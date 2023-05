Ekrem İmamoğlu'nun Erzurum mitingi çıkan olaylar nedeniyle yarıda kaldı (6)

BAKAN SOYLU'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Erzurum'da Ekrem İmamoğlu'nun mitingine düzenlenen taşlı saldırının ardından katıldığı televizyon programında olaya ilişkin açıklamalarda bulundu.

İmamoğlu'nun mağduriyet yaratmaya çalıştığını ifade eden Soylu, "Kendisini devletin üzerinde görüyor. Devletin kendisini ikaz etmesine rağmen gittiği her yerde bu tarz provokatif ve tahrik gücü yüksek işler gerçekleştiriyor. 4 Mayıs'tan sonra siyasi faaliyetlerle ilgili izin verme hakkı il seçim kurullarındadır. 4 Mayıs'tan önce valiliklerdeydi. Belli prosedürler var. Bu prosedürler içerisinde kampanya yapılabilirsiniz. Bir ilde bir partinin mitingi söz konusuysa o ilin kendine ait miting alanları var. Örneğin İstanbul'da kura çekildi. Yenikapı her ne hikmetse kazıldı. Miting alanına çevrilmemek için. Tamamı yalan olan bir mağdur edebiyatı yapıyor ya 'bana para vermiyorlar' diye, cumhuriyet tarihinin en büyük gelirini alan belediye; İstanbul Büyükşehir Belediyesi'dir. Mağduriyet üzerinden gidiyor" dedi.

'AYNI TAHRİKİ SİVAS'TA DA YAPMAK İSTEDİ'

Miting alanlarının seçim kurulları tarafından belirlendiğini ancak İmamoğlu'nun buna uymadığını bildiren Soylu, "Bugün Sivas için müracaat yapıyor. Mevlana Meydanı'nda 'halkı selamlama' yapma talebi reddediliyor. Kendisine gösterilen başka bir alan var. Bu beyefendi gitti ve dediği yerde miting yaptı. Aynı tahriki Sivas'ta da yapmak istedi. Bu kanunsuzluk. Cumhurbaşkanımız da Erzurum'da yeni yapılan yerde mitingini yaptı. Akşener de bununla aynı yerde yapmak istedi. Ona da Büyükşehir Belediyesinin yaptığı yeni alan verildi. Bunlar kalabalık toplayamadığı için dar alanda, şehir merkezinde gövde gösterisi yaparak çıkmak istediler. CHP Erzurum İl Başkanı Suat Dülger, 'İBB Başkanımız Ekrem İmamoğlu, Yakutiye Havuzbaşı kent meydanından başlayarak, Cumhuriyet Caddesi'nde esnaf ziyareti gerçekleştirecektir. Gereğini bilgilerinize arz ederim' diyerek başvuruda bulunuyor. Burada miting demiyor. Diyor ki, 'ben burada esnaf ziyareti yapacağım'. Bunun için izne de gerek yok. Esnaf ziyareti yapılacak, miting yok yani. Kendi içlerindeki rekabet dengelerini kaybettiler. Bir yerlerde olay çıkartmak istiyorlar. Bu belgeye yanıt verin. Devletin emniyet müdürüne, valisine hakaret ediyorsunuz. Ne eksiklik yapılmış? Biz sana koruma vermişiz. Orada korumaların var senin. Ayrıca etrafta tedbir almış bin polis var. Bunlar aynı Sivas'ta yaptıkları gibi, seçim kurulunun izin vermemesine rağmen miting yapmak istediler. En son bir tahriki de şuradadır; Van'da 'Selo'ya özgürlük' naraları atılırken bunlar HDP'nin ve PKK'nın zafer işaretini yaptılar. HDP'nin bayrağının altında yapıldı bunlar" ifadelerinde bulundu.

'BİR TİYATRO İLE KARŞI KARŞIYAYIZ'

Bakan Soylu, YSK tarafından İmamoğlu'na suç duyurusunda bulunulacağını belirterek, "İçerden sivil insanlar su şişesi atmaya başlıyor. Su şişesiyle başlıyor işler. Tartışma öyle meydana geliyor. Birtakım meselelerin olacağının tahrikini yaparak oraya geliyorlar. İzin almadığı bir miting, miting alanının olmadığı bir yer. Yalan söylüyor. 'TOMA hiçbir şey yapmadı' diyor. 19-20 kişi hastaneye başvuruyor. Bir kişinin başına büyük ihtimalle itmeden kaynaklı 2 dikiş atılıyor. Onun dışındakilerin hepsi diyor ki 'Şuramda bir ağrı var' yani hiçbir lezyon, belirti yok. Bir tiyatro ile karşı karşıyayız. Türkiye'nin her yerinde sabah akşam miting yapıyorlar, hangi problemle karşı karşıya kalmışlar? YSK bunun hakkında suç duyurusunda bulunacak. O şehirde herkesin milliyetçilik damarı en üst noktadadır. Şehit cenazelerine on binler geliyor. Bu şehirlerde provokatörlük yaparsanız Allah korusun, arkadaşlar bence çok güzel bir şekilde yönetmişler. Bir kişiye dikiş atıldı, başka bir yaralı yok. Genel hazımsızlıkları 'İstanbul mitingi'. İstanbul mitingi, bunların midelerine oturdu. Gündemi değiştirmek için ve İstanbul mitinginin büyüklüğünün konuşulmasını engellemek için ortaya koymaya çalışıyor. Bir tiyatroyla karşı karşıyayız. Orada bu olayları tahrik ediyorlar. Tamamen kitleyi tahrik etmeye yönelik bir konuşma ortaya koydu. Savcılar bu meselenin tamamına bakacaklar. Şehri o kadar germiş ki, sokakta binerli gruplar geziyor. Milliyetçi değerleri yüksek gruplar" dedi. (DHA)Düzgün Barış DENİZ/ANKARA, (DHA)- DHA-Politika Türkiye-Erzurum Düzgün Barış DENİZ

