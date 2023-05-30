Türkiye'nin en iyi sprinterleri Erzurum'da koşacak



Turgay İPEK / ERZURUM,(DHA) Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) tarafından düzenlenen Uluslararası Sprint ve Bayrak Kupası yarışmaları bugün Erzurum'da başladı. Yarışmalarda, Türkiye'nin en iyi sprinterleri ile uluslararası atletlerin yarışacağını söyleyen Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, Türk sporculardan birçok rekor beklediklerini söyledi.

Önceki yıllarda Erzurum Sprint Kupası'nın, Olimpiyat ve Dünya Şampiyonası'na 10'dan fazla kota sağladığını ifada eden Türkiye Atletizm Federasyonu Fatih Çintimar, katılımcı sporcuların 2024 yılında yapılacak olan Paris Olimpiyat Oyunları'na hazırlık ve bunun yanı sıra Budapeşte'de yapılacak olan Dünya Atletizm Şampiyonası, Norveç'in Oslo kentinde yapılacak olan U23 Avrupa Şampiyonası'nda baraj geçmek için mücadele edeceklerini belirtti. Bu yıl 8'incisi düzenlenen yarışmalara Türkiye'den 60 sporcunun katıldığını belirten Çintimar, "Dünya Atletizm Federasyonu'nun gözetiminde ve olimpiyat dünya kotaları olarak yapılan bir yarışma. Atletler, kota derecelerini geçmek için kıyasıya yarışacaklar. Yüksek rakım ve çok güzel sentetik pistlere sahip olan Erzurum'da inşallah bundan sonra daha güçlü ve daha büyük yarışmaları organize edeceğiz" diye konuştu.

"EN BÜYÜK ÖNCELİĞİMİZ, SPORCULARIMIZIN EN İYİ DERECELERİNİ KOŞABİLMESİ"

Türkiye'de yapılan seçimlerin 2'nci tura kalması nedeniyle oluşan tarih değişikliği üzerine katılımcı ülke sayısının 5'e kadar düştüğünü sözlerine ekleyen Çintimar, "Erzurum Sprint Kupası'nda 100 metre, 200 metre, 400 metre, 100m/100m engelli, 400 metre engelli ile 4x100, 4x400 ve 4x400 metre karışık bayrak olmak üzere toplam 15 branşta müsabaka yapılacak. Yarışmalara Türkiye'nin yanı sıra Lübnan, Kırgızistan, Danimarka ve İran'dan toplam 92 sporcu katılıyor. Türkiye'yi 19 kadın, 27 erkek toplam 46 sporcu temsil edecek. U23 yarışmaların hepsinden Türkiye rekoru ile birlikte dört tane de büyük rekor kırılmasını bekliyoruz. Erzurum'daki bu bayrak yarışmaları dünyanın gündemindeki yarışmalardan birisi olmaya devam edecek. Bizim buradaki en büyük önceliğimiz, şu an kendi sporcularımızın en iyi derecelerini koşabilmesi. Tüm halkımızı yarışmaların yapılacağı Kazım Karabekir Atletizm Pisti'ne bekliyoruz" dedi.

Öte yandan yarışmalarda 2017 Dünya U18 şampiyonu Mizgin Ay, 2017 Dünya Şampiyonası'nda 200 metre final yarışında 20.09'luk derecesiyle birinci olan Ramil Guliyev, 2022 yılında Kolombiya'da yapılan Dünya U20 Atletizm Şampiyonasında altın madalya alan İsmail Nezir, 2021'de Dünya Atletizm U20 Şampiyonası'nda 400 metre engelli branşında altın madalya sahibi olan Berke Akçam, 2022 yılında ülkemizde yapılan İslami Dayanışma Oyunlarında 200 metre branşında birinci olarak altın madalya sahibi olan Elif Polat ve Türkiye rekortmenleri Kayhan Özer, Miktad Sevler, Şevval Ayaz gibi genç yetenekler de boy gösterecek. (DHA)GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Fatih Çintimar ile röpDHA-Spor Türkiye-Erzurum / Merkez Turgay İPEK

2023-05-30 13:25:30



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