Ciritçiler, oy kullanmaya atlarıyla gitti



Turgay İPEK/ERZURUM, (DHA)ERZURUM´un Yakutiye ilçesinde bir grup cirit sporcusu, yapacakları hazırlık maçı öncesi, Cumhurbaşkanı Seçimi 2´nci tur oylaması için sandık kurulan okula, atlarıyla gitti.

Yakutiye ilçesinin kırsal Yarımca Mahallesi'nde oturan Yarımca Atlıspor Kulübü sporcuları, oy kullanmaya atlarıyla gitti. Atlarıyla tek sıra halinde okulun bahçesine giren sporculardan en öndekinin elinde Türk bayrağı olduğu görüldü. Burada atlarından inen ciritçiler, tek tek içeri girip oylarını kullandı. Bazı vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektiren sporcular, ardından hazırlık maçına katılmak üzere Aziziye ilçesine gitti.

Yarımca Atlıspor Kulübü sporcularından Adnan Menderes Anadolu Lisesi 11'inci sınıf öğrencisi Erdem Yıldırım (18), "1163 Nolu sandıkta ilk oyumu kullandım. Saat 12.00'de Türkiye Geleneksel Atlıspor Dalları Federasyonu'nun İl Müsabakaları öncesi hazırlık maçımız var. Atlarımızı hazırlayarak Yarımca İlkokulu'nda oylarımızı kullandık. Bizi gören arkadaşlar kovboy zannetti, biz kovboy değil ciritçi Dadaşlarız. İlk oyum olduğu için biraz heyecanlandım" diye konuştu.

Genç yaşına rağmen uzun süredir cirit sahasında at koşturduğunu belirten Yılmaz Yıldırım (24) ise "Çiftçilikle uğraşıyorum. Sabah oy heyecanı ile uyandık. Bugün bir de hazırlık maçımız var. Oylarımızı kullanmak için okulun önüne atlarla gittik. Bir farklılık olsun diye atlarımızla oylarımızı kullandık. Buradan da cirit müsabakası yapacağımız Aziziye ilçesine gideceğiz" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Turgay İPEK

2023-05-28 13:14:13



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