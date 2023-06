Erzurum'da mahalledeki yangında zarar görenlere 125 bin lira yardım

ERZURUM ,(DHA)-ERZURUM'un Pazaryolu ilçesine bağlı kırsal Köşeyolu Mahallesi'nde meydana gelen yangın sonrası incelemelerde bulunan Vali Okay Memiş, 12 ev ve 4 ahırın zarar gördüğünü belirterek vatandaşlara 125 bin lira yardım yapılacağını bildirdi.

Pazaryolu ilçesinin 40 hane ve yaklaşık 70 nüfuslu kırsal Köşeyolu Mahallesi'ndeki bir evde 21 Haziran saat 16.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede bitişikteki evlere de sıçradı. İlk belirlemelere göre elektrik tellerinin birbirine temas etmesiyle çıkan kıvılcımların neden olduğu yangına Pazaryolu, İspir, Erzurum ve Bayburt'tan 7 itfaiye aracı, 2 su tankeri, Orman Bölge Müdürlüğü'nden 2 arozöz ve jandarma ekipleri müdahale etti. Yangın akşam saatlerinde kontrol altına alınıp, söndürüldü. Yangında 12 ev ve eklentileriyle ahırlar zarar gördü. AFAD ekipleri, evleri yanan 12 afetzede için çadır kurdu, yatak, yorgan, yastık, battaniye ve gıda maddesi dağıttı. Kızılay da mahallede gün boyu çay, çorba ve kuru gıda dağıtımı yapmaya başladı.

VALİ VE BAŞKAN İNCELEMEDE BULUNDU

İş makineleriyle enkaz kaldırma çalışmalarının devam ettiği Köşeyolu Mahallesi'ne giden Erzurum Valisi Okay Memiş ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, vatandaşlarla görüştü. 12 ev ve 4 ahırın yandığı olayda can kaybı olmamasının sevindirici haber olduğunu ifade eden Memiş, AFAD tarafından köye 12 çadır kurulduğunu söyledi. Ailelere 2 gün içerisinde 12 konteyner verileceğini de belirten Vali Memiş, "Şu an kurduğumuz çadırlarda, yatak, battaniye, tüp ve gıda bulunuyor. Konteynerlerde de aynısı olacak. Ailelere en kısa sürede ev ve 125 bin TL tutarında nakdi yardım da yapılacak" dedi.

BAKAN YERLİKAYA'DAN GEÇMİŞ OLSUN TELEFONU

Köşeyolu Mahallesi'nde incelemelerini sürdüren Vali Memiş, cep telefonu aracılığıyla İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yı vatandaşlarla görüştürdü. Vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Bakan Yerlikaya, şunları söyledi:

"Orada bulunan tüm vatandaşlarımıza selamlarımı gönderiyorum. Yangında evlerini kaybeden hane halkımızın en kısa sürede tüm sorunlarını çözeceğiz. Hiçbir vatandaşlarımızı mağdur etmeyeceğiz müsterih olun. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi tekrardan iletiyorum."(DHA)DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Salih TEKİN

2023-06-23 11:28:52



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.