

Turgay İPEK / ERZURUM, (DHA)ERZURUM Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası kapsamında Palandöken'de 'gençlik tırmanışı' yapıldı. Zirvede öğrenciler, dev Türk bayrağı ve Atatürk posteri açıp, şehitler anısına saygı duruşunda bulundu.

Gençlik Merkezi liderleri, gönüllü gençler ve gençlik merkezi üyeleri, saat 11.00'de Palandöken sıra dağlarının eteklerinde yer alan Abdurrahman Gazi Türbesi'nde bir araya geldi. Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, bayraklı tırmanış öncesi katılımcı gençlere bilgi verdi. Yaklaşık 3 saat sürecek 5,5 kilometrelik bayraklı tırmanışın zirvede son bulacağını ve bunun bir ekip işi olduğunu belirten Öztürk, herkesten birbirine yardım etmesini istedi. İlkokuldan üniversite öğrencisine kadar 200 kişilik ekip, Öztürk önderliğinde tırmanışa geçti.

Abdurrahman Gazi Ekoturzim alanı olan ormanlık alanda güneşli bir havada ellerinde 150 metre uzunluğundaki bayrakla yürüyen grup, Palandöken sıra dağlarının 2 bin 400 metre rakımlı zirvesine doğru ilerlemeye başladı. Gençler yolculuk sırasında, 'selfie' yaparak, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 104'üncü yıl dönümünü ölümsüzleştirdi. Zirveye çıkan öğrenciler, dev Türk bayrağı açıp, saygı duruşunda bulunarak, inişe geçti.

Tırmanışa katılan Şükrü Paşa Anadolu Lisesi 9'ncu sınıf öğrencisi Asiye Coşkun (15), "Bugün buraya geldiğimiz için çok mutluyuz. Hem Atatürk'ü anma adına hem de şehitlerimiz anısına tırmanış gerçekleştirdik. Yürüyüşte yeni arkadaşlar edindik" dedi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk tırmanış sonrası yaptığı açıklamada, "Gençlik Haftası'nın bu yıl 104'üncü yıl dönümünü büyük bir coşkuyla kutluyoruz. Etkinliğe katılan 200 gencimizle 150 metre uzunluğundaki Türk bayrağını zirveye taşıdık. Burada Atatürk posteri ile dev Türk bayrağı açıp rahmetle andığımız şehitlerimiz anısına saygı duruşunda bulunduk. Bu anlamlı tırmanışa katılan öğrencilere teşekkür ediyorum" diye konuştu. (DHA)FOTOĞRAFDHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Turgay İPEK

2023-05-17 15:33:28



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