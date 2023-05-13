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Kazada ölen Nezahat'ın 'Afrika'da su kuyusu açma' hayalini ailesi gerçekleştirdi

DHA

Kazada ölen Nezahat'ın 'Afrika'da su kuyusu açma' hayalini ailesi gerçekleştirdi


Salih TEKİN/ERZURUM, (DHA)ERZURUM'da mezuniyet yemeği görüşmesine giderken arkadaşı Zeynep Bağrıyanık (22) ile trafik kazasında hayatını kaybeden Nezahat Tanas'ın (24) Afrika'da su kuyusu açma hayalini ailesi gerçekleştirdi. Gine'nin Dadola kentinde açılan su kuyusunun görüntü ve fotoğrafları Tanas'ın Erzurum'da yaşayan ailesine ulaştırıldı.
Kaza, 11 Mayıs 2022 günü saat 17.00 sıralarında Palandöken ilçesi Harput Mahallesi Atatürk Üniversitesi'nin Çat yolu çıkışında meydana geldi. Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi son sınıf öğrencileri Nezahat Tanas ile Zeynef Bağrıyanık, mezuniyet yemeği için görüşmeye giderken yolun karşısına geçtikleri sırada Osman K., yönetimindeki 25 AP 901 plakalı otomobil çarptı. Ağır yaralanan Tanas ve Bağrıyanık kaldırıldıkları hastanede kurtarılamadı.
Kızları Nezahat´in Afrika'da yaşayan çocuklar için su kuyusu açma hayali olduğunu öğrenen Figen-Ahmet Oğuz Tanas çifti, İHH İnsani Yardım Vakfı (İHH) ile irtibata geçti. Yapılan görüşmeler sonunda Gine'nin Dadola kentinde su kuyusu açıldı. Nezahat'ın ölüm yıl dönümünde hizmete giren su kuyusunun görüntüleri ile belgesi aileye gönderildi. Ahmet Oğuz Tanas, kızının Afrika'da su kuyusu açma hayalini gerçekleştirmek için İHH yöneticileriyle görüştüklerini söyledi. Yapılan çalışmalar sonunda Gine'nin Dadola kentinde açılan su kuyusunun görüntülerinin kendilerine gönderildiğini söyleyen Tanas, buruk bir mutluluk yaşadıklarını belirtti.
Kuyudan çıkarılan suyun yöre insanına verildiğini belirten Tanas, "Kızımın hayalleri vardı. Afrika'da bir su kuyusu açacağım diyordu. Oraları merak ediyordu. Biz de o rahmetli olduktan sonra onun hayalini ve vasiyetini yerine getirdik. Görüntüleri gönderdiler, gurur verici. İnsanlara yardım etmek Allah için en güzel şey. İsmiyle beraber açıldı. İnşallah, bir ömür kızıma dua edecekler. Buruk bir mutluluk yaşadık" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Salih TEKİN
2023-05-13 10:03:02

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