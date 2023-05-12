Cinayetle suçlandı, şantajdan 2,5 yıl hapisle cezalandırıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Cinayetle suçlandı, şantajdan 2,5 yıl hapisle cezalandırıldı

DHA

Cinayetle suçlandı, şantajdan 2,5 yıl hapisle cezalandırıldı


Oktay POLAT/ERZURUM, (DHA)ERZURUM'da intihar eden iş arkadaşı Dilara Köç'ün (20) ölümüne neden olduğu gerekçesiyle 7'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakkında dava açılan Çağla Fatmanur Eğilmez, 'Taksirle ölüme neden olma´ suçundan beraat ederken, 'şantaj' suçundan 2 yıl 6 ay 25 gün hapis ve 30 bin lira para cezasına çarptırıldı.
Erzurum'da, ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu Dilara Köç'ün cansız bedeni 10 Ekim 2022'de Palandöken ilçesinde, Polis Okulu'nun karşısındaki 12 katlı inşaatın önünde bulundu. İntihar ettiği belirlenen Dilara Köç´ün işten ayrıldığı tespit edildi. Soruşturmayı bu yöne kaydıran Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, aynı iş yerinde çalışan Çağla Fatmanur Eğilmez ile Ali K.´nin birlikte çekilen fotoğraflarının Ali K.´nin eşine gönderildiğini, gönderen kişinin de Dilara Köç olduğu yönünde dedikodular çıktığını saptadı.
Olayla ilgili olarak Çağla Fatmanur Eğilmez, Şeymanur C., Bedirhan Ö. ve Ali K. gözaltına alındı. Şüphelilerden Çağla Fatmanur Eğilmez, 'taksirle öldürme' ve 'şantaj' suçlamalarıyla tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Çağla Fatmanur Eğilmez, savcılıktaki ifadesinde, aynı iş yerinde çalıştığı arkadaşı Ali K. ile çekilmiş fotoğraflarının resmi nikahlı eşine gönderilmesi konusunda Dilara'dan şüphelendiklerini belirterek, "Olaydan bir gün önce Ali Bey, ben ve Dilara bir araya gelerek konuştuk. İş yerinde çalışanlar arasında bu fotoğrafların çekilerek Ali'nin eşine atılması olayında Dilara'yı sorumlu tutar şekilde dedikodular yayılıyordu. Dilara da bundan muzdaripti. Biz de o gün olayı gerçekleştirenin Dilara olmadığına inanmıştık ve konu kapanmıştı. Daha sonra Ali ile telefonda tartıştık. Ali bana telefonda, Dilara ile yanındaki birkaç kızın işten ayrıldığı için iş yeri sahibinin kendisine bağırdığını ve işten çıkarma olasılığı olduğunu söyledi. Ben de bunun üzerine Şeyma'dan, Dilara'nın numarasını alarak Dilara'yı aradım ve ondan işe geri dönmesi için ricada bulundum. Ayrıca iş yeri sahibine de Ali hakkında oluşan yanlış anlaşılmayı düzeltmesi için yalan söylememesini, doğruları söylemesini istedim. Gayet sakin bir konuşma gerçekleşti. Ayrıca kendisine eğer olayı düzeltmezsen, olayın düzeltilmesi adına ailesi ile görüşeceğimi söyledim. Fakat müstehcen görüntülere ilişkin tehdit şantaj gibi bir durum gerçekleşmedi. Ben kesinlikle Dilara'ya telefonda ya da yüz yüze 'Eğer olayı düzeltmezsen açık seçik fotoğraflarını adresini öğrenip gönderirim' demedim. Dilara kaybolduktan sonra ben asla 'ölsün, gebersin' gibi kelimeler sarf etmedim. Hatta kendilerine Dilara Köç'ün de bulunması adına yardımcı oldum. İntihar bilgisi dışında bir bilgiye sahip değilim. Dilara intihar mı etti, yoksa öldürüldü mü bilmiyorum. Dilara'nın ölümüyle benim ilgim ve bilgim bulunmamaktadır" ifadesinde bulundu.
ŞANTAJDAN CEZA ALDI
Çağla Fatmanur Eğilmez hakkında 'Taksirle ölüme neden olma´ ve `şantaj´ suçundan Erzurum 7'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Davanın ilk duruşmasında Çağla Fatmanur Eğilmez tahliye edildi.
Çağla Fatmanur Eğilmez, karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. Duruşmada mütalaasını veren Cumhuriyet savcısı Eğilmez´in `Taksirle ölüme neden olma´ suçunu işlediği gerekçesiyle hapisle cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti, Çağla Fatmanur Eğilmez´e 'taksirle ölüme neden olmak suçu'ndan beraat verirken, 'şantaj' suçundan ise 2 yıl 6 ay 25 gün hapis ve 30 bin TL para cezasına çarptırdı.
AİLE İSTİNAFA GİDECEK
Dilara Köç'ün akrabası ve aynı zamanda ailesinin avukatı olan Murat Koç, kararı istinafa taşıyacaklarını söyledi. Cezanın yeterli olmadığını belirten avukat Murat Köç, "Mahkemenin kararına göre sanık müteveffaya şantaj yapıyor ama bu şantajın Dilara'nın intiharıyla alakasının olmadığını söylüyor. Mahkemeye bunu düşündüren sebebin ne olduğunu kesinlikle anlayamadık. Verilen ceza usul ve esasa aykırıdır. Karara itiraz edip üst mahkemeye göndereceğiz" dedi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Erzurum / Merkez Oktay POLAT
2023-05-12 11:15:59

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Erzurum Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Erzurum Ticaret Borsası
İmamoğlu'na taşlı saldırıda gözaltına alınan 4 şüpheli daha serbest
YEREL HABERLER İmamoğlu'na taşlı saldırıda gözaltına alınan 4 ...
Erzurum'da yaşanan gerginlikle ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli serbest bırakıldı
YEREL HABERLER Erzurum'da yaşanan gerginlikle ilgili gözaltına ...
Erzurum'da kendisine ulaşılamayan kişi evinde ölü bulundu
YEREL HABERLER Erzurum'da kendisine ulaşılamayan kişi evinde ölü ...
Erzurum Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Erzurum Ticaret Borsası
Erzurum merkezli "hayat sigortası" dolandırıcılığı "test edilen akrabalarla" yapılmış
YEREL HABERLER Erzurum merkezli "hayat sigortası" dolandırıcılığı ...
Afganistan uyruklu 134 düzensiz göçmen, Erzurum'dan ülkelerine gönderildi
YEREL HABERLER Afganistan uyruklu 134 düzensiz göçmen, Erzurum'dan ...
Eski eşi ve kızını öldüren sanık: Suçluyum ama psikolojim bozulmuştu
YEREL HABERLER Eski eşi ve kızını öldüren sanık: Suçluyum ama ...
Erzurum'da kızı ile eski karısını öldüren sanıktan "pişmanım" savunması
YEREL HABERLER Erzurum'da kızı ile eski karısını öldüren sanıktan ...
İmamoğlu'nun konuşması sırasında çıkan olaylarla ilgili gözaltına alınan 9 kişi serbest
YEREL HABERLER İmamoğlu'nun konuşması sırasında çıkan olaylarla ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.