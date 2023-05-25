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Buzun sultanları

DHA

Buzun sultanları


Turgay İPEK/ ERZURUM, (DHA)- ERZURUM'da, yaşları 40 ile 53 arasındaki, farklı mesleklerden 5 kadının, 'Erzurum Tenis ve Kayak Kulübü' adıyla kurduğu curling takımı, genç rakipleriyle mücadele ediyor. İş yerindeki mesaileri evlerinde süren kadınlar, antrenmanlarını ise buz hokeyi salonunda yapıyor.
Türkiye'nin, 2011'de Erzurum'un ev sahipliğindeki '25'inci Dünya Üniversiteler Kış Oyunları'nda tanıştığı 'curling' ilgi gördü ve oluşturulan 350 takım bugün çeşitli liglerde mücadele veriyor. Kentte, yaşları 40 ile 53 arasında değişen, öğretmen, hemşire, devlet memuru ve antrenör olan 5 kadın, şubat ayında, 'Erzurum Tenis ve Kayak Kulübü' adıyla curling takımı kurdu. Palandöken ilçesindeki 500'lük curling salonunda ikinci lige yükselme maçlarına katılan ve ilk rakiplerini yenen sporcular, çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İş yerindeki mesaileri evlerinde de devam eden kadınlar, antrenmanlarını buz hokeyi salonunda antrenörleri Yıldırım Gündoğdu eşliğinde yapıyor.
'EŞİM DE DESTEKLİYOR'
Okuma gibi sporun da yaşının olmadığına inandığını söyleyen, 'takımın ablası', Yakutiye Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Hanife Gezer (53), "Tarih öğretmeniyim. 27 yıllık çalışma hayatım var. 3 çocuk, 4 torun sahibiyim. Torunlarım da arada bir beni izlemeye ve desteklemeye geliyor. Sporu çok seviyorum. Belli bir yaştan sonra daha sağlıklı olabilmek için bu tür aktiviteler yapılması gerektiğini düşünüyorum. Eşim Erzurumlu, ilk önceleri biraz garipsedi ama şimdi destekliyor. Daha önceden bireysel olarak spor yapıyordum. Uzun yıllar önce fitness, jimnastik yaptım. Buzda oynanan curlingi sadece ev kadınlarına değil, çalışan, çalışmayan herkese tavsiye ederim. Gerçekten spor yapmak insanı çok mutlu ediyor" diye konuştu.
'TÜRKİYE'DE, BU YAŞ GRUBUNDA İLK TAKIMIZ'
Takım kaptanı, Nene Hatun Kız Anadolu Lisesi Beden Eğitimi Öğretmeni Çiler Kırbaç (45) da şunları söyledi:
"Curlingi, Erzurum'da düzenlenen 'Üniversiteler Kış Oyunları'nda izlemiş ve heves etmiştim. Görev yaptığım okulda curling takımım var. İnşallah Türkiye şampiyonasına katılacak. Bu çocukları yarıştırdıktan sonra bu işin üzerine düşmeye çalıştım. Biz de iş yerinden çıkıp evimize gittiğimizde yemek yapıp, çocukların karnını doyurduktan sonra temizlik yapıp buraya geliyoruz. Çok keyifli bir spor, nezih bir spor ve ilerleyen yaşlarda yapılabilecek bir spor olduğunu gördüm. Arkadaşlarımızla bir takım kurduk. Gayet güzel gidiyor. İlerleyen yıllarda daha da gelişeceğimize inanıyorum. Takımımızın yaş ortalaması 45. Türkiye'de kurulan, büyükler kategorisinde, bu yaş grubunda ilk takımız. Türkiye'de bu yaş grubu olmadığı için milli takımı oluşturup ülkemizi yurt dışında temsil etme şansımız çok yüksek. İkinci lige yükselme maçlarında ilk rakibimizi yenmeyi başardık. Şimdi önümüzdeki maçlara bakıyoruz."
'MAÇLAR ÇEKİŞMELİ GEÇİYOR'
Hentbol antrenörü Sibel Atan (40) ise, "Buz sporlarına ilgim okuldan geliyor. O zamanlar da buz sporlarına ilgim vardı. Şimdi de böyle bir takım kurulunca, bunu geliştirmek istedim. Müdür yardımcımız var, beden eğitimi öğretmeni, ben antrenörüm, bir arkadaşımız da kaymakamlıkta çalışıyor. Böyle çok güzel bir takım kurduk. Yükselme maçlarında rakiplerimiz yener, ikinci lige yükseliriz. Rakiplerimizin çoğu öğrencilerimiz. Bizlere göre yaşları çok küçük ama sahada maçlar kıyasıya çekişmeli geçiyor" diye konuştu.
CURLING 
Curling, 42×4,3 metrelik buzdan bir pist üzerinde oynanan olimpik bir takım oyunudur. En basit tanımıyla oyunun amacı, granitten yapılmış dairesel taşı buz üzerinde kaydırarak hedefin merkezinde durdurmaktır. Buz üzerine iç içe geçmiş halkalardan oluşan hedefe 'ev' adı verilir. Pistin iki ucunda olan 3,66 metre çapındaki evin; oyun hattı olan hogdan uzaklığı 6,4 metre, evlerin birbirlerinde uzaklığı 34,7 metredir. Puan, evin merkezine karşı takımdan daha yakına taş atarak kazanılır. Hassaslık seviyesi ve kazanmak için ortaya konan stratejik düşüncenin karmaşık yapısı sayesinde curling 'buz üstü satranç' olarak adlandırılır. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Turgay İPEK
2023-05-25 11:39:04

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