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Erzurum'da evde çıkan yangın, bitişiktekilere de sıçradı; 10 ev zarar gördü (2)

DHA

Erzurum'da evde çıkan yangın, bitişiktekilere de sıçradı; 10 ev zarar gördü (2)


10 EV VE EKLENTİLERİ İLE AHIRLAR ZARAR GÖRDÜ
Pazaryolu ilçesinin 40 hane ve yaklaşık 70 nüfuslu kırsal Köşeyolu Mahallesi'nde bugün saat 16.00 sıralarında çıkan yangında 10 ev ve eklentileri ile ahırlar zarar gördü. İlk belirlemelere göre elektrik tellerinin birbirine temas etmesi sonucu çıkan kıvılcımların neden olduğu yangına Pazaryolu, İspir, Erzurum ve Bayburt'tan 7 itfaiye aracı, 2 su tankeri, Orman Bölge Müdürlüğü´nden 2 arazöz ve jandarma ekipleri müdahale ediyor. Yangında can kaybı ve yaralanma olmazken, bölgeye tedbir amacıyla da ambulans görevlendirildi.
Ekipler, yangını söndürme çalışmalarını sürdürüyor. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Turgay İPEK
2023-06-21 17:48:18

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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