'BU KONUNUN ERZURUMLULARLA İLGİSİ YOK'

İmamoğlu, saldırının ardından Twitter hesabından 'Bugün yaşanan olayların Erzurumlu hemşerilerimle ilgisi yoktur. Yaralı vatandaşlarımızla konuşuyor, durumlarını yakından takip ediyorum' başlığıyla canlı yayında olaya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Şimdiye kadar 9 civarında yaralıyla telefonda görüştüğünü belirten İmamoğlu, "Ne yazık ki bu olay, tertiplenmiş bir olaydır. Devletin kolluk güçleri, görevini yapmamıştır. Çoluk çocuk, insanların canı yanmıştır. Vali Bey, bilgi vermek için beni aradı ve 7 yaralı olduğundan bahsetti. Ben, şu ana kadar 9 civarında yaralıyla telefonda görüştüm. Burada yaralıları takip ediyorum. Takip etmeye devam edeceğim. Orada yaralanan bütün hemşerilerimin sağlıkla ilgili konuları bize emanettir. Bunu kimse unutmasın. Bu kötü aklın süreci sona ermiştir. Ben, çocukluğumdan beri Erzurum'la diyalog halinde olan bir aileyim. Burada akrabalarım var. İnsanlarımız var, hısımlarımız var. Erzurumluların kim olduğunu ben biliyorum. Bu konunun Erzurumlularla ilgisi yok. Erzurumlu kardeşlerim, bunu vicdanıyla, adaletiyle yakından takip edip sorgulayacaktır. Hiçbir kuşkum yok. Bu kötü aklın süresi 14 Mayıs'ta sona erecek" dedi.

İmamoğlu, açıklamasının devamında şunları söyledi:

"14 Mayıs'ta, Allah'ın izniyle hizmetlerimizle birlikte en kısa zamanda Erzurumlu hemşerilerimle bir arada olacağım. Onların hizmetlerini konuşacağım. Partizanca davranan, hareket eden mülki idareciler ya da başka kişilerin, asla ve asla Türkiye'nin geleceğinde hiçbir itibarı kalmayacak. Milletimiz çok yaşasın. 86 milyon insanımız için mücadele etmeye, onların birliği, kardeşliği için bir arada olmaya devam edeceğimizden kuşkunuz olmasın. Yazık oluyor, yapmayın. Son kez uyarıyorum, yapmayın. Bu tür dili kullanmayın. İktidar mensupları; sizi uyarıyorum, çok yanlış bir yoldasınız. Bu millete zarar veriyorsunuz. Bu milletin ailelerine zarar veriyorsunuz. Biraz utancınız varsa kendinize, söylemlerinize dikkat edin. Allah, milletimizi sizin gazabınızdan, vebalinizden korusun. Her şey çok güzel olacak. Milletimiz size söz veriyorum." (DHA)Düzgün Barış DENİZ/ANKARA, (DHA)-DHA-Politika Türkiye-Erzurum Düzgün Barış DENİZ

2023-05-07 22:40:07



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