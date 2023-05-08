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İmamoğlu'nun konuşması sırasında çıkan olaylarla ilgili 15 gözaltı (2)

DHA

İmamoğlu'nun konuşması sırasında çıkan olaylarla ilgili 15 gözaltı (2)


GÖZALTI SAYISI 15'E YÜKSELDİ
Erzurum Havuzbaşı Kent Meydanı'nda Ekrem İmamoğlu'nun mitingi sırasında meydana gelen olaylarla ilgili gözaltı sayısı 15'e yükseldi. Olayın sorumlularıyla ilgli soruşturma yapan polis, 16 kişiden 13'ünü daha önce yakaladı. Polis, olaylarla ilgili 2 kişiyi daha gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki sorgusu devam ediyor. (DHA)
 DHA-Güvenlik Türkiye-Erzurum / Merkez DHA
2023-05-08 15:24:14

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