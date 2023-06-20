Erzurum'da uyuşturucu operasyonu: 14 tutuklama

ERZURUM, (DHA)ERZURUM´un Oltu ve Şenkaya ilçelerinde jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 25 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 14'ü tutuklandı.
Oltu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı´nca, `Uyuşturucu madde ticareti yapmak, kullanmak veya satın almak´ suçuna yönelik Oltu ve Şenkaya ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 25 kişi gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 14'ü tutuklandı, 7´si adli kontrol şartıyla 11 kişi ise serbest bırakıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Erzurum / Merkez Murat AYDIN
2023-06-20 14:49:46
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