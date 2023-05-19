Görme engelli milli judocu Esmer, spordan kazandığı parayla 5 kardeşini okutuyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlık ve Spor Bayramı kutlu olsun
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Görme engelli milli judocu Esmer, spordan kazandığı parayla 5 kardeşini okutuyor

DHA

Görme engelli milli judocu Esmer, spordan kazandığı parayla 5 kardeşini okutuyor


Turgay İPEK/ERZURUM, (DHA)- DÜNYA şampiyonu ve Avrupa ikincisi görme engelli milli judocu Esmer Taşkın (30), spordan kazandığı parayla 5 kardeşinin eğitim masrafını karışılıyor. 2024 Olimpiyatları'nda altın madalyayı hedefleyen Taşkın, "Spordaki amacım; öncelikle, engellilere rol model oluşturmak" dedi.
Görme Engelli Judo Milli Takımı, uluslararası organizasyonlarla 2024 Olimpiyatları'na Erzurum Palandöken Kayak Merkezi'nde hazırlanıyor. Milli Takım Teknik Direktörü Hüseyin Üstündağ'ın hazırladığı kondisyon programıyla, sporcular güç depoluyor. Palandöken'de kampa giren 7'si kadın, 13 kişilik Milli Takım, teknik direktör Hüseyin Üstündağ, antrenör Ömer Faruk Demirci, Demet Yavuz Orhan ve Nurullah Diyarbakır gözetiminde antrenmanlarını gerçekleştiriyor. Yüksek irtifa kampında, kuvvet ve kondisyon ağırlıklı çalışan sporcular, antrenmanlar kapsamında dik dağlara zirve tırmanışı da yapıyor.
ROL MODEL OLMAK İSTİYOR
Sporculardan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı mezunu Esmer Taşkın, 17 yaşındayken tanıştığı judoda, geçen yıl Bakü'de, J1 70 kiloda dünya birincisi, İtalya'da ise Avrupa üçüncüsü oldu. Altında madalya kazanmak için çok çalıştığını belirten Taşkın, şunları söyledi:
"Judoya başlamam potansiyelimin olduğunu söyleyen bir öğretmenim sayesine oldu. Türkiye'de birçok şampiyonluğum var. J1 70 kilo sporcusuyum. Uluslararasında Avrupa 2'nciliği ve en son 'dünya şampiyonluğu' elde ettim. Hedefim, 2024 Paris Paralimpik Olimpiyatları'nda şampiyon olmak. Sporu yapma amacım; öncelikle, görme engelli ya da diğer bütün engel gruplarına rol model oluşturmak. Görme engelli olarak fiziki hareket kabiliyetimiz zayıf, hareket olanağımız zayıf. Sporla bu hareket özgürlüğüne kavuşmaktı benim amacım. Başarılarımdan elde ettiğim kazancımla da kardeşlerimin eğitimine yardımcı oluyorum. 8 kardeşiz ve en büyükleri benim. Yaşları 13 ile 25 arası değişiyor. 5'i aktif öğrenci, diğer 2'si okulu bitirdi ama henüz bir işleri, meslekleri yok. Babam temizlik işçisi, kalabalık aileyiz. Kardeşlerimin eğitim masraflarını karşılıyorum. Spora yönlendirebildiğim insanlar var. Beni görüp, tanıyıp, hayranlıkla bahsedenler, 'Biz de yapabilirmişiz, aslında olabilirmiş, görmeden de çok başarılar elde edilebilirmiş' diye düşünenler var. İyi bir kamp süreci geçiriyoruz. Olimpiyatta Allah'ın izniyle madalya alacağım."
'İNANAN HER ŞEYİ YAPABİLİR'
Dünya klasmanında birinci sırada olduklarını belirten Görme Engelliler Judo Milli Takım Teknik Direktörü Hüseyin Üstündağ ise "2022 yılında takımın başına getirildik. İlk olarak Antalya'da Grand Prix müsabakasına girdik. Orada 12 madalya aldık. Arkasından Kazakistan'a gidip, ülkemize 10 madalya getirdik. Ardından İtalya'da Avrupa Şampiyonası'na katıldık ve oradan da 8 madalyayla döndük. Erkek ve bayanlarımız takım halinde şampiyon oldu. Daha sonra dünya şampiyonasına katıldık. Ferdi 9 madalya da orada aldık. Takım halinde de erkekler birinci, bayanlar üçüncü oldu. Dünya klasmanında birinci sıradayız. Dünya şampiyonasında da birinci olduk. Şimdi de bu sene ağustos ayında Avrupa ve Dünya şampiyonası var, ona hazırlanıyoruz. Oradan sonraki hazırlıklarımız da 2024 Olimpiyatları. Hedefimiz, amacımız orası, inşallah oraya da en az 10 sporcuyla katılmayı hedefliyoruz. Çocuklarımızın hepsi iyi çalışıyorlar. Kimse engele takılmasın. İsteyen, inanan ve hedefi olan her şeyi yapabiliyor. Hepimiz engelli olmaya adayız. Engellilere yön vermeliyiz, tavsiyede bulunmalıyız. Takımdaki tüm sporcuların bir hikayesi var. Judoda harikalar yaratıyorlar. Engelim var, evde oturayım diye düşünülmesin. Hepimiz bir olup o engelli arkadaşlarımızı engelinden çıkartıp spor yapan bir birey haline getirirsek çok daha güzel olacaktır" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Turgay İPEK
2023-05-19 10:32:52

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

AK Parti Erzurum milletvekilleri seçim sonuçlarını değerlendirdi
YEREL HABERLER AK Parti Erzurum milletvekilleri seçim sonuçlarını ...
Erzurum'a 150 milyon dolar yatırımla temizlik kağıdı fabrikası kurulacak
YEREL HABERLER Erzurum'a 150 milyon dolar yatırımla temizlik kağıdı ...
Erzurum'a 2,5 ayda toplam 229,9 kilogram yağış düştü; çifçinin yüzü güldü
YEREL HABERLER Erzurum'a 2,5 ayda toplam 229,9 kilogram yağış düştü; ...
Erzurum'da seçim sonuçlarına yapılan itirazlar ilçe seçim kurullarınca reddedildi
YEREL HABERLER Erzurum'da seçim sonuçlarına yapılan itirazlar ilçe ...
Palandöken'de 'gençlik tırmanışı'
YEREL HABERLER Palandöken'de 'gençlik tırmanışı'
Erzurum'da gençler 11 kilometrelik bayrak yürüyüşü gerçekleştirdi
YEREL HABERLER Erzurum'da gençler 11 kilometrelik bayrak yürüyüşü ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.