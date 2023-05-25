Kazada hafif ticari araçta sıkışan sürücü için ekipler seferber oldu



Murat AYDIN/ OLTU (Erzurum), (DHA)ERZURUM´un Oltu ilçesinde minibüs ile hafif ticari aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı. Kazada hafif ticari araçta sıkışan sürücüyü kurtarmak için ekipler seferber oldu.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Oltu ilçesi Topkaynak Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 40 LD 985 plakalı minibüs, karşı yönden gelen Serkan Kartal (37) idaresindeki 25 ABZ 284 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada hafif ticari araç sürücüsü Serkan Kartal ile birlikte 3 kişi yaralandı. Kazayı gören sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Cafer Kartal (36), Yıldırım Kubilay (49) ve Özcan Kınık´ı (49) Oltu Devlet Hastanesi´ne götürdü. Aracında sıkışan sürücü Serkan Kartal için sağlık ve itfaiye ekipleri seferber oldu. Ekiplerin yoğun çabası sonucu bulunduğu yerden çıkarılan sürücü Kartal, ambulansla hastaneye götürüldü.

Kaza bölgesinde inceleme yapan güvenlik güçleri olay yerinden kaçan minibüs sürücüsünü tespit edip yakalamak için çalışma başlattı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Erzurum / Merkez Murat AYDIN

2023-05-25 20:11:41



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