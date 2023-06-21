Depremi yaşayan öğrenci, 'sismik izolatör'e kaide üzerinde dikkat çekti



Salih TEKİN/ ERZURUM,(DHA)-KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlere Adana'da yakalanan çok sayıda akraba ve arkadaşını kaybeden Erzurum Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi son sınıf öğrencisi Halit Kaplan (21), mezuniyet projesinde kaide üzerine çıkarak binaların dayanıklılığını artıran 'sismik izolatöre' dikkat çekti.

Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü öğrencisi Halit Kaplan, yarıyıl tatili için gittiği Adana'da, ailesinin yanındayken Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremleri yaşadı. Birinci derece yakınları sağ kurtulan ancak akraba ve arkadaşlarını kaybeden Halit Kaplan, günlerce yakınlarına destek olmak için bölgede görev aldı. YÖK'ün üniversitelerde online eğitime geçme kararıyla bir taraftan internette derslerini takip ederken, diğer taraftan da akrabalarına yardım eden Kaplan, 2022-2023 akademik eğitim yılının sonunda mezuniyet projesi için okuluna geri döndü. Resim Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Cemile Didem Özışık'ın atölyesinde eğitim gören Kaplan, hocasıyla mezuniyet projesi görüşmesinde, depremlerde binaların ayakta durmasını sağlayan 'sismik izolatöre' dikkat çekmek için bir çalışma yapmak istediğini belirtti. Özışık'tan onay alan Kaplan, heykel konulan iki kaideyi kolon olarak düşünerek, arasına bire bir sismik izolatör örneğini tasarlayarak yerleştirdi. Kaidenin üzerine çıkarak performansını gerçekleştiren Kaplan, her türlü sarsıntıya rağmen sismik izolatörle ayakta kalabilmeyi başardığını gösterdi.

Atatürk Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof.Dr. Atilla Keskin, Prof.Dr. Mustafa Sözbilir, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Yunus Berkli, akademisyen ve öğrencilere mezuniyet projesini anlatan Kaplan, "Depremde Adana'daydım. Benim ve ailemin yaşadığı binada yıkım olmadı ama akraba ve arkadaşlarımın binaları hasar gördü, yıkıldı. Kaybettiğim yakınlarım oldu. Onların o sıkıntılı anlarında hep yanlarında oldum. Onların, Adana'dan Şanlıurfa ve Mardin'e taşınmalarına yardımcı olmaya çalıştım. Çok acılar çektik, kayıplarımız oldu. Bu beni çok sarstı. Ben de mezuniyet projemde, depreme dikkat çekmek için 'sismik izolatör' ismini verdiğim çalışmamı yaptım. İzolatör sayesinde deprem daha hafif atlatılabiliyormuş. Türkiye'de çok kullanılmayan izolatör, yurt dışında hayli yaygın. Bunun işlevi binalarda sarsmayı azaltarak binayı korumak. Performans çalışmamda binayı koruyan izolatörle kendimi ve sanatımı sağlama aldığımı gösterdim. İzolatör kullanarak binalar da sağlama alınır ve bu kadar yıkım olmaz" dedi.

'GÜNCEL BİR İŞ OLDU'

Güncel sanatla ilgilendiklerini ve özellikle öğrencilerin içinde bulunduğu sıkıntılar ve psikolojik durumlar, hayata dair konulardan yola çıkarak mezuniyet projesi hazırlamaya çalıştıklarını ifade eden Doç.Dr. Cemile Didem Özışık, "Halit Kaplan, Adana'da depremi yaşadı. Biz kendisiyle sürekli kontak halindeydik. Erzurum'a geldiğinde Halit, sismik izolatörle çalışma yapmak istediğini söyledi. Heykel kaidelerinin arasına sismik izolatör üstüne, resim koymayı planladığını belirtti. Proje üzerinde tartışırken kaidenin üzerinde Halit Kaplan'ın durmasının daha güçlü olacağına karar verdik. Güzel ve güncel bir iş oldu. Çalışması dikkat çekti. İlk defa bir performans çalışmasıyla bir öğrenci mezun oluyor. Bu çalışmadaki amacımız koruma-korunmayı anlatmak. Sismik izolatör binayı her türlü yıkıma karşı koruyor. O yüzden kolonların arasına yerleştiriliyor. Biz de bir heykel kaidesinin arasına izolatör yerleştirerek bir insan olarak sanatçıyı konumlandırdık. Korumaya aldığımız insanı anlatmaya çalıştık" diye konuştu. Halit Kaplan'ın mezuniyet performansını izleyen öğrenciler, çalışma hakkında sorular sordu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Salih TEKİN

2023-06-21 11:26:04



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