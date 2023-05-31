Çocukluk arkadaşının öldürdüğü fırıncının ailesi, istenen cezayı az buldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çocukluk arkadaşının öldürdüğü fırıncının ailesi, istenen cezayı az buldu

DHA

Çocukluk arkadaşının öldürdüğü fırıncının ailesi, istenen cezayı az buldu


Oktay POLAT/ ERZURUM, (DHA)ERZURUM'da aynı iş yerinde çalıştığı Muhammet Emin Seçer'i (28), kendisinin üzerinde uyuşturucu çıktığını patronlarına söylediği iddiasıyla bıçaklayıp öldüren Bilal Acar (27) için, 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası istendi. Seçer'in ailesi Acar'a istenen cezayı az bularak ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesini talep etti.
Olay, 17 Mart saat 01.00 sıralarında, Yakutiye ilçesi Dadaşköy Mahallesi'ndeki ekmek fırınında meydana geldi. 16 Mart'ta hakkında uyuşturucu kullanmaktan işlem yapılan Bilal Acar ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Fırın sahiplerinin konudan bilgisinin olması üzerine Bilal Acar, çalıştığı yere gelip çocukluk ve iş arkadaşı olan Muhammet Emin Seçer ile tartıştı. Acar, kendisini patronlarına ispiyonlamakla suçladığı Seçer'i bıçakladı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Araya giren diğer çalışanlar, Acar'ın elindeki bıçağı aldı. Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Muhammet Emin Seçer, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Arkadaşını bıçakladıktan sonra olay yerinden kaçan cinayet şüphelisi Acar, polis ekiplerince yakalandı. Emniyetteki işlemleri ardından adliyeye çıkarılan Acar, 'Kasten öldürme' suçundan tutuklandı.
SAVCI MÜEBBET İSTEDİ
Erzurum 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın ilk duruşmasına sanık Bilal Acar, tutuklu bulunduğu Erzurum E Tipi Kapalı Cezaevi'nden, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, ölen Muhammet Emin Seçer'in yakınları ve avukatlar duruşma salonunda hazır bulundu. Savcı, hazırladığı iddianamede, olay anına ait kamera görüntüleri, tanık beyanları, otopsi, kriminal ve olay yeri inceleme raporları ile şüphelinin ifadesinin göz önünde bulundurulduğunda 'Kasten öldürme' suçunu işlediğinin anlaşıldığını belirterek, suçun karşılığı olan müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti.
'BIÇAĞI KORKUYLA SALLADIM'
Olayla ilgili mahkemede ifade veren Bilal Acar, servisle personeli taşıdığı sırada kendisini sollamak isteyen bir sürücünün kaza yaptığını söyledi. Bunun üzerine sürücünün kendisinden şikayetçi olduğunu belirten Acar, "Olay yerine gelen polisler yaptığı üst aramasında üzerinde metamfetamin maddesi buldu. Yanımda olan bir arkadaş, bunu maktul Muhammet'e telefonda anlatmış. Muhammet de bu durumu fırında patronlar dahil herkese söylemiş. Karakolda işlemler devam ederken patronlar geldi ve bana üzerimde söylenildiği gibi uyuşturucu madde çıkıp çıkmadığını sordu. Ben de ekmeğimden olmamak için onlara üzerimde uyuşturucu madde bulunmasından değil, kaza yapan araç şoförünün şikayeti üzerine karakolda olduğumu ve ifade verdikten sonra çıkacağımı söyledim. Karakolda işlemlerim bittikten sonra taksiye binip fırına gittim. Maktul Muhammet'le konuşurken söylenilenlerin doğru olup olmadığını sordum. Muhammet bana daha sonra karşılıklı olarak birbirimize sinkaflı küfürler ettik. O sırada Muhammet´in almak istediği bıçağı ben aldım ve korkuyla 3-4 defa salladım. Muhammet'in yaralandığını görünce de bıçağı bıraktım. Öldürme amacım olsaydı eylemime devam edebilirdim, kimse araya girmeksizin kendim eylemime son verdim" diye konuştu.
Duruşmada söz alan Muhammet Emin Seçer'in ailesi, sanıktan şikayetçi olduklarını söyleyerek en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.
NİTELİKLİ KASTEN ÖLDÜRME İLE YARGILANSIN
Mesai ve çocukluk arkadaşı tarafından öldürülen Muhammet Emin Seçer'in ailesinin avukatı Şeymanur Yılmaz, "Bizim tespit ettiğimiz üçten fazla bıçak darbesi olduğu ve sonrasında boğazını kesmeye çalışarak eylemlerine devam ettiği ve son olarak etraftakilerin müdahalesi ile durabildiği görülmektedir. Maktul, sanığı gülerek karşılamıştır. Ne olduğunu anlamadan sanığın saldırısına uğramıştır. Sanık olay yerine bıçakla geldiği için eylemini tasarlayarak, canice hisle ve kendisini savunamayacak durumda olan maktule hareket etmiştir. Biz sanığın nitelikli kasten öldürme suçundan cezalandırılmasını talep ediyoruz" dedi.
İfadelerin alınmasından sonra mahkeme heyeti duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.(DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Erzurum / Merkez Oktay POLAT
2023-05-31 12:35:44

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Elektrik çarpması sonucu "öldü" sanılan genç sağlığına kavuşuyor
YEREL HABERLER Elektrik çarpması sonucu "öldü" sanılan genç ...
Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamaları
YEREL HABERLER Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamaları
Erzurum Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Erzurum Ticaret Borsası
8. Erzurum Sprint Bayrak Kupası başladı
YEREL HABERLER 8. Erzurum Sprint Bayrak Kupası başladı
Erzurumspor FK'de kongre kararı alındı
YEREL HABERLER Erzurumspor FK'de kongre kararı alındı
Boşandığı eşi ve kızını öldüren sanık için, ikinci kez akıl sağlığı raporu istendi
YEREL HABERLER Boşandığı eşi ve kızını öldüren sanık için, ikinci ...
8. Erzurum Sprint Bayrak Kupası'na doğru
YEREL HABERLER 8. Erzurum Sprint Bayrak Kupası'na doğru
Erzurum'da kızı ile eski karısını öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi
YEREL HABERLER Erzurum'da kızı ile eski karısını öldüren sanığın ...
Türkiye'nin en iyi sprinterleri Erzurum'da koşacak
YEREL HABERLER Türkiye'nin en iyi sprinterleri Erzurum'da koşacak
Lisede başladığı bilek güreşinde genç yaşta uluslararası hakem oldu
YEREL HABERLER Lisede başladığı bilek güreşinde genç yaşta ...
Erzurum Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Erzurum Ticaret Borsası
Erzurum'da 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı kaza anı araç kamerasında
YEREL HABERLER Erzurum'da 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı ...
Denizi olmayan Erzurum, dünyanın yüzme üssü gibi
YEREL HABERLER Denizi olmayan Erzurum, dünyanın yüzme üssü gibi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.