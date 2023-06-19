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Erzurum'da Türk Ermeni İlişkileri Araştırma Merkezi açıldı

DHA

Erzurum'da Türk Ermeni İlişkileri Araştırma Merkezi açıldı


Salih TEKİN/ERZURUM, (DHA)ERZURUM Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulan 'Türk Ermeni İlişkileri Araştırma Merkezi ve Prof. Dr. Erol Kürkçüoğlu Kütüphanesi'nin açılışı yapıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, "taşıyan bizlerin Ermeni diasporası ve Batılı devletlerin yalanlarını çürütmek için ortaya koyduğu mücadeleyi daha etkin bir alan ve çerçevede oluşturmak adına işte gördüğünüz bu projeyi hayata geçirdik" dedi.
Bağışladığı 10 bine yakın kitapla adına kütüphane kurulan Prof. Dr. Erol Kürkçüoğlu, Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi tarih bölümünden 1979 yılında mezun olduktan sonra 1988 yılında araştırma görevlisi olarak akademik hayata başladı. Atatürk Üniversitesi'nde Türk-Ermeni ilişkileri üzerine çalışmalar yapan, özellikle Ermenilerin başta Erzurum olmak üzere bölge illerinde gerçekleştirdikleri katliamları araştıran Prof. Dr. Kürkçüoğlu, tespit edilen 185 toplu mezardan 15'inde kazı yapılmasını sağladı.
Ermenilerin bölgede yaptıkları katliamları toplu mezarlarla dünyaya anlatan Prof. Dr. Kürkçüoğlu, 2000 yılında Atatürk Üniversitesi Türk-Ermeni İlişkileri Araştırma Merkezi Müdürlüğü'ne getirildi. Akademik hayatı boyunca Türk-Ermeni ilişkileri üzerine çalışan, tarihi bilgi ve belgelerle Ermeni iddialarının gerçek olmadığını anlatan Prof. Dr. Kürkçüoğlu, 2022 yılında emekli olduktan sonra bu alandaki çalışmalarının devamı için Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle kurulan Türk Ermeni İlişkileri Araştırma Merkezi'nde görev aldı. Erzurum tarihi, Türk tarihi bölümlerin yer aldığı kütüphanede ağırlıklı olarak Ermenilerin bölgede işledikleri katliamları anlatan kitap ve belgelerin yanı sıra, ortaya çıkarılan toplu mezarlardan fotoğraflar da bulunuyor. Prof. Dr. Kürkçüoğlu'nun konuyla ilgili kaleme aldığı 12 kitabının yan ısıra lise yıllarından biriktirdiği 10 bine yakın kitap bağışladığı kütüphane, yüksek lisans ve doktora yapmak isteyenlere de büyük kolaylık sağlıyor. 
'HAYALİMİ GERCEKLEŞTİRDİĞİ İÇİN TEŞEKKÜR EDİYORUM'
İsminin verildiği kütüphane ve merkezin açılışında konuşan emekli Prof. Dr. Erol Kürkçüoğlu, "Türk milletinin günümüzdeki en önemli problemlerinden birisi Ermeni sorunu. Bu noktada yılların getirdiği bir birikimimiz var. Kütüphane, aynı zamanda Türk Ermeni İlişkileri Araştırma Merkezi. Türkiye'de bir belediye bünyesinde kurulan ilk araştırma merkezi olarak öne çıkıyor. Burada arşiv belgelerimiz, Ermeni konusunda yazılan eserlerin hepsi bu merkezde. Bu merkezin gelecekte bilim adamlarına ışık tutacağı bir gerçek. Önemli arşiv belgeleri var, yaklaşık 3 bine yakın arşiv belgesi var. Farklı alanlarda eserler var. Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'e hayalimi gerçekleştirdiği için teşekkür ediyorum" dedi.
İNSANLIK DIŞI VAHŞET VE KATLİAMLAR
Erzurum'da 50 bin masum ahalinin Ermeni Hınçak, Taşnak ve Ramgavar çetelerince şehit edildiğini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Sekmen, şöyle konuştu:
"Hemen hemen her fırsatta soykırım gerçeğini ulusal kamuoyunun gündemine taşıyan bizlerin Ermeni diasporası ve Batılı devletlerin yalanlarını çürütmek için ortaya koyduğu mücadeleyi daha etkin bir alan ve çerçevede oluşturmak adına işte gördüğünüz bu projeyi hayata geçirdik. Ermeni meselesine ömrünü adayan kıymetli bilim insanı Erol Kürkçüoğlu Hocamızın engin tecrübelerinden yararlanarak Türk-Ermeni İlişkileri Araştırma Merkezimiz ile Prof. Dr. Erol Kürkçüoğlu Kütüphanesi'ni bilim dünyasının hizmetine sunduk. Ermenilerin Erzurum ve bölgede yaptıkları Müslüman-Türk soykırımının tüm kanıtlarını, tarihi vesikaları, makale ve kitapları, 9 bin 500 eseri ve hocamızın 20 yıllık birikimini merkezimizin çatısı altında topladık. Genel Türk Tarihi, Türk Siyasi Tarihi, Selçuklu ve Osmanlı Tarihi, Cumhuriyet dönemi eserlerini barındıran bu seçkin kütüphane aynı zamanda soykırımın izlerini taşıyan yerli ve yabancı birçok kaynağı da barındırıyor. Ermeni meselesi ve Müslüman-Türk Soykırımı ile ilgili 3 bine yakın arşiv belgesinin de bulunduğu araştırma merkezimize huzurlarınızda dünyadaki tüm bilim insanlarını davet ediyorum. Gelin, gezin ve görün."
Sekmen, "Amerikalı General James Harbord, 25 Eylül 1919'da Erzurum'a geldiğinde Ezirmikli Osman Ağa ve Mürsel Paşa konaklarını, Karskapı ve Yanıkdere'yi gezerken Ermeni çetelerinin Müslüman-Türk halkına yönelik yaptığı mezalimi görerek, 'İsa'nın kulları nasıl böyle bir katliam yapabildiler' şeklinde bir itirafında bulunmuştur. Hal böyleyken Ermeni diasporasının ve Amerika'nın sözde ermeni soykırımı ile ilgili yaptıkları sahte açıklamaları buradan bir kez daha telin ediyorum" diye konuştu. 
Tarihi Erzurum Kalesi'nin yanında kurulan Türk Ermeni İlişkileri Merkezi ile Prof. Dr. Erol Kürkçüoğlu Kütüphanesi'nin açılışına Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, Palandöken Belediye Başkanı Muhammed Sunar, akademisyenler ve davetliler katıldı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Salih TEKİN
2023-06-19 14:49:02

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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