Depremzededen, yediği ekmeği gönderen okula ziyaret



Salih TEKİN/ERZURUM, (DHA)ADIYAMANLI Rukiye Çelik, deprem sonrası bölgeye ekmek gönderen Erzurum Hamidiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencilerini, geldiği kentte ziyaret etti. Okul müdürü İstek Bulut ile görüşen Çelik, "Küçük paketler halinde özveriyle hazırlanmış ekmekler bize Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Ören köyünde ulaştı. Ekmekleri görünce çok duygulanmıştım. Ahde vefa için şimdi okuldayım" dedi.

Adıyaman´da Sümerevler Mahallesi'nde Rukiye Çelik, eşi ve 2 çocuğunun oturduğu ev, Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde hasar gördü. Çelik ailesine, Besni ilçesi Ören köyünden bir kişi evini açtı. Aile, burada depremin üçüncü günü Erzurum Hamidiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden gelen paketlenmiş ekmeklerle kahvaltı yaptı. Ekmeklerin poşetinin fotoğrafını çeken Rukiye Çelik, fırsat bulduğu takdirde öğretmen ve öğrencilere teşekkür ziyaretine gideceğini söyledi.

Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) depremlerin ardından eğitim öğretimin aksamaması için Adıyaman Üniversitesi'ni, Atatürk Üniversitesi ile eşleştirince Rukiye Çelik, tıp fakültesinde okuyan oğlu Enes Malik'in eğitimi için Erzurum'a geldi. Rukiye Çelik, Adıyaman'a dönme hazırlıkları yaparken, kendilerine ekmek ulaştıran Hamidiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti.

Okul Müdürü İstek Bulut ile makamında görüşen Çelik, "Depremde evimiz hasar gördüğü için Besni ilçesine bağlı Ören köyüne gittik. Orada vatandaşlar bize yardımcı oldu, evlerini açtı. Depremin üçüncü günü kahvaltı için küçük poşetler içindeki ekmeği açarken okulun adını ve amblemini gördüm. Cep telefonuyla fotoğrafını çekerek fırsat bulduğum zaman teşekkür etmeye karar verdim. Bu kararımı duyan yakınlarım, 'Bizden de selam götür' dediler. Tıp fakültesinde okuyan oğlumun eğitimi için Erzurum'a geldik. Sınavları bittikten sonra Adıyaman'a geri döneceğiz. Ben memlekete gitmeden önce bize o zor günlerde ekmek ulaştıran okulu ziyaret ederek teşekkür etmek istedim. O zaman küçük poşetler içerisindeki ekmekleri görünce çok duygulanmıştım. Çok emek verilmiş, küçük küçük paketlenmiş, özveriyle hazırlanmış, Besni'nin uzak köyüne kadar gelmiş. Şimdi geldim o ekmekleri üreten öğretmen ve öğrencilerimizi gördüm. Benimkisi bir ahde vefa ziyareti, kendilerine çok teşekkür ediyorum. Allah bir daha böyle felaketler yaşatmasın" diye konuştu.

'OKUL OLARAK GÖREVİMİZİ YAPTIK'

Rukiye Çelik'e okulu gezdiren ve ekmek üretilen atölyeye götüren müdür İstek Bulut ise okul olarak depremin vurduğu kentlere binlerce ekmek gönderdiklerini söyledi. Depremin ardından çalışmaya başladıklarını ifade eden Bulut, "Gönüllü öğretmen ve öğrencilerimizle vardiya usulü çalışarak, ürettiğimiz ekmekleri bölgeye gönderdik. Ekmeklerin yerine ulaştığını görmek bizi gururlandırdı. Rukiye Çelik hanımı tanımaktan mutluluk duyduk. Biz okul olarak görevimizi yaptık. Rabbim bir daha böyle bir afet göstermesin. Bundan sonra da okul olarak görev olursa öğretmen ve öğrencilerim her zaman hazırız" dedi.

Rukiye Çelik, ekmek üretimi bittiği için atölyede temizlik yapan öğrencilerle görüşerek hatıra fotoğrafı çektirdi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Salih TEKİN

2023-06-16 10:45:27



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