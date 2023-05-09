Çalıştığı iş yerine kadın kıyafeti ile girip, çelik kasayı çaldı; o anlar kamerada

Oktay POLAT/ERZURUM, (DHA)ERZURUM'un Yakutiye ilçesinde çalıştığı imalathaneye kadın kıyafetleri giyip, başörtüsü takarak girerek, içinde 18 bin TL bulunan çelik kasayı çalan F.A. yakalandı. Hırsızlık kameraya yansırken, şüphelinin kasayı açamayınca toprağa gömdüğü ortaya çıktı.
Muratpaşa Mahallesi'ndeki tatlı imalathanesinde 7 Mayıs'ta yaşanan kasa hırsızlığına ilişkin çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Başörtüsü takıp, kadın kıyafeti giyen şüphelinin erkek olabileceğini değerlendiren polis, hırsızlığı imalathane çalışanı F.A. adlı erkeğin yaptığını tespit etti. F.A. gözaltına alındı. F.A.'nın kasayı açamayınca gömdüğü, içinde ise 18 bin TL olduğu belirlendi. Kasa, sahibine teslim edildi.
Evli ve 1 çocuk babası olan ifadesinde pişman olduğunu söyleyen F.A.´nın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Erzurum / Merkez Oktay POLAT
2023-05-09 12:59:12
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