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ERZURUM'DA OTOMOBİLİN PARK HALİNDEKİ KAMYONETE ÇARPTIĞI KAZA KAMERADA: 1 ÖLÜ, 1 YARALI

DHA

ERZURUM'DA OTOMOBİLİN PARK HALİNDEKİ KAMYONETE ÇARPTIĞI KAZA KAMERADA: 1 ÖLÜ, 1 YARALI


ERZURUM'un merkez Yakutiye ilçesinde, park halindeki kamyonete arkadan çarpan otomobilin sürücüsü Mikail Başar yaşamını yitirdi, araçtaki Emirhan Yıldırım, yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.Kaza, saat 23.00 sıralarında merkez Yakutiye ilçesi Şükrüpaşa Mahallesi´nde meydana geldi. Mikail Başar yönetimindeki 25 ADA 762 plakalı otomobil, Mehmet Sekmen Bulvarı üzerinde seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarında park halinde bulunan 25 AJ 391 plakalı kamyonete arkadan çarparak kaldırıma savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Hurdaya dönen otomobilden çıkarılan sürücü ile yanındaki Emirhan Yıldırım'a kaza yerinde ilk müdahalede bulunuldu. Erzurum Şehir Hastanesi Acil Servisi´ne kaldırılan ve durumu ağır olan sürücü Mikail Başar, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Otomobilin yolcu koltuğunda bulunan ve Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi´ne kaldırılarak tedaviye alınan Emirhan Yıldırım´ın ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.KAZA KAMERADAErzurum Şehir Hastanesi personeli olan Mikail Başar´ın hayatını kaybettiği kazanın görüntüleri ise bir sitenin güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)Görüntü Dökümü
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-Kaza anına ait güvenlik kamerası görüntüsü
-Ambulansın gidişi
-Kaza yerinden detaylar
-Hurdaya dönen otomobilin çekiciye konulması
-Kazada hayatını kaybeden Mikail Başar´ın fotoğrafı  Haber Kamera: Oktay POLAT / ERZURUM, (DHA)DHA-Gündem Türkiye-Erzurum / Merkez Oktay POLAT
2023-06-10 03:29:32

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