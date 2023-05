Depremzede öğrenci 'hafıza kartları' projesiyle zorlandığı dersleri, oyuna dönüştürüp başarılı oldu

Salih TEKİN/ERZURUM, (DHA)KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerde evleri hasar görünce ailesiyle Erzurum'a yerleşen Büşra Nur Bali (15), yaşadığı travma sebebiyle kendisini derslerine veremeyince, 'Hafıza kartları' ismini verdiği projeyi geliştirdi. Kendi hazırladığı, hafıza kartlarıyla ders çalışmayı oyuna dönüştüren Büşra, sınıf arkadaşlarıyla yaptığı uygulamada da başarılı olunca TÜBİTAK tarafından organize edilen ortaokul öğrencileri proje yarışmasına müracaat etti.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde Bali ailesinin yaşadığı ev, Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde hasar gördü. Aile depremin ardından Erzurum'a yerleşti. Bali ailesinin 2 çocuğundan küçüğü Büşra Nur, eğitimine merkez Aziziye ilçesindeki bir özel okulun ortaokul bölümünde devam etti. 8'inci sınıf öğrencisi Büşra Nur, yaşadığı 2 büyük deprem sebebiyle derslerine konsantre olamayınca yöntem arayışına geçti. Özellikle ezbere dayalı bir ders olan inkılap tarihinde istediği başarıyı elde edemeyen Büşra, 'hafıza kartları' ismini verdiği oyunuyla başarılı olmaya çalıştı. Ana başlıklara ayırdığı ders konularına farklı renkler veren Büşra, notlarını da küçük kağıtlara yazdı. Küçük not kağıtlarının arkasını başlığa uygun renklendiren Büşra, okuduklarını başlıkların altına yerleştirdi. Daha sonra not kağıtlarını doğru başlıklar altına koyup koymadığını inceleyen Büşra, başarısını test etti. Uygulamayla derste başarılı olan Büşra, hafıza kartı oyununu 14 kişilik sınıfında arkadaşlarıyla oynadı. 7'şerli gruplar halinde oynadıkları oyunda okudukları not kağıtlarını hatasız konu başlıklarının altına koyan takım kazandı. Büşra'nın dersleri daha eğlenceli hale getiren hafıza kartları oyununa sosyal bilimler öğretmeni Aysun Adlığ ile okul müdürü Abdullah Bilge de destek verdi.

'DERSLER EĞLENCELİ HALE GELDİ'

Sosyal bilgiler dersi öğretmeni Aysun Adlığ'ın yönlendirmesiyle oyununu projeye dönüştüren Büşra, TÜBİTAK tarafından düzenlenen ortaokul öğrencileri arası proje yarışmasına katıldı. Projesi TÜBİTAK tarafından onaylanarak sergiye davet edilen Büşra, büyük mutluluk yaşadığını söyledi. Türkiye'yi yasa boğan depremin kendisini de olumsuz etkilediğini belirten Büşra Nur Bali, "Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası Gaziantep Nurdağı'ndaki evimiz büyük hasar gördü. Depremden sağ kurtularak Erzurum'a geldik. Eğitim hayatıma başladım ama kafam çok dağınıktı yaşadıklarımızdan dolayı kendimi dersime veremiyordum. İnkılap tarihi dersinde konular üzerinde hakimiyet kuramıyordum. Evde kendi kendime uğraşırken oyun tasarladım. 6 farklı konu başlığı belirledim. Her konuya da ayrı bir renk verdim. Sonra başlıklarını belirlediğim konularla ilgili notları küçük not kağıtlarına yazarak arka tarafına da hangi konuya aitse onun rengini yapıştırdım. Sonra sınıfta arkadaşlarla uyguladık. 14 kişilik sınıfımızda 7'şerli gruplara ayrılarak not kağıtlarını okuduktan sonra konu başlığı ve rengine göre yerleştirdik. Okuma işlemi bittikten sonra ders öğretmenimiz not kağıtlarını başlıkları ve renklerine göre uygun yerlere konulup konulmadığını kontrol etti. Daha az hata yapan grup kazandı. Böylelikle ezbere dayalı bir dersi eğlenceli hale getirerek öğrenilmesini de kolaylaştırdık. Oyun oynayarak dersi daha etkili bir öğrendiğimizi gördüm. Ders öğretmenimin danışmanlığında projemi TÜBİTAK yarışmasına yolladık. Projem yarışmada onaylanarak sergiye kabul edildi. Çok mutlu oldum" diye konuştu.

'ASLA YILMAYIN, ÇALIŞINA'

Kendisi gibi depremzede öğrencilere seslenen Büşra Nur Bali, "Asla yılmayın, ben de depremin vurduğu ilçeden çıktım. Psikolojim çok kötü durumdaydı. Öğretmenlerimi, arkadaşlarımı kaybettim. Ama yılmadan çalıştım. Onlar da çalışmaya devam etsinler sonunda başarılı olacaklar" dedi.

'OYUNU SINIFTA UYGULADIK'

Deprem sonrası okula gelen Büşra'nın çok dalgın ve kafasının karışık olduğunu belirten sosyal bilgiler öğretmeni Aysun Adlığ, şunları söyledi:

"Büşra depremden bayağı etkilenmişti. Derslere kendini veremiyordu. Öğrencim yanıma geldi 'milli mücadele dönemi zor bir konu. Ezbere dayalı bir konu. Bunu oyuna çevirerek yapsak daha güzel olur mu?' dedi. Hazırladığı oyunu danışmanlığımla düzenleyerek sınıfımızda uyguladık. Sadece bu derste değil, başka konular üzerinde de tasarladık. Uygulamada bayağı başarıya ulaştık. İlk geldiğinde yaşadığı felaketten dolayı kafası biraz karışıktı, çok dalgındı. Bunu atlatabilmesi için projesi güzel bir uğraş alanı oldu. Projenin TÜBİTAK yarışmasına kabul edilmesi bizi de sevindirdi."

'PROJESİNE DESTEK OLDUK'

Okul Müdürü Abdullah Samancı, "Deprem bölgesinden gelen öğrencilerin eğitimlerin aksamaması için kapılarımızı açtık. Büşra'da deprem bölgesinden gelen bir öğrencimizdi. Büyük bir travmayla geldi, dikkati dağınıktı. Sonrasında dersleri öğrenmesini güçlendirecek proje hazırladığını öğrendik. Okul yönetimi ve öğretmenleri olarak projesine destek olduk. Ortaokul öğrencileri arası TÜBİTAK proje yarışması bölge sergisinde projesi sergilenmeye layık görüldü. Projenin böyle bir yarışma sergisine alınması bizi de mutlu etti" dedi. (DHA)DHA-Eğitim Türkiye-Erzurum / Merkez Salih TEKİN

