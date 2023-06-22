Kadın antrenörlerin hayali Süper Lig'deki futbol takımlarını çalıştırmak



Turgay İPEK/ERZURUM, (DHA)ERZURUM'da başlayan, `Kadınlara özel UEFA B Antrenör Eğitim Programına´ katılan 21 kadın antrenörün hedefi, Süper Lig´deki erkek futbol takımlarını çalıştırmak. Adaylardan Mizgin Çalış (25), "Beşiktaş'ın kadın A futbol takımında yer aldım. Neden süper ligdeki erkek futbol takımını yönetmeyeyim. Benden başka türbanlı antrenörle daha önce hiç karşılaşmadım. Sülalemde sporcu yok. Bu işleri önce ailemden gizli yaptım, sonra haberleri oldu" dedi.

Deniz seviyesinden 3 bin 176 metre yükseklikteki Palandöken Dağı eteklerinde Büyükşehir Belediyesi'nin Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde 14 Haziran'da başlayan eğitim, 24 Haziran'da sona erecek. Futbol Gelişim Direktörü Oğuz Çetin'in yönettiği programda, yüz yüze eğitimlerde Gerçek Temelli, Akıcı Oyun ve Aday Antrenör odaklı metodoloji ile eğitim alan aday antrenörler, teknoloji kullanımı ile zenginleştirdikleri sunumlarında oyun kurgularını animasyon ve maç görüntüleri ile ifade ediyor. UEFA B Program Sorumlusu ve Antrenör Eğitimcisi Emrah Aykurt, Kadın Milli Takımlar Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası, Kadın Milli Takım Antrenörleri Begüm Üresin, Hilal Başkol, Bilgesu Aydın tarafından aday antrenörlere, saha pratik çalışmalarının yanı sıra UEFA Antrenör Eğitim Programı'nda yer alan konular da anlatılıyor. Programda Kadın Milli Takım teknik heyeti de antrenör eğitimcisi olarak yer alıyor.

HAYALİ 3 BÜYÜKLER

Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü mezunu olan Mizgin Çalış, futbolu uzun süre ailesinden gizli oynadığını söyledi. 2013-2018 yılları arasında Dudulluspor Kulübü'nde oynadığını ve Beşiktaş´ın Kadın A takımında yardımcı antrenör olarak görev yaptığını ifade eden Çalış, "Kadın antrenör adaylarına ilham olabilmek ve kadın sporcular yetiştirmek istiyorum. Kadın sporcuların sayısı 5 yıl öncesine göre çok iyi. Şimdi aileler çocuklarının ellerinden tutarak spora getiriyorlar. Bu bizi mutlu ediyor. Hedefim kadınlar liginde antrenörlük yapmak. Ama en büyük hedefim ise süper ligde yer alabilmek. Çünkü orada görünür kadın antrenörün varlığı. Beşiktaş'ın kadın A takımında yer aldım. Neden süper ligdeki üç büyük takımdan birini yönetmeyeyim. Yeşil sahalarda türbanlı antrenörle hiç karşılaşmadım. Ama ben kendime türbanlı antrenör demek istemiyorum. Normal bir antrenör olarak bakıyorum ve ilerliyorum. Sülalemde ise sporcu hiç yok. Herkes mühendislik gibi farklı dallara yöneldi. Bir ben antrenörlük dalındayım. Bu işleri önce ailemden gizli yaptım, sonra haberleri oldu" diye konuştu.

'HALA AKTİF SPORCUYUM'

Kadın A Milli Takımında aktif sporcu olan Gülbin Hız, Türkiye'de kadın futbolunun geliştiğini ve kendisinin de bu gelişime destek vermek adına burada olduğunu söyledi. Eğitimlerin çok iyi ve yoğun bir şekilde devam ettiğini söyleyen Hız, "Hala aktif sporcuyum. Futbolu bıraktığımda genç kardeşlerimize futbol adına bir şeyler öğretebilmek adına çalışıyorum. Milli takımda 10 senedir stoper olarak görev yapıyorum. Türkiye'de kadın futbolu dünyaya göre geride ama şu anda çok büyük yol katedildi. Daha da iyi olacağını düşünüyorum. Süper lig takımlarının desteğiyle iyi ilerliyor. Benim de hedefim öncelikle küçük yaş gruplarında kadın futbolunun geleceği için antrenör olarak görev alıp, küçük kardeşlerime eğitim vermek istiyorum. Sonrasında süper ligde görev alabildiğim zaman orada çalışmak istiyorum" dedi.

'KADIN LİGLERİNDE ÇALIŞABİLECEKLER'

UEFA B Program Sorumlusu ve Antrenör Eğitimcisi Emrah Aykurt, Futbol Gelişim Direktörlüğü tarafından düzenlenen UEFA B-37'nin kadınlara özel olarak organize edilen bir eğitim olduğunu söyledi. Sadece kadın futboluna yönelik orada çalışan ve istihdam edilecek aday antrenörlere eğitim verildiğini ifade eden Aykurt, "Eğitime katılanlar kadınlara özel olarak kadın liglerinde çalışabilecekleri gibi, 15 yaş altı UEFA'nın belgelediği yerlerde çalışabilecekler. Eğitimlerimiz gayet güzel geçiyor. Son iki gün kaldı. 23 Haziran itibarıyla eğitimi tamamlayıp, 24 Haziran´da aday antrenörlerimiz evlerine ya da kulüplerine geri dönecekler. Bu eğitimin birinci etabıydı. Buradaki eğitimden 6 ay sonra kadın antrenör adaylarımızla yeniden bir araya geleceğiz. İkinci etabı da tamamladıktan sonra mezun olacaklar. İkinci etap sonrası mezun olup belgeye almaya hak kazanacaklar" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Turgay İPEK

2023-06-22 11:59:38



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