Hız tutkusu 17 yaşında hayattan kopardı



Oktay POLAT/ERZURUM, (DHA)ERZURUM'da iki arkadaşıyla gece zamana karşı yarış yapan Salih Karakaş´ın (17) kullandığı motosiklet, trafik ışıklarında hafif ticari araçla çarpıştı. Motosiklet tutkunu olduğu belirtilen Karakaş, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

Kaza, 23 Mayıs günü saat 23.00 sıralarında Erzurum Havalimanı yolunda meydana geldi. İki arkadaşıyla kronometre tutarak yarış yapan ehliyetsiz sürücü Salih Karakaş´ın kullandığı 77 AAJ 604 plakalı motosiklet, Erzurum Teknik Üniversitesi önündeki trafik ışıklarında Enes Sait B.'nin kullandığı 25 DY 554 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Aracın altına giren motosiklet hurdaya dönerken, Karakaş, karşı şeride savruldu. Yaralanan Salih Karakaş´a ilk müdahaleyi yoldan geçen araçtakiler yaptı. Bu sırada bölgeden geçen bir sağlık çalışanı Karakaş'a kalp masajı yaptı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulansla Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Karakaş, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Çevredekilerin cep telefonlarıyla aldıkları görüntülerde, kazanın şiddeti gözler önüne serildi. Sürücü Enes Sait B.'nin görüntülerde "Ben yeşil ışık yanınca geçtim. Hiç anlamadım ki küt diye bir ses geldi" dediği duyuldu.

Gözaltına alınan Enes Sait B., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede savcılıktan serbest bırakıldı.

Yakınlarının gözyaşları arasında toprağa verilen Salih Karakaş'ın babasına ait iş yerinde bisiklet tamirciliği yaptığı ve motosiklet tutkunu olduğu belirtildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Erzurum / Merkez Oktay POLAT

2023-05-27 12:03:54



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