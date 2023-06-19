50 yaşında fakülte birincisi olarak mezun oldu, yüksek lisans da yapacak



Turgay İPEK/ERZURUM, (DHA)ERZURUMLU Aslıhan Bayramoğlu (50), Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi (GSF) Geleneksel Türk Sanatları Bölümü'nden bu yıl fakülte birincisi olarak mezun oldu. 2018 yılında mezun olduğu 2 yıllık Meslek Yüksek Okulu Geleneksel Türk El Sanatları bölümünü de birincilikle bitiren evli ve 2 çocuk annesi Bayramoğlu, gençlere hayallerinin peşinden koşmalarını öğütledi.

Erzurum Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde düzenlenen mezuniyet töreninde fakülte ve bölüm birinciliği belgeleri alan Aslıhan Bayramoğlu herkesin ilgi odağı oldu. Daha önce okuduğu 2 yıllık Atatürk Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Geleneksel Türk El Sanatları Bölümü gibi 4 yıllık Geleneksel Türk Sanatları Bölümü'nü de fakülte birincisi olarak bitiren Bayramoğlu gençlere örnek oldu.

Gençken okuyamamanın eksikliğini ve üzüntüsünü hissettiğini şimdi de hayalini gerçekleştirmenin verdiği heyecan ve mutluluğu yaşadığını söyleyen Bayramoğlu, "İki yıllık okuduğum yüksekokul gibi 4 yıllık fakültenin de birincisi olarak mezun olmam beni çok mutlu etti. Ben çok zorlukla ve çok direnerek bu okula girmeye çalıştım. 2 çocuğum var. Kızım özel bir okulda psikolojik danışman, oğlum da İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı okuyor. Çocuklar büyüyünce meşguliyetim kalmamıştı ve ben de üniversite hayalimi gerçekleştirmek istedim. Geleneksel sanatlara çok fazla merakım vardı. Amatör olarak ilgilendiğim sanatın tasarım aşamalarını öğrenmek amacıyla akademik bir eğitim alma hevesi beni biri yüksekokul diğeri fakülte olmak üzere iki okulu bitirmeye kadar getirdi. Okula o kadar kendimi verdim ki, ikisinden de birincilikle mezun oldum. Şimdi yüksek lisans düşünüyorum. Okulu ve öğrenciliği çok sevdim. Eşim de çok destek verdi. Yıldığım, yorulduğum zamanlarda beni cesaretlendirdi. Çocuklarım da çok desteklediler ama onlar fakülte birincisi olmam nedeniyle 'Anne çıtayı çok yükselttin' diye espri yapıyorlar" dedi.

Eşiyle gurur duyduğunu söyleyen iş insanı Mehmet Bayramoğlu, "Çok çalıştı, çok emek verdi ve bu sonucu hak etti. Hem okulunu hem de ev işlerini hiç aksatmadı. Biz de bu süreçte elimizden geldiğince kendisine destek olduk" diye konuştu. (DHA)DHA-Eğitim Türkiye-Erzurum / Merkez Turgay İPEK

2023-06-19 09:28:42



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.