Fırtınanın kermes çadırını uçurduğu anlar kamerada



Murat AYDIN/ OLTU (Erzurum), (DHA)ERZURUM'un Oltu ilçesinde aniden çıkan fırtına, yardım amaçlı düzenlenen kermesin çadırını uçurdu, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Bir süreden beri çok bulutlu ve yağmurlu havanın etkili olduğu Oltu´da, öğleden sonra aniden fırtına çıktı. İlçe merkezinde günlük yaşamı olumsuz etkileyen fırtına, Oltu Kale Meydanı´nda bir dernek tarafından yardım amaçlı düzenlenen kermesin çadırını uçurdu. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Fırtına nedeniyle bir iş yerinin de camı kırılırken, kırılan yeri tahtayla kapatmaya çalışan Oğuzhan Altan, fırtınanın camı patlattığını söyledi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Oltu Murat AYDIN

2023-06-09 19:56:18



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