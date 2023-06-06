Nefes borusunu tıkayan ekmek heimlich manevrasıyla çıkarılıp kalp masajıyla hayata döndürüldü



Salih TEKİN/ ERZURUM, (DHA)ERZURUM´da minibüste yemek yerken nefes borusuna kaçan lokma nedeniyle tıkanan 50 yaşındaki erkek, tesadüfen olay yerinden yaya olarak geçen Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi´nde görevli hemşire Bahri Koçak´ın (44) heimlich manevrası ve kalp masajıyla hayata döndürüldü.

Olay, merkez Palandöken ilçesi Adnan Menderes Mahallesi Kosova caddesinde 2 Haziran günü meydana geldi. Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi Girişimsel Radyoloji ünitesinde hemşire olarak görev yapan Bahri Koçak, Kosova caddesinde yürürken yolun kenarında park halindeki bir minibüsten gelen `yetişin´ çağrıları üzerine yanlarına gitti. Minibüste bulunan 50 yaşlarında bir erkeğin yediği ekmeğin nefes borusuna kaçtığını öğrenen hemşire Koçak, dikkatli bir şekilde araçtan indirilen kişiye heimlich manevrası yapmaya başladı. Yaklaşık 4-5 dakika uğraş sonrası boğazındaki ekmek parçaları çıkan kişinin kalp ritminin atmadığını da tespit eden Koçak, kalp masajıyla hayata döndürmeye çalıştı. Yaklaşık 4 dakika süreyle kalp masajı yapan Koçak, hastanın yeniden nefes almasını sağladı. Acil müdahale ile hayata döndürülen kişi, çevredekilerin çağrısı üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede yaptıkları heimlich manevrasıyla bir kişinin hayatına dokunmaktan mutlu olduğunu söyleyen Bahri Koçak, "Yürürken minibüsten gelen `yetişin akrabamızı kaybediyoruz´ çığlıkları üzerine yanlarına gittim. 50 yaşlarında bir şahsın solunumuna ekmek kaçtığını söylediler. Şahsı araçtan indirerek kaldırıma oturtup heimlich manevrası yaptım. Çevremdeki arkadaşların yardımları oldu. Bir ara kalp ritminin de atmadığını gördüm. Hemen kalp masajına başladım. Yardım edenlerden biri de boğazından çıkan ekmekleri aldı. O anda masaj da etkisini gösterdi. Şahsı yeniden hayata döndürdük. 112´de çalışan arkadaşlar hastanın şuurunun açık olduğunu söyleyince sevindim. Hastanede yaptığımız heimlich manevrasıyla bir kişinin hayatına dokunmaktan mutlu oldum. İnşallah hastanın sağlık durumu daha iyidir" diye konuştu.

Bu arada Bahri Koçak´ın heimlich manevrası ve kalp masajı yapması çevredeki bir işyerinin kameralarına yansıdı. Kamera kayıtlarında minibüsün çevresinde yaşananlar yer aldı. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Salih TEKİN

2023-06-06 18:54:51



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