Boşandığı eşi ve kızını öldüren sanık için, ikinci kez akıl sağlığı raporu istendi



Oktay POLAT/ERZURUM, (DHA)ERZURUM'da, boşandıktan sonra dini nikahla yaşamaya devam ettiği Ayşe İşlek (46) ile kızı Tuba Kızıl'ı (30) bıçaklayarak öldürdüğü suçlamasıyla 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla tutuklu yargılanan Erdal Kızıl (53) için mahkeme heyeti, avukatının yargılama sırasında alınan akıl sağlığıyla ilgili raporun, alanında uzman olmayan kişilerce hazırlandığı gerekçesiyle itirazı üzerine, yeniden rapor alınmasına karar verdi.

Olay, 26 Mart 2022 günü saat 17.00 sıralarında Palandöken ilçesi Yıldızkent semtinde meydana geldi. Erzurum Büyükşehir Belediyesi ESKİ Genel Müdürlüğü'nde işçi olarak çalışan Erdal Kızıl, emniyete gidip evde eşi Ayşe İşlek ile kızı Tuba Kızıl'ı öldürdüğünü söyledi. Bunun üzerine adrese giden ekipler, anne ve kızının cansız bedenleriyle karşılaştı. Ayşe İşlek'i 14, kızı Tuba Kızıl'ı da 28 yerinden bıçaklayarak öldüren Erdal Kızıl'ın, cesetlerin kokmaması için üstlerine battaniye örterek, camları açık bıraktığı belirlendi.

Erzurum 4'ncü Ağır Ceza Mahkemesi´nde Erdal Kızıl hakkında 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Devam edilen davanın duruşmasına Kızıl'ın oğlu Savaş Kızıl ile sanık avukatı Timurhan Gür katıldı. Tutuklu sanık Kızıl ise duruşmaya, Giresun Espiye L Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumundan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden bağlandı.

Erdal Kızıl duruşmada verdiği ifadesinde 29 yıldır eşi ve onun ailesi ile sıkıntılar yaşadığını belirterek, "Psikolojik rahatsızlıklarım nedeniyle ilaç kullanıyorum. Duruşmalara bile ilaç içerek çıkıyorum. Sonuçta bu olay oldu, çok pişmanım. Beni bu duruma getirenlerden Allah sorsun. Çocuğumun katili oldum. Adaletinize güveniyorum" dedi.

Duruşmaya katılan Erdal Kızıl'ın oğlu Savaş Kızıl ise 29 yıldır birlikte olan annesi Ayşe işlek ile babasının sağlıklı bir evliliklerinin olmadığını söyledi.

Duruşmada Erdal Kızıl'ın avukatı Timurhan Gür, müvekkili hakkında, yargılama aşamasında alınan akıl sağlığıyla ilgili raporun alanında uzman olmayan kişi tarafından hazırlandığı gerekçesiyle yeniden rapor alınması talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, sanık Erdal Kızıl hakkında İstanbul Adli Tıp Kurumu´nda akıl sağlığıyla ilgili rapor alınması amacıyla duruşmayı erteledi.

Savcı önceki duruşmada verdiği mütalaasında sanık Erdal Kızıl'ın `Altsoydan akrabayı kasten öldürmek´ ve `Boşandığı eşi kasten öldürmek´ suçlarından ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etmişti. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Erzurum / Merkez Oktay POLAT

2023-05-30 14:58:56



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