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Seyahat uygulamasıyla aracına aldığı kadının poşetinden uyuşturucu çıktı, hakkında dava açıldı

DHA

Seyahat uygulamasıyla aracına aldığı kadının poşetinden uyuşturucu çıktı, hakkında dava açıldı


Oktay POLAT/ERZURUM, (DHA)ERUZURUM´un Aşkale ilçesinde otomobilinin bagajındaki poşet ve turşu bidonunda uyuşturucu hap ve esrarla yakalanıp, tutuklanan Erkan Oti (29) ile yanındaki İran uyruklu Mahdıeh Naroueı Nasab (23) hakkında uyuşturucu ticareti yaptıkları suçlamasıyla dava açıldı. Ankara´da oto alım satımı yapan Erkan Oti iddianamedeki ifadesinde Nasab´ı milyonlarca üyesi bulunan popüler yolculuk paylaşım uygulaması üzerinden anlaşıp aracına aldığını, poşet ve bidonların ona ait olduğunu ve uyuşturucudan haberinin olmadığını söyledi. Nasab da Erkan Oti´yi doğrulayarak eşyaları Khaled isimli bir kişinin verdiğini, içinde uyuşturucu olduğunu bilmediğini iddia etti.
Erzurum´un Aşkale ilçesindeki uygulama noktasında güvenlik güçleri tarafından durdurulan otomobilde arama yapıldı. Aramada, otomobilin bagajındaki poşet ve turşu bidonlarında çok sayıda uyuşturucu hap ve 628 gram reçine esrar ele geçirildi. Otomobil sürücüsü Erkan Oti ile yanındaki İran uyruklu Mahdıeh Naroueı Nasab adlı kadın gözaltına alındı. Ankara'da yaşayan Erkan Oti ifadesinde, Ağrı'nın Patnos ilçesinden otomobil satın aldığını, şehirler arası yolculuk yapmak isteyenleri birbirleriyle buluşturup masrafları paylaşmalarını sağlayan seyahat uygulamasından Mahdıeh Naroueı Nasab ile irtibat kurduğunu, Van´ın Edremit ilçesine gidip kadını aldığını ve uyuşturucunun bulunduğu çantanın ona ait olduğunu söyledi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
POŞETTE SADECE KADININ PARMAK İZİ
Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı´nın yürüttüğü soruşturma tamamlanarak 2 şüpheli hakkında 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan dava açıldı. İddianamede uyuşturucu ele geçirilen poşette sadece Mahdıeh Naroueı Nasab'ın parmak izine rastlandığı belirtildi. İddianamede iki şüphelinin ifadelerine de yer verildi. Mahdıeh Naroueı Nasab ifadesinde, "Ben yaklaşık 6 yıldır Türkiye'de yaşıyorum. 3-4 ay önce Eskişehir'de Hasan A. adında İran uyruklu bir şahısla tanıştım. Hasan son 1 ay içerisinde bana yaklaşık 20-30 kez küçük paketler vererek bu paketleri bazı şahıslara götürmemi ve bu şahıslardan alacağım paraları kendisine getirmemi istedi. Ben Hasan'a bu paketlerde ne olduğunu sorduğumda bana bilgi vermedi. Ben bu paketlerde yasak maddeler olduğunu düşündüm ancak bu paketlerde bulunan maddelerin uyuşturucu olup olmadığını bilmiyorum. Hasan'dan korktuğum için de bu paketleri açıp bakmadım. Benim telefonuma yol arkadaşı uygulaması yüklediler. Hasan, bana Van iline kadar otobüs kullanmayacağımı bu şekilde başka şahısların araçları ile gideceğimi söyledi. Daha sonra Hasan, benim telefonumdaki uygulamadan Eskişehir'den Ankara'ya giden bir şahıs buldu. Bu şahısla ben Ankara'ya gittim. Daha sonra otobüs ile Kayseri'ye Kayseri'den de Van iline geçtim. Khaled isimli şahıs kaldığım otelin diğer ikinci şubesine gitmiş, beni aradı, yanına gittim. Verdiği eşyaları teslim aldım. Daha sonra beni arayarak yol arkadaşı uygulamasından Erkan Oti adında birini ayarladığını, bu şahısla Eskişehir'e geleceğimi söyledi. Daha sonra ben Erkan Oti ile görüştüm. Bu şahısla buluştuktan sonra yola çıktık. Patnos'ta Erkan aracı değiştireceğini söyledi. Başka bir araçla yolumuza devem ettik. Erzurum'a geldiğimizde de paketlerin içerisinde uyuşturucu olduğu söylendi. Benim uyuşturucu maddelerle herhangi bir alakam yoktur" dedi.
ÇANTASINI KONTROL ETTİM
Ankara'dan yola çıkarken uygulamadan yolculuk ilanı verdiğini söyleyen Erkan Oti de İran uyruklu kadının uygulama üzerinden mesaj attığını ifade etti. Edremit'te aracına aldığı Mahdıeh Naroueı Nasab'ın kimlik bilgilerini, çantalarını kontrol ettiğini belirten Oti, "Patnos ilçesinden aracı aldıktan sonra tekrar birlikte yola çıktık. Yol çevirmesinde Erzurum'da kolluk bizi durdurdu. Aracın arka bagajında ele geçirilen uyuşturucu madde ihtiva eden haplar ve 628 gram reçine esrar bana ait değildir. Bu malzemeler diğer şüpheli kadına aittir. Eğer ben bu suçu işlemiş olsaydım 100 yıl ceza alacağımı bilsem de itiraf ederdim" ifadelerini kullandı.
UYGULAMAYI KULLANIRKEN DİKKAT ETMEK LAZIM
Erkan Oti'nin avukatı Şeymanur Yılmaz ise "Müvekkilim suçsuz yere hala 6 aydır içeride. Müvekkilimin hiçbir yerde parmak izi yok. Daha önce sicilinde ve o anda da kanında, tahlillerinde çıkan hiçbir uyuşturucu madde yok. Ancak sırf o gün yanında olduğu için, o turşu bidonunun içinden çıkan uyuşturucudan sorumlu oluyor. Yer yönünden yetkili mahkeme henüz kesinleşmediği için, müvekkilim belki ilk mahkemede tahliye olacağı yerde hala cezaevinde. Gerek müvekkilim gerekse ailesi bu konudan dolayı oldukça mağdur olmuşlar. Çünkü ticari itibarı da zedelenme tehlikesiyle karşı karşıya, suçsuzluğu kanıtlanacak belki ama bu süreçte yetkili mahkeme belirlenmediği için müvekkilin mağduriyeti maalesef devam etmekte. Bu uygulamalar sıklıkla kullanılabiliyor, müvekkilim turşu bidonu olduğunu zannediyor. Kadın yabancı uyruklu ama müvekkilim kimliğini kontrol ediyor. Kendince tüm önlemleri aldığını zannediyor. Dolayısıyla bu uygulamayı kullananların çok dikkatli olması lazım. Bu tip uygulamalarda karşımızdaki insanları tanımadığımız için gerçekten bir değil iki defa düşünmek lazım" diye konuştu. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Erzurum / Merkez Oktay POLAT
2023-06-15 12:18:16

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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