Türkiye'nin en iyi sprinterleri Erzurum'da koşacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Türkiye'nin en iyi sprinterleri Erzurum'da koşacak

DHA

Türkiye'nin en iyi sprinterleri Erzurum'da koşacak


Turgay İPEK / ERZURUM,(DHA) Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) tarafından düzenlenen Uluslararası Sprint ve Bayrak Kupası yarışmaları bugün Erzurum'da başladı. Yarışmalarda, Türkiye'nin en iyi sprinterleri ile uluslararası atletlerin yarışacağını söyleyen Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, Türk sporculardan birçok rekor beklediklerini söyledi. 
Önceki yıllarda Erzurum Sprint Kupası'nın, Olimpiyat ve Dünya Şampiyonası'na 10'dan fazla kota sağladığını ifada eden Türkiye Atletizm Federasyonu Fatih Çintimar, katılımcı sporcuların 2024 yılında yapılacak olan Paris Olimpiyat Oyunları'na hazırlık ve bunun yanı sıra Budapeşte'de yapılacak olan Dünya Atletizm Şampiyonası, Norveç'in Oslo kentinde yapılacak olan U23 Avrupa Şampiyonası'nda baraj geçmek için mücadele edeceklerini belirtti. Bu yıl 8'incisi düzenlenen yarışmalara Türkiye'den 60 sporcunun katıldığını belirten Çintimar, "Dünya Atletizm Federasyonu'nun gözetiminde ve olimpiyat dünya kotaları olarak yapılan bir yarışma. Atletler, kota derecelerini geçmek için kıyasıya yarışacaklar. Yüksek rakım ve çok güzel sentetik pistlere sahip olan Erzurum'da inşallah bundan sonra daha güçlü ve daha büyük yarışmaları organize edeceğiz" diye konuştu.
"EN BÜYÜK ÖNCELİĞİMİZ, SPORCULARIMIZIN EN İYİ DERECELERİNİ KOŞABİLMESİ"
Türkiye'de yapılan seçimlerin 2'nci tura kalması nedeniyle oluşan tarih değişikliği üzerine katılımcı ülke sayısının 5'e kadar düştüğünü sözlerine ekleyen Çintimar, "Erzurum Sprint Kupası'nda 100 metre, 200 metre, 400 metre, 100m/100m engelli, 400 metre engelli ile 4x100, 4x400 ve 4x400 metre karışık bayrak olmak üzere toplam 15 branşta müsabaka yapılacak. Yarışmalara Türkiye'nin yanı sıra Lübnan, Kırgızistan, Danimarka ve İran'dan toplam 92 sporcu katılıyor. Türkiye'yi 19 kadın, 27 erkek toplam 46 sporcu temsil edecek. U23 yarışmaların hepsinden Türkiye rekoru ile birlikte dört tane de büyük rekor kırılmasını bekliyoruz. Erzurum'daki bu bayrak yarışmaları dünyanın gündemindeki yarışmalardan birisi olmaya devam edecek. Bizim buradaki en büyük önceliğimiz, şu an kendi sporcularımızın en iyi derecelerini koşabilmesi. Tüm halkımızı yarışmaların yapılacağı Kazım Karabekir Atletizm Pisti'ne bekliyoruz" dedi.
Öte yandan yarışmalarda 2017 Dünya U18 şampiyonu Mizgin Ay, 2017 Dünya Şampiyonası'nda 200 metre final yarışında 20.09'luk derecesiyle birinci olan Ramil Guliyev, 2022 yılında Kolombiya'da yapılan Dünya U20 Atletizm Şampiyonasında altın madalya alan İsmail Nezir, 2021'de Dünya Atletizm U20 Şampiyonası'nda 400 metre engelli branşında altın madalya sahibi olan Berke Akçam, 2022 yılında ülkemizde yapılan İslami Dayanışma Oyunlarında 200 metre branşında birinci olarak altın madalya sahibi olan Elif Polat ve Türkiye rekortmenleri Kayhan Özer, Miktad Sevler, Şevval Ayaz gibi genç yetenekler de boy gösterecek. (DHA)GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Fatih Çintimar ile röpDHA-Spor Türkiye-Erzurum / Merkez Turgay İPEK
2023-05-30 13:25:30

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Lisede başladığı bilek güreşinde genç yaşta uluslararası hakem oldu
YEREL HABERLER Lisede başladığı bilek güreşinde genç yaşta ...
Erzurum Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Erzurum Ticaret Borsası
Erzurum'da 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı kaza anı araç kamerasında
YEREL HABERLER Erzurum'da 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı ...
Denizi olmayan Erzurum, dünyanın yüzme üssü gibi
YEREL HABERLER Denizi olmayan Erzurum, dünyanın yüzme üssü gibi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim başarısı kutlanıyor
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim başarısı kutlanıyor
Erzurum, Ardahan, Kars ve Erzincan'da milletvekili, vali ile belediye başkanları oylarını kullandı
YEREL HABERLER Erzurum, Ardahan, Kars ve Erzincan'da milletvekili, ...
Erzurum ve Kars'ta hastalar oy kullanmaya ambulansla gitti
YEREL HABERLER Erzurum ve Kars'ta hastalar oy kullanmaya ambulansla ...
Erzurum'da meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı
YEREL HABERLER Erzurum'da meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 1 kişi ...
Erzurum'da husumetli aileler arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı
YEREL HABERLER Erzurum'da husumetli aileler arasında çıkan silahlı ...
Ciritçiler, oy kullanmaya atlarıyla gitti
YEREL HABERLER Ciritçiler, oy kullanmaya atlarıyla gitti
Rahatsızlanıp atından düşen ciritçiye, müsabakayı izleyen doktor müdahale etti
YEREL HABERLER Rahatsızlanıp atından düşen ciritçiye, müsabakayı ...
Erzurum'da şüpheli ölüm
YEREL HABERLER Erzurum'da şüpheli ölüm

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.