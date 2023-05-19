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Palandöken'in zirvesine tırmanıp, dev Türk bayrağı açtılar

DHA

Palandöken'in zirvesine tırmanıp, dev Türk bayrağı açtılar


Turgay İPEK/ERZURUM, (DHA)MİLLİ Mücadele'nin 104'üncü yıl dönümünde, Palandöken'in 3 bin 176 metredeki zirvesine 'Gençlik Tırmanışı' yapıldı. Zirvede grup, dev Türk bayrağı açıp, saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı'nı okudu.
Türkiye Dağcılık Federasyonu İl Temsilciliği, Atatürk Üniversitesi Spor Kulübü öğrencileri ve Alpin Doğa Sporları Kulübü üyeleri, saat 09.30 sıralarında, Palandöken'de 2 bin 400 rakımdaki otelin önüne geldi. Türkiye Dağcılık Federasyonu Dağ Kayağı Rehberi Yıldırım Beyazıt Öztürk, tırmanış öncesi katılımcılara bilgi verdi. Yaklaşık 5 saat sürecek tırmanışın karla kaplı zirvede son bulacağını ve bunun bir ekip işi olduğunu belirten Öztürk, herkesten birbirine yardım etmesini istedi. Ardından 41 kişilik ekip, Öztürk öncülüğünde tırmanışa geçti. Güneşli havada ve zaman zaman karlı zeminde, tek sıra halinde yürüyen grup, Palandöken'in 2 bin 900 rakımında 10 dakika mola verdi. Dağcılar burada selfie yapıp, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 104'üncü yıl dönümü etkinliğini fotoğrafla ölümsüzleştirdi.
'SAYGIYLA ANIYORUZ'
Palandöken'in 3 bin 176 metredeki zirvesine çıkan grup, burada da dev Türk bayrağı açarak, saygı duruşunda bulunduktan sonra İstiklal Marşı'nı okudu. Dağcılar, ayrıca martta Artvin'de yaşanan çığ kazasında yaşamını yitiren Alpin Doğa Sporları Kulübü Başkanı, dağ kayağı ve tur rehberi Mustafa Tekin'i de fotoğrafını açarak andı, ardından da inişe geçti. Mustafa Tekin'in 30 yıllık arkadaşı olan Yıldırım Beyazıt Öztürk, "Burada hem atamızı andık hem de dağcılık adına büyük bir kayıp olan Mustafa kardeşimizi. Geleneksel hale getirilen 19 Mayıs Palandöken tırmanışında Mustafa ilk kez aramızda yok. Başta atamızı, şehitlerimizi ve dağa gönül verip yaşamını yitirenleri saygıyla anıyoruz" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Turgay İPEK
2023-05-19 14:50:30

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