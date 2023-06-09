Kazada yaşamını yitiren polis memuru son yolculuğuna uğurlandı

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Salih TEKİN/ERZURUM, (DHA)BİTLİS´in Güroymak ilçesinde kullandığı motosikletin TIR´a çarpması sonucu hayatını kaybeden polis memuru Muhammed Haymana (25), memleketi Erzurum´un Pasinler ilçesinde toprağa verildi.

Kaza, dün sabah saatlerinde Güroymak ilçesinde meydana geldi. Özel Harekat Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Muhammed Haymana yönetimindeki motosiklet, seyir halindeki TIR'a çarptı. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Haymana'nın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Bitlis Emniyet Müdürlüğü´nde düzenlenen törenin ardından Haymana´nın cenazesi memleketi Erzurum´un Pasinler ilçesine gönderildi. Hangülİmdat çiftinin 6 çocuğundan 3´üncüsü olan Muhammed Haymana için İbrahim Hakkı Hazretleri Camisi´nde ikindi namazının ardından cenaze namazı kılındı. Cenazeye, Erzurum Emniyet Müdürü Levent Tuncer, Emre Zeyrek, polis memurunun babası İmdat Haymana, yakınları, meslektaşları ve Bitlis´ten gelen mesai arkadaşları katıldı. Helallik alınması ardından kılınan cenaze namazı sonrası 4,5 yıllık polis memuru Muhammed Haymana, Pasinler İlçe Mezarlığı´nda son yolculuğuna uğurlandı. Haymana´nın Bitlis´ten gelen mesai arkadaşları bayrağa sarılı tabutun önünde nöbet tutarken, namaz sonrası cenaze aracına kadar omuzlarında taşıdı.

Cenaze namazı süresince 2 özel harekat polisi baba İmdat Haymana´yı yalnız bırakmadı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Salih TEKİN

2023-06-09 17:48:18



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