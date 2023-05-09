MSB: Erzurum'daki olaylara karışan uzman çavuşun sözleşmesi feshedildi (2)



`KARŞI TARAFTAKİLER ZAFER İŞARETİ YAPINCA SİNİRLENDİM´

Erzurum'da, Ekrem İmamoğlu'nun konuşması sırasında çıkan olaylarla ilgili gözaltına alınan 15 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı. 15 kişiden biri olan ve MSB tarafından sözleşmesi fesh edilen Piyade Uzman Çavuş M. Akif Keleş'in, 2'nci Sulh Ceza Mahkemesi'ndeki ifadesi ortaya çıktı.

Keleş, ifadesinde şunları söyledi:

"Ben daha önce emniyette ve savcılıkta ifade vermiştim. Aynısını tekrar ederim. Arkadaşımla Serhat'la birlikte gezmek amacıyla caddeye doğru gittik. Caddede Serhat'la ayrıldık. Ekrem İmamoğlu'nun konuşması daha yeni başlamıştı. Serhat'la birlikte miting alanının dışında bekleyen gruba katıldım. Karşı taraftan bazı şahıslar zafer işareti yapınca sinirlendim, tepkimi sözlü olarak dile getirdim. Burası Erzurum, burada zafer işareti yapamazlar. 'PKK sloganı atamazsınız' şeklinde bağırdım. Hakaret içerikli kelimeler kullanmadım. Elimdeki demir paraları insanlara zarar vermeyecek şekilde fırlattım. Sonrasında Serhat'la ayrıldık. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Soğukkanlılığımı koruyamadığım ve bu olaya karıştığım için pişmanım. Adli kontrol tedbirinin reddine karar verilmesini talep ediyorum."DHA-Güvenlik Türkiye-Erzurum / Merkez Turgay İPEK

2023-05-09 12:58:13



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