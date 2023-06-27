Bakan Tekin: Deprem bölgesinde eğitimin sağlıklı şekilde başlayacağı ortamı oluşturduk (2)



2024´DEKİ SEÇİMLER İÇİN DESTEK İSTEDİ

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, AK Parti teşkilatı tarafından düzenlenen bayramlaşma programına da katıldı. Yakutiye Kent Meydanı'ndaki bayramlaşmaya partililer yoğun ilgi gösterdi. Milletvekilleri Selami Altınok, Fatma Öncü, Mehmet Emin Öz, Abdurrahim Fırat, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu ve çok sayıda partilinin katıldığı programda konuşan AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, herkesin bayramını kutladı.

Kurban Bayramı nedeniyle memleketi Erzurum'a geldiğini söyleyen Bakan Tekin, 14 ve 28 Mayıs seçimlerinin ardından de AK Parti'ye büyük destek verdiğini söylediği şehrinden 2024'de yapılacak seçimler için de destek istedi. Bakan Tekin, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyenleri kırmadı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Salih TEKİN

2023-06-27 14:51:59



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