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Ekrem İmamoğlu'nun Erzurum mitingi çıkan olaylar nedeniyle yarıda kaldı (5)

DHA

Ekrem İmamoğlu'nun Erzurum mitingi çıkan olaylar nedeniyle yarıda kaldı (5)


BAŞKAN SEKMEN: KAMUOYUNU YANILTIYORLAR
Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, yaşanan olaylarla ilgili basın toplantısı düzenledi. Erzurum'da nahoş bir kaos yaşandığını söyleyen Sekmen, "Bu kaosa sebebiyet veren Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanlığı, Ekrem İmamoğlu ve parti yöneticileridir. Bugün şehrimizde İmamoğlu'nun esnaf ziyareti yapılacağı ifade ediliyor. Arkasından `Miting alanına İmamoğlu sokulmuyor, miting alanını belediye başkanı vermiyor´ diye başta Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet Halk Partisi Başkanlığı ve İmamoğlu tweet atarak kamuoyunu yanıltıcı bilgiler paylaşıyorlar. Şimdi önce şunu ifade edeyim. Malumunuz 4 Mayıs'tan itibaren artık seçimin idaresi il seçim kurulu tarafına verilmiş, yetki onlardadır. Gerekli miting alanlarının tespiti, gerekli miting izinlerinin verilmesi, her türlü seçimle ilgili yönetim il seçim kurulunun emrindedir. İl seçim kurulu miting alanlarını belirlemiş Erzurum´umuzda belirlenen miting alanı yeni miting etkinlik alanıdır. Ben bu olay üzerine İl Seçim Kurulu'na, parti mensubumuz AK Parti mensubuna sordum. İl Seçim Kurulu'na da telefonla sordum; `Size böyle bir müracaat var mı?´ Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanlığı'nın miting yapacağıyla ilgili herhangi bir yazılı müracaatları yok. O halde bir partinin genel başkanı bunları bilmeyecek kadar deneyimsiz ve tecrübesiz mi ki, 'Belediye başkanı miting alanını tahsis etmiyor. Miting alanını boşaltmıyor' diyorlar. Bizim miting alanı belli bir alan. Miting alanı bomboş. Eğer bir miting yapılacaksa orada yapılır. İkincisi arkasından İmamoğlu buraya geliyor 'esnaf ziyareti yapacağız' diye. Hemen şehrin merkezinde bulunan altı otopark, üzeri de ufak bir meydan alanda miting yapmaya kalkıyor. Burası bir miting alanı değil. Kendilerini defalarca valilik tarafından, emniyet tarafından söyleniyor" diye konuştu.
Alanda CHP'li gruptan karşı tarafa taşlar atıldığının görüntülerinin bulunduğunu belirten Sekmen, şunları söyledi:
"Çekimini yaptık. Buradan gösteriyoruz, burada gösteriyorum. Bakınız CHP'li gruptan taşlar karşı tarafa atılıyor. Bakın buradan taşlar o taraftan atılıyor. Tespit ettik. Taş atan kendileri. Polisi zora sokan kendileri. Arkasından deniyor ki `Efendim Vali vazifesini yapmadı.´ Vali'yi savunmak benim görevim değil ama şehrimin valisi, şehrimin emniyet müdürü. Arkadaşlar, burası miting alanı olmadığı ifade edilmiş. Sadece esnaf ziyaretine izin verilmiş Ama biz bu alanda miting yapacağız diye kullanılırsa devletin yapacağı başka bir şey yok. Aynı heyetten de etrafta bulunan insanlara taşlar, sopalar atıyor. İmamoğlu Havaalanı'nda basın toplantısı düzenliyor. Benim için nezaketsiz biri olduğumu söylüyor. Benim nasıl nezaketle biri olduğumu Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu çok iyi bilir ve CHP'li milletvekilleri çok iyi bilirler. Zamanında müracaat yapıldığı zaman salonlar tahsis edildi. Toplantılar yapıldı. En ufak bir olay çıkmadı. Bu olayın tek çıkış nedeni var oda bitişlerinin göstergesidir. Gerek burada gerekse Türkiye'nin birçok yerinde artık bu doğrudan ilgi alaka azalmıştır. Çünkü terörle yan yana gelene bu millet, bu aziz millet yetki vermez. İstanbul'da yaşayan 16 milyon insan bugün mü deprem olacak? Yarın mı deprem olacak diye beklerken, belediye başkanı beyefendi Türkiye turuna çıkmış, Türkiye'yi kurtarmaya uğraşıyor. Sen önce İstanbul'u kurtar. İstanbul'daki insanları bir şu tedirgin olmadan korkularını giderecek hal ve harekette bulun, beyanatta bulun."
SUÇ DUYURUSUNDA BULUNUYORUM
Nöbetçi Cumhuriyet Savcılığına giderek suç duyurusunda bulunacağını ifade eden Sekmen, açıklamalarına şöyle devam etti:
"Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanlığı ne zaman miting yapmak üzere resmen müracaatta bulundu. Suç duyurusunda bulunuyorum. Bu işin gereği bu. Eğer bu işleri böyle yasalara aykırı, kanunlara aykırı. Yönetmeliklere aykırı yaparsanız onun cevabı budur. Onun için buradan tekrar 85 milyon insanımıza sesleniyorum. Çok az bir süre kaldı. İnşallah halkımız herkesten gerekli cevabı verecek. Herkes karnesini inşallah önüne koyup düşünecek. Bu vesileyle Erzurumlunun hassas olduğunu, Erzurum'un teröre, terör sevicilerine müsaade etmediğini, etmeyeceğini buna bir vatan şehri olduğunu cumhuriyeti kuran şehir olduğunu ve biliyorsunuz hemen bu olayların arkasından yine bir başka biri Kaftancıoğlu ne diyor? 'Havaalanında seni bekliyoruz' çok büyük olaylar oldu. Havaalanında bekliyor. Acaba nasıl kışkırtılık katacağız? Evet bura Mustafa Kemal Paşa'nın Mustafa Kemal Atatürk'ün mebus olduğu şehirdir. Evet, bu şehirden biz sana ancak selam göndeririz. Bu şehri emellerinize, gayenize araç edemezsiniz, ettirmeyiz. Bu vesileyle tekrar Erzurum'umuza geçmiş olsun diyorum. Tüm milletimize geçmiş olsun diyorum. Bunlara kulak asılmaması gerektiğini ifade ediyorum. İşleri, güçleri, provokatörlük. Ne yaparsanız yapın. Çok iyi belediye başkanlığını başarmışlar, şimdi de cumhurbaşkanlığı yardımcılığına soyuyorlar. Vah vah vah vah vah. Önce şu başkanlığı bir yapın bakalım. Bir gösterin. Erzurum kadar bile kentsel dönüşüm yapamadın be. Sağda solda dolaşıp duruyorsun. Tabii de ben biliyorum. Ne olduğunu İngiliz Büyükelçisiyle güzel sohbet ederler. Amerikan Büyükelçisi'yle sohbet ederler. Ama biz milliyetçi, muhafazakar bir anlayışa sahibiz. Milli ve yerliyiz. Mesajı halkımızdan alırız, yetkiyi onlardan alırız. Onlara karşı sorumlu oluruz. Ne oraya, ne buraya. Onun için bu vesileyle bunu neden söyleme gereği duydum? Olayları başlat. Arkasından o toplumu suçla. Kusura bakma. Buna fırsat da vermeyiz. Halkımızda bunlar gayet iyi biliyor. Olayları yaratanlar da kendileri. Başlatan da kendileri zaten basın mensupları burada. Toplanan 200, 250, 300 kişi. Bin kişi yok, ya bin kişi yok. Sayın Cumhurbaşkanımızı 200 bin insanla karşıladık. Sadece miting alanında 150 bin insan yollarda, havaalanında, şehirde çeşitli yerlerde. Bugün 2 milyon insan İstanbul'da Sayın Cumhurbaşkanımızı bağrına bastı. Bunları nasıl sabote edelim? Bunları nasıl kamufle edelim diye bir gayret var. Aynı gayret bugün Bursa'da yapılmaya çalışılmış. Sadece burada değil ha Burada, başka şehirlerde de yine bu tip olaylar var. Onun için emniyet güçlerimiz, güvenlik güçlerimiz bunlara müsaade etmeyeceğini, etmediğini, etmeyeceğini ifade ediyorum. Ve diyorum ki vatan bir bütündür. Vatan bölünmez, parçalanamaz Allah'ın izniyle. Türkiye Cumhuriyeti birdir, beraberdir. 85 milyon insanıyla." (DHA)
 DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Turgay İPEK
2023-05-07 23:32:50

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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