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TAGEM Genel Müdürü Türker: Gıda konusu milli güvenlikten daha önemli hale geldi

DHA

TAGEM Genel Müdürü Türker: Gıda konusu milli güvenlikten daha önemli hale geldi


Salih TEKİN/ERZURUM, (DHA)- TARIMSAL Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürü (TAGEM) Metin Türker, "Dünya nüfusu 8 milyar. 2050 yılında 10 milyar olacak. Şu anki üretimimizi yüzde 65 artırmamız gerekiyor. Gelecek neslimizi beslemek zorundayız. Sadece gıda meselesi değil; kırsalda yaşayan insanların istihdamı, sanayiye ham madde temini, uluslararası ihracatta ülkelere gelir kaynağı sağlanması gibi pek çok açıdan tarım stratejik sektörlerin başında. Gıda konusu artık milli güvenlikten daha önemli hale geldi" dedi.
Tarım ve Orman Bakanlığı TAGEM, 'Türkiye Ekonomisinin Yeşil Büyüme Yolunda Kalkınmasını Desteklemek Amacıyla Sürdürülebilir Biyokütle Kullanımı Projesi' kapsamında Erzurum´da eğitim düzenledi. Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Teşkilatı (UNIDO) iş birliğiyle yürütülen eğitimin konu başlığı, 'Biyokütlenin Enerji Yolculuğu' oldu. Küresel Çevre Fonu (GEF)-6 Programı kapsamında fonlanan eğitim 2 gün sürecek.
Erzurum Doğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nde yapılan eğitimin açılışında konuşan TAGEM Genel Müdürü Dr. Metin Türker gıda konusunun, mili güvenlikten daha önemli bir mesele olduğu konusunda uyarıda bulundu. Türker, "Gıda meselesi artık bir milli güvenlik meselesi haline geldi. 2018 yılında yaşadığımız Covit hadisesi, 2020 yılında yaşadığımız Rusya-Ukrayna Savaşı ve son olarak yaşadığımız asrın felaketi olarak ifade ettiğimiz depremler maalesef bize çok büyük dersler veriyor. Bunu almamız gerekiyor. Çünkü bu artan nüfusu beslememiz lazım. Dünya nüfusu 8 milyar. 2050 yılında 10 milyar olacak. Şu anki üretimimizi yüzde 65 artırmamız gerekiyor" dedi. 
'TARIM STRATEJİK SEKTÖRLERİN BAŞINDA'
Gıda stoklarının artırılması konusunda uygulanacak yöntemleri dile getiren Türker, "Peki nasıl artıracağız? Bir taraftan gelecek neslimizi beslemek zorundayız. Sadece gıda meselesi değil, kırsalda yaşayan insanların istihdamı, sanayiye hammadde temini, uluslararası ihracatta ülkelere gelir kaynak sağlaması gibi pek çok açıdan tarım stratejik sektörlerin başında. Az önce dedim milli güvenlikten daha önemli hale geldi. Üretim sadece ülkeleri için geçerli değil. Yani Erzurum'da üretmek yetmiyor. Erzurum'daki çiftçimiz Türkiye için üretmek, dünya için üretmek zorunda. Çünkü insanları beslemek mukaddes bir görev. Birtakım sıkıntılarımız var. İklim değişiyor. Artık bunu tartışmıyoruz ve adaptasyon noktasında ne yapabiliriz, bunlara daha fazla odaklanmak mecburiyetindeyiz. Su kaynaklarımız azalıyor, kirleniyor. Toprak kaynaklarımız azalıyor ve kirleniyor. Bir taraftan da iklim krizi dediğimiz olayın gelecekte şu savaşları yaşanacak deniyor ama aslında su savaşları değil gıda savaşları. İşte bunu ortadan kaldırmak için gelişmiş ülkeler kendi ülkelerinin 50 yıl sonraki ihtiyaçlarını karşılamak için gelişmekte olan Güney Afrika, Güney Amerika ve Uzak doğu ülkelerindeki tarım arazilerini ya satın alıyorlar ya da kiralıyorlar. Belki duydunuz yakın zamanda da Ukrayna arazilerinin yüzde 40'ı Çinliler tarafından, uluslararası şirketler tarafından ya satın alındı ya kiralandı. Rusya 1990'dan sonra o yapıyı değiştirdi ve uluslararası ticarete başladı. Çünkü gıda üretimi gerçekten evrensel bir konu" diye konuştu.
`TAGEM'İN 49 ENSTİTÜSÜ, 300'ÜN ÜZERİNDE LABORATUVARI VAR´
Türkiye'de TAGEM'in 49 araştırma enstitüsü, 300'ün üzerinde laboratuvarı, 2 bin 300 araştırmacısı bulunduğunu belirten Türker, "Burada yaptığımız çalışmaların amacı kaliteli, verimli, başarı hikayesine konu olabilecek çeşitleri geliştireceğiz. Bu teknolojiyi yerli ve milli hale dönüştüreceğiz. Bunları sektörün hizmetine sunacağız. Ulusal ve uluslararası ticarete konu haline getireceğiz. Onun için bize çok büyük görevler düşüyor. Devlet olarak yapmamız gerekenler var, yerel idareler olarak yapmamız gerekenler var. Sivil toplum kuruluşlar olarak yapmamız gerekenler var. Öncelikle mevcut kaynaklarımızı çok verimli kullanmak zorundayız" diye konuştu. 
YENİLENEBİLİR ENERJİ KULLANIMI 10 MEGAVAT ARTIRILACAK
UNIDO Çevre Uzmanı Ayşen Toksöz Ünalan ise 5 milyon dolar bütçeli projenin hedefinden bahsetti. Toksöz, "Temel hedefimiz yenilenebilir enerji kullanımının 10 megavat düzeyinde artırılması ve 4,3 milyon metrik ton karbondioksit salınımının azaltmasıdır. Oldukça büyük bir oran. Proje kapsamında bu oranın çok çok daha üstüne çıkacağımızı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.
TANITIM YAPILDI
Doğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Erdal Daşçı, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Kılıç, Tarım ve Orman İl Müdürü Osman Akar'ın konuşmasından sonra katılımcılara projenin tanıtımı yapıldı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Salih TEKİN
2023-06-01 15:46:58

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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