Kars´ta 235 güreşçi, şampiyonluk için ter döktü



Volkan KARABAĞ / KARS, (DHA)KARS´ta Okul Sporları Güreş Gençler A-B ve Yıldızlar grup yarışması kapsamında 15 ilden gelen 235 sporcu minderde dereceye girmek için kıyasıya yarıştı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen güreş müsabakası 5 grup halinde gerçekleşti. Konya, Mardin, Sakarya, Karabük ve Kars grubunda ülke genelinde katılan güreşçiler bölge müsabakasında dereceye girmek için mindere çıktı.

Ağrı, Ardahan, Artvin, Bayburt, Bingöl, Erzincan, Erzurum, Gümüşhane, Iğdır, Muş, Rize, Sivas, Van ve Trabzon´dan Kars´a gelen sporcular İsmail Aytemiz Spor ve Sergi Sarayında düzenlenen turnuvada yarıştı. 7 Mayıs tarihinde başlayan Okul Sporları Yıldızlar (13-14 yaş) Gençler B (15-16 yaş) Gençler A (17-18 yaş) Grup müsabakası bugün oynanan final yarışması ile sona erdi. 235 sporcunun katıldığı bölge finalinde dereceye giren sporcular, 12 Haziran 2023 tarihinde Sivas´ta yapılacak olan Türkiye Şampiyonasına katılmaya hak kazandı.

Düzenlenen yarışmalar hakkında açıklama yapan Kars Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri Müdürü Ömer Saltık, "Okul Sporları Gençler, Yıldızlar kategorisinde 15 ilden 235 sporcunun katılmış olduğu güreş müsabakası ilimizde düzenleniyor. Türkiye´nin 15 ilinden sporcular var. Üç gündür sürüyor, bugün finallerle kapanışını yapacağız. Birbirinden renkli, bir birinden çekişmeli müsabakalar oluyor. Gelecekte ülkemizi, Avrupa, Dünya ve olimpiyatlarda temsil edecek büyük şampiyonlar şu anda minderde güreşiyor. Burada dereceye giren sporcular Türkiye finallerinde kendi illerini temsil edecekler" diye konuştu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Sporcuların güreşlerinden detay

-Yarışmalarda kazananlardan detay

-Kars Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri Müdürü Ömer Saltık´dan röpDHA-Spor Türkiye-Erzurum / Merkez Volkan KARABAĞ

2023-05-09 13:16:59



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